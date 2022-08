Ebitda positivo, US$20 millones en ventas y valorización similar al 2019: el nuevo aire de los hoteles de LarrainVial

El 14 de abril pasado habría sido el punto de inflexión. Ese día, el gobierno levantó una serie de restricciones que dificultaban el ingreso de turistas. Se acabó el PCR obligatorio y también la homologación de vacunas, aunque se mantuvo como requisito necesario para acceder al pase de movilidad. “Las medidas adoptadas (...) han generado una franca mejoría en la industria hotelera”, señaló el fondo de inversión Inversiones Hoteleras (IHH) en sus balances a junio.

El holding administra el hotel Intercontinental Santiago, Crowne Plaza, The Ritz-Carlton, y el Sheraton Santiago. Hasta marzo, sus comentarios al alero de los resultados eran desalentadores justamente por las decisiones del Ejecutivo respecto a las fronteras: “Las proyecciones para el resto del año tienen un alto grado de incertidumbre debido a la decisión de la autoridad de mantener cerrado el ingreso de turistas extranjeros”, decía el fondo en marzo. “El cierre del año 2021 nos encuentra aún con fuertes restricciones al ingreso de extranjeros, restricciones de aforos y medidas de aislación que no existen en ningún lugar del mundo”, apuntaban en diciembre.

Ahora, la visión es otra. Y los resultados también. Hace un año, las ventas de los hoteles del fondo, alcanzaban los US$8,1 millones, este primer semestre, en tanto, llegaron a los US$20,4 millones, cifra muy similar a los US$23 millones que reportaron en todo 2021, aunque aún lejos de los más de US$72 millones que evidenciaban antes de la pandemia.

Incremento que apuntaló directamente al Ebitda. Entre enero y junio del ejercicio anterior, el indicador era negativo en US$3,8 millones. El año, de hecho, lo cerró en rojo en US$3,5 millones. Este primer semestre, la tendencia -que venían arrastrando desde 2020- se revirtió: si a abril ya venían con un Ebitda positivo de US$1,4 millones, a junio cerraron en US$2 millones.

Según señalaron, en tales resultados incidió, por un lado, el avance en la ocupación. Si en el primer semestre de 2021, Santiago reportaba una tasa de 34,7%, ahora saltó a 51,6%. Y las tarifas promedio: que pasaron de US$74,6 a US$93,8 en un año.

Valorizaciones al alza

En mayo, el Crowne Plaza reabrió sus puertas a huéspedes en general. Dejó así de ser residencia sanitaria. Y con ello, todo el portafolio comenzó a operar con normalidad.

Hoy, de los cuatro hoteles que administra el fondo de LarrainVial sólo este ultimo, anota una baja en su valorización: de UF 908 mil el primer trimestre a UF 889 mil. Todo el resto, ya va al alza.

El Sheraton, por ejemplo, costaba UF 2,5 millones en marzo, y a junio supera los UF 3 millones. El Intercontinental, avanza de UF 2,1 millones a 2,5 millones. Mientras que el Ritz-Carlton, salta de UF 1,5 millones a UF 1,8 millones. Hoy, el portafolio completo vale UF 8,3 millones, equivalentes a US$297 millones; hace tres meses, el dato era de UF 7,2 millones.

De hecho, los resultados ya son prácticamente iguales a los UF 8,4 millones valorizados en 2019, previo a la pandemia, sólo el Sheraton está levemente bajo en menos de 100.000 UF, y el Crown Plaza, donde la brecha aún es amplia: hace tres años, valía un 44% más.

Pero el caso del Ritz es lo opuesto. Al cierre de 2019, estaba tasado en UF 1,5 millones -equivalentes en aquella época a US$57 millones-; hoy son UF 1,8 millones, o US$66 millones.

En abril de 2021, LarrainVial inició la venta del hotel de Las Condes. El proceso tenía fecha inicial de término, octubre de ese año. Ha demorado de la mano de la misma pandemia. En marzo pasado, sostenían que habían retrasado la fecha de recepción de ofertas por el hotel The Ritz-Carlton Santiago, debido a que gran número de interesados internacionales no habían podido ingresar a Chile para visitar el activo. Bueno, hoy eso seguirá en pausa. En el entorno sostienen que hoy no sé ve fácil reactivar ese proceso.

“La demanda por eventos, está recuperando los niveles pre-Pandemia. Y esperamos que hacia el cuatro trimestre de este año, las reservas hoteleras, vuelvan a tener los niveles pre-crisis”, señaló el grupo. Ese desempeño se prolongaría hasta el primer trimestre. Y sobre todo por que -a juicio de IHH- las buenas noticias continúan: “Recientemente se anunció que desde el 1 de septiembre no será necesario homologar las vacunas para ingresar a Chile, sin duda esto contribuirá a la recuperación plena de la industria”.