El auge de las vacaciones sin hacer nada

El péndulo se aleja de los viajes repletos y las aventuras dignas de Instagram y se inclina hacia unas vacaciones con poco que contar más allá de una bonita puesta de sol y una bebida fría.

Cada vez más veraneantes dicen que quieren un verdadero descanso para recargar las pilas durante su tiempo libre. Sus vacaciones de no hacer nada no tienen horario. No se trata de viajes a la playa en los que se practica surf o kayak, ni de viajes gastronómicos que exigen horas de investigación y cansancio a la hora de tomar decisiones.

“Descansar y relajarse” se situó por delante de “divertirse” y “pasar tiempo con la familia cercana” como principal motivación de los viajes de ocio, según una encuesta nacional representativa, realizada en febrero por Longwoods International, una empresa de estudios de mercado, a 1.000 viajeros estadounidenses. El descanso y la relajación aumentaron del 17% al 21% entre las encuestas de septiembre y febrero.

Los complejos turísticos con todo incluido están ayudando a los viajeros a satisfacer esta necesidad. Las reservas en establecimientos todo incluido de Apple Leisure Group en las Américas, que incluyen Secrets resorts y spas, han aumentado un 11% en lo que va del primer trimestre de 2024 en comparación con el mismo período del año anterior, según un representante de Hyatt. Hyatt es la empresa matriz de Apple Leisure Group.

Lorraine Sanders ha hecho safaris por la selva sudafricana, explorado Machu Picchu y viajado de mochilera por Tailandia. Así que apenas se reconoció a sí misma cuando ella y su pareja decidieron que su próximo viaje sería a un complejo turístico con todo incluido.

“Fue un poco como tragarse el orgullo”, aseguró Sanders sobre su viaje de unos US$3.400 al complejo Secrets, sólo para adultos, en Cancún, México, en noviembre. “Nunca pensé que me alojaría en un lugar llamado Secrets”, dijo.

Sin embargo, en medio del estrés de gestionar sus carreras y sus cuatro hijos, tomar exactamente cero decisiones durante cinco días resultó ser justo lo que necesitaban, dijo Sanders, de 47 años, que trabaja desde Charlottesville, Virginia, para una empresa de capital de riesgo.

Cambio de prioridades

Los veraneantes querían reunirse con la familia y los amigos cuando volvieron los viajes en 2021. Después de que los países eliminaran los requisitos de entrada de Covid-19, los viajes por turismo continuaron, ya que los viajeros de ocio viajaron a destinos de la lista de deseos. Ahora, con las crisis geopolíticas en Europa y Medio Oriente, las próximas elecciones en EE.UU. y las preocupaciones financieras en el punto de mira, la gente quiere aprovechar sus vacaciones para desconectar y recargar pilas, afirmó Amir Eylon, presidente y director ejecutivo de Longwoods International.

“Los viajeros se sienten como: Bueno, ya me he puesto al día con la gente, necesito un poco de tiempo para mí”, comentó.

Los asesores de viajes dicen que los clientes que buscan un descanso están recurriendo a cruceros y resorts todo incluido para eliminar las conjeturas de la planificación. Carnival tuvo más pasajeros de cruceros por primera vez en el último trimestre de 2023 que en el mismo período de 2019, dijeron los ejecutivos en una reciente llamada de ganancias.

Antes, los “todo incluido” tenían fama de ser vacaciones baratas con mucho alcohol y comida mediocre. Ahora, las compañías hoteleras están invirtiendo mucho dinero en la apertura y mejora de nuevas propiedades para que tengan una sensación de lujo, con Marriott planeando abrir un resort todo incluido de la marca Ritz-Carlton en la República Dominicana.

Las agencias de viajes ven cómo esta tendencia se refleja en el tipo de actividades que solicitan sus clientes.

“Me sorprendió la cantidad de viajes que nuestra agencia empezó a reservar a partir de 2023 y que incluían cosas como playa y degustaciones de chocolate en lugar de excursiones en helicóptero y buceo en acantilados”, dijo Shane Mahoney, fundador de la empresa de viajes de lujo Lugos Travel, de Lakeland, Florida. Dice que en el último año, cerca del 80% de sus clientes han dicho que “sólo quieren relajarse”.

El sueño perfecto de Camilla Beldham para planificar sus vacaciones en 2024: pasar de siete a 10 días sin hacer nada en una playa. Esta estudiante de Derecho de 23 años de Los Ángeles viajó a Perú y Ámsterdam en los últimos años, pero nunca había hecho un viaje únicamente para relajarse.

Después de que Beldham se presente al examen de abogacía en julio, está pensando en una estancia con todo incluido. Conoce los gastos de antemano y esperan no tener que hacer tantos deberes antes de elegir dónde comer. Como estudiante de Derecho, Beldham dice que es difícil desconectar.

“No quiero tener que pensar en las cosas que están pasando política, social y económicamente”, comentó sobre sus planes de vacaciones.

El factor bienestar

Muchos viajeros siguen queriendo explorar nuevos destinos y vivir experiencias significativas, pero cada vez dan más prioridad a cuidarse mientras viajan, dijo Amanda Al-Masri, vicepresidenta de bienestar de Hilton. El nuevo Signia by Hilton Atlanta tiene 11 habitaciones dedicadas al bienestar, con purificador de aire, cortinas opacas y aromaterapia en la ducha, explicó.

Otras marcas hoteleras, como Tempo, han hecho hincapié en nuevos diseños, como colocar más enchufes lejos de la cama para que sea menos probable que la gente mire sus teléfonos cargados durante la noche, comentó.

Por su parte, Vanessa Louis-Woolley canceló sus planes de viaje por su 40 cumpleaños para relajarse más cerca de casa.

A medida que se acercaba la fecha, dijo que se sentía más abrumada que entusiasmada con la idea de salir de fiesta a la Feria de Agricultura y Alimentación de Santa Cruz. Agotada por dirigir una pequeña empresa de consultoría de estrategia de marca con sede en Denver y por mantener al día los planes sociales y los compromisos familiares, comentó que se dio cuenta de que lo que realmente quería para su cumpleaños era desconectar y dormir.

Ella y su marido regresaron el lunes tras una semana de masajes, vino y Netflix en el hotel Alila de Napa Valley, California.

“No salir del país significaba no tener que descubrir un lugar completamente nuevo”, aseguró Louis-Woolley.

De vuelta en Charlottesville, Sanders y su pareja, Neil Hord, no tienen previsto volver a sus viajes llenos de aventuras en un futuro próximo.

Ya han reservado unas segundas vacaciones con todo incluido, esta vez a Punta Cana, República Dominicana.

Como dijo Hord: “He descubierto que se me da muy bien no hacer nada”.