El incidente de 2019 en el casino Monticello que Alejandro Gil busca castigar

Las tres pasiones del presidente de la Clínica Las Condes, Alejandro Gil Gómez (75) son los caballos, los camiones y los casinos. Cuando toma vacaciones junto a sus amigos más cercanos viaja a Estados Unidos. En Miami disfruta con el clima y tiene un departamento; en Las Vegas aloja en hoteles de lujo y accede a su mayor atractivo: las plazas de juego.

El empresario, que a mediados del año pasado estuvo en el ojo del huracán al recibir una tercera dosis de vacunación contra el Covid-19 en el recinto médico que controla su pareja, Cecilia Karlezi, suele frecuentar los casinos en Chile, pero una de sus noches busca dejar en el olvido.

El 19 de diciembre de 2019, Alejandro Gil recibió una invitación personalizada del casino Sun Monticello para asistir el 21 de diciembre. Ese día, como muchos otros sábados del año, visitó junto a su pareja el casino, a las 16 horas.

En el sector de fumadores de las máquinas tragamonedas comenzó a apostar junto a un grupo de jugadoras habituales, con quienes ha forjado alguna cercanía y amistad: Angélica Castillo; Mónica Valenzuela y Patricia Godoy.

Aquella tarde, según detalló en una querella que presentó ocho días después, todo iba bien y el empresario extendió sus apuestas hasta alcanzar la noche. Estaba en racha -cuentan sus cercanos-, pero de un momento a otro se vino abajo su alegría y se produjo un incidente que terminó a los insultos y golpes.

“En algún momento de la noche, se acercó una persona, empleado del casino, a quien denominan Neri y quien sería extranjero. Con él, tanto yo como las personas que en ese momento me acompañaban, habíamos tenido algún cruce de palabras incómodo en el pasado, pues mantenía alguna especie de fijación con mi persona a quien siempre intentaba hacerme bajar la voz en especial cuando celebraba un premio de las máquinas”, sostuvo Alejandro Gil en la acción judicial iniciada el 29 de diciembre de 2019 y que este lunes volvió a cobrar relevancia. Esto luego que el Juzgado de Letras de Graneros resolviera decretar la salida condicional del procedimiento al único imputado por los hechos a esta fecha.

Se trata de Pedro Abarzúa, quien se desempeñaba como guardia del recinto y que mediante una audiencia realizada vía videoconferencia ofreció sus disculpas públicas sobre el incidente. Además, quedó sujeto a la obligación que durante un año informe cualquier cambio de domicilio al Ministerio Público. Al ser contactado por Pulso, Abarzúa declinó efectuar comentarios sobre el caso.

Parte de este caso también ha sido relatado por Dreams en su reportes financieros del tercer trimestre de 2021, en los que explicó que Alejandro Gil fue “expulsado de la sala de juegos debido a que interrumpía el normal desarrollo del juego”. Entre las contingencias de su filial San Francisco Investment S.A., Dreams reportó que “el 22 de abril de 2021 cliente amplia querella dirigiéndola expresamente contra 6 trabajadores pertenecientes al departamento de seguridad. A la fecha, (el) cliente no ha realizado una petición formal para arribar a un acuerdo por lo que el estado del proceso y las probabilidades de pérdida para la empresa son inciertas”.

“Dicha feroz agresión resulta increíblemente desproporcionada”

En su querella, Alejandro Gil detalló que cuando estaba jugando, ese 21 de diciembre de 2019, apareció un desconocido al costado de la máquina.

“Sin provocación, repentinamente se tornó muy agresivo y comenzó a increparme con insultos de grueso calibre diciéndome que hasta cuándo ocupaba tanto espacio. A las mujeres que me acompañaban al jugar igualmente las insultó con epítetos misóginos e irreproducibles y comenzó a hacer un gran escándalo en el lugar. Yo le respondí que no nos faltara el respeto”, relata Gil.

Por lo ocurrido, le reprochó a Neri, quien presenciaba los hechos, que “hasta cuándo recibíamos malos tratos y hostigamientos en el casino”, dijo Gil en la acción penal que es tramitada por abogados Sebastián Yanine y Sofía Wilson, socio y asociado de Bofill, Escobar & Silva.

Una vez que volvió a su silla para seguir jugando con la máquina, un grupo de guardias de seguridad lo botaron al piso “violentamente”, acusó Gil. “Me inmovilizaron y me apretaron fuertemente la mandíbula. Además, me hicieron una especie de llave en mi muñeca y me propinaron diversos golpes, sacándome fuera del casino de forma humillante y provocándome diversas lesiones”, denunció.

Al día siguiente, el empresario acudió de urgencia a la Clínica Alemana de La Dehesa, donde constató haber sufrido un esguince en su muñeca izquierda y policontusiones.

“Dicha feroz agresión resulta increíblemente desproporcionada considerando que tengo 72 años, que por lo demás aparento”, recalcó.

Posteriormente, el presidente de Clínica Las Condes amplió la querella a Gerhardus Cornelis Bakkes, director de Máquinas de Azar del casino Sun Monticello, quien era apodado como “Neri”. Posteriormente, el directivo dirigió la acción penal por el delito de lesiones menos graves contra otros seis empleados de seguridad del casino, uno de los cuales es quien ofreció disculpas esta semana al empresario.