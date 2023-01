Coordinador Eléctrico propone 23 proyectos de expansión del sistema de transmisión por US$ 279 millones para 2023

Una propuesta de expansión para el sistema de transmisión del país durante 2023 que incluye 23 proyectos e involucra una inversión total de US$ 279 millones, entregó el Coordinador Eléctrico Nacional, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 20.936 de 2016.

De estos, siete corresponden al desarrollo del sistema de transmisión nacional (US$ 175 millones) y 16 a transmisión zonal (US$ 104 millones). También incorporó 32 proyectos en subestaciones con una inversión de US$ 112 millones, que permiten liberar las congestiones producidas por inyecciones de Pequeños Medios de Generación Distribuido (PMGD) en sistemas de transmisión zonal, con lo que el monto de inversión total propuesto alcanza a US$ 391 millones.

Los proyectos de expansión asociados al sistema de transmisión nacional están planteados para facilitar la oferta y promover la competencia, en tanto que los proyectos de transmisión zonal están diseñados para otorgar suficiencia y calidad de servicio a ese segmento de transmisión.

La propuesta resulta de un estudio de planificación eléctrica que considera una proyección de la demanda de energía y potencia para el periodo 2023-2042, con escenarios de oferta de generación desarrollados mediante modelos de optimización de inversiones en generación y transmisión que incluyen las tecnologías que facilitan la transición hacia una matriz energética 100% renovable.

Innovaciones en el monitoreo

En las valorizaciones de ampliaciones en líneas de transmisión, el Coordinador incorpora el costo de los tendidos auxiliares necesarios, con el fin de viabilizar la ejecución de los proyectos, minimizando las desconexiones a clientes. Adicionalmente, en esta propuesta busca promover la innovación en la industria a través de la incorporación de sistemas de monitoreo dinámico de líneas de transmisión DLR, considerando que son una tecnología madura en redes internacionales y que permitirán optimizar el uso de las capacidades de transmisión en el corto y mediano plazo. En este informe se identifican cuatro líneas nacionales y una línea zonal como candidatas a implementar este tipo de sistema de monitoreo, sin perjuicio de que puedan existir otras líneas en esa condición.

Los proyectos considerados permiten cumplir con los criterios establecidos en la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, y son el resultado del análisis realizado luego del diagnóstico de uso del sistema de transmisión, publicado por el Coordinador en diciembre de 2022, obtenido a partir de las simulaciones de la operación del sistema en el largo plazo, bajo diversas condiciones hidrológicas y de variabilidad de generación renovable.

Luego de la publicación del informe del Coordinador, el proceso continúa con la convocatoria que hace la Comisión Nacional de Energía (CNE) a las empresas a proponer proyectos de transmisión, para posteriormente emitir su Informe Técnico Preliminar hacia fines del segundo semestre de 2023.