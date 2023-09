DJ David Guetta compra en US$ 69 millones la casa que Don Francisco vendió en 2021 en Miami

Sale Don Francisco y entra David Guetta. El famoso dj y productor musical francés se quedó finalmente con los terrenos donde estaba la casa del popular animador chileno en Miami, en la isla Indian Creek, conocida también como “Billionaire bunker”, por el valor de sus propiedades.

En 2021, Mario Kreutzberger vendió la propiedad de 672 metros cuadrados construidos, seis dormitorios, ocho baños y playa privada en US$ 23,8 millones a un grupo de desarrolladores inmobiliarios, quienes la demolieron y levantaron la nueva mansión que a principios de agosto adquirió Guetta, quien ya tenía una casa en Miami, donde trabaja como productor musical y pincha discos.

Guetta pagó ahora US$69 millones, una cifra “fuera de mercado” para Indian Creek, ubicada en el condado de Miami-Dade donde el mayor valor alcanzado hasta entonces eran los US$ 68 millones que el dueño y fundador de Amazon, Jeff Bezos puso por una mansión en la isla, que tiene hasta policía privada propia.

Guetta será vecino de la hija de Donald Trump, Ivanka Trump y su esposo, Jared Kushner. Otros “rostros” del “Billionaire bunker” son el recientemente retirado ex jugador de fútbol americano Tom Brady, el multimillonario inversor y activista Carl Icahn, el cantante y compositor español Julio Iglesias y el cofundador de Getaroom, Bob Diener.

Costo inicial: US$ 2,63 millones

Don Francisco, quien se excusó de comentar la transacción con Pulso por encontrarse grabando, compró la casa en 1993 en US$ 2,63 millones y la fue ampliando con los años. La propiedad fue construida en 1987, sobre un terreno de 4,7 hectáreas, cuando Indian Creek comenzaba a consolidarse como un refugio de artistas y millonarios, gracias a la seguridad que ofrecía la isla privada resguardada por patrullas marinas privadas.

El 2020, Kreutzberger puso la propiedad en venta en US$ 20 millones y menos de un año después la colocó en US$ 23,8 millones, unos cuatro millones de dólares más de lo que pedía inicialmente, según información del portal especializado The Real Deal.

La nueva casa, de estilo moderno y harto vidrio, tiene 12 habitaciones, 16 baños, áreas verdes, terraza, piscina, área de spa, gimnasio y una playa privada de casi 36 metros de ancho frente al mar, al norte de Miami Beach.

Según The Real Deal, Guetta ya poseía una propiedad en Miami, en la zona del barrio Art Déco por la que pagó $ 9,5 millones en 2018.

Comprar una propiedad en Miami

Global y bien conectada, el área metropolitana de Miami, en el sur del estado de Florida siempre ha sido un destino atractivo para inversionistas de todos el mundo y especialmente latinoamericanos, por su buen clima, playas y menores impuestos.

Desde 2019 en adelante, los chilenos se han consolidado como unos de los nuevos compradores en la zona, en busca de dolarizar su patrimonio o diversificarlo, para hacer frente a la incertidumbre que comenzó en 2019.

La continua alza de los precios en bienes raíces en esta ciudad de Estados Unidos ha atraído cada vez a más compradores, quienes destacan su plusvalía y menor riesgo. “Florida es uno de los estados más propicios para este tipo de negocios ya en esta zona no se aplica el impuesto estatal permitiendo ahorrar hasta un 20% en impuestos apalancados con créditos financieros de hasta el 70%”, dicen los organizadores del “Miami Investment Forum 2023: Foro de Inversión Inmobiliaria Miami & Orlando” que se realizará en la primera semana de octubre en Santiago. Allí aseguran que en 2022 los chilenos fueron los que compraron viviendas de más alto valor.