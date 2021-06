Contraloría analizará fallido despido de jefe de gabinete de la Subtel, previo a salida de Pamela Gidi

Lejos de cerrarse está el episodio que significó el cambio de mando en la Subsecretaría de Telecomunicaciones. El miércoles de la semana pasada, el gobierno comunicó la renuncia de Pamela Gidi, la que estaba en el cargo desde el inicio del actual gobierno, y la designación, en su lugar, del exsubsecretario de Hacienda Francisco Moreno.

Uno de los episodios que marcó la salida de Gidi fue el despido de José Huerta, jefe de gabinete de la Subsecretaría, debido a falta de confianza.

“En ejercicio de la cláusula de término anticipado contemplada en el contrato a honorarios suscrito por don José Alejandro Huerta Estrada y esta subsecretaria, es que vengo notificar mi decisión de poner término al referido convenio, en forma irrevocable, por pérdida de confianza, con fecha 08 de junio de 2021″, señala la carta de despido de Huerta, que estaba firmada por Gidi.

Sin embargo, dicho despido no fue cursado y, hasta este viernes, Huerta permanecía en Subtel, a diferencia de Gidi. ¿Qué ocurrió? Fuentes de Subtel aclararon que dicha carta de despido estaba mal formulada, por lo cual no fue considerada.

Ello motivó una consulta hecha por la propia Gidi a la Contraloría General de la República (CGR), para que ese organismo se pronuncie sobre la legalidad del despido de Huerta. Según conocedores de la situación, esto implicará que Contraloría deberá analizar la situación, y eventualmente, tomar una decisión respecto de la situación del jefe de gabinete de Subtel.

Según publicó PULSO la semana pasada, en base a fuentes conocedoras de la situación, habría sido Hutt quien decidió frenar la salida de Huerta y que, en vez de él, quien saliera fuera Gidi.

Si bien no han sido dadas a conocer las razones de la falta de confianza que alegó Gidi respecto de Huerta, entre las razones de la molestia estaría que el jefe de gabinete se habría reunido con diversos actores del sector sin el conocimiento de su jefa directa, citas que no habrían estado informadas mediante Ley Lobby. Sin embargo, Huerta no estaba obligado a reportar vía Lobby sus reuniones con terceros.

Una de las causas del quiebre entre Hutt y Gidi fue la salida del jefe jurídico de la Subtel, Jozsef Markovits, tras acusaciones de supuesto maltrato laboral. Markovits era cercano a Gidi y ambos conformaron una dupla que confrontó con Huerta en aspectos técnicos. Por ello, Gidi se resistió a su salida, pero esta se hizo de todas formas.