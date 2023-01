Puerto Ventanas fue autorizado a descargar carbón en camiones hasta octubre

La Capitanía de Puerto de Quintero autorizó a Puerto Ventanas S.A. a realizar la descarga de carbón a través de tolvas móviles por camión en los sitios N°3 y N°5, con una vigencia máxima hasta el 31 de octubre de 2023, en consideración a la necesidad de mantener las operaciones de transferencia de carbón para dar continuidad a los procesos industriales de generación de energía, principalmente las ubicadas en el Complejo Industrial Ventanas de AES Andes, tras el incendio que afectó el 22 de diciembre a la cinta transportadora de graneles sólidos. Esto, sujeto a que la empresa portuaria presente un estudio técnico que acredite que la estructura de las tres cintas transportadoras no colapsará. Dicha operación podía comenzar este lunes, lo que no pudo ser confirmado con representantes del terminal.

Como requisito para la ejecución de esta operación, la autoridad portuaria estableció las siguientes exigencias ambientales, de seguridad y salud operacional señalada: medidas administrativas relacionadas al desarrollo de procedimientos para la limpieza de las instalaciones; medidas operacionales previo al inicio de la descarga, asociadas a las condiciones de la carga y la humedad del carbón; medidas operacionales durante la descarga y específicas para la descarga y transporte.

AES Andes reportó ante el Coordinador Eléctrico Nacional esta solución transitoria para el abastecimiento de sus centrales Ventanas 2, Nueva Ventanas (Ventanas 3) y Campiche (Ventanas 4), e informó que independientemente de lo resuelto por la Capitanía de Puerto, seguirá estudiando y evaluando vías alternativas adicionales de suministro. La empresa había informado el 23 de septiembre que el abastecimiento de carbón para sus unidades de generación ubicadas en el Complejo Industrial Ventanas estaba suspendido luego de que se inhabilitaran los sitios 1, 2, 3 y 5 del puerto. Si el funcionamiento del puerto no se normalizaba antes de que se agotara el carbón en cancha, las unidades de generación mencionadas podrían no tener combustible para operar si no lograba abastecerse por otros medios.