El “ministro de la motosierra” de Milei explica el repunte de Argentina, pero aclara: “No estamos para dar ninguna lección a los chilenos”

“Los argentinos no estamos para darle ninguna lección a los chilenos. Nosotros hemos sido un desastre en el tema económico”. Con estas palabras, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de Argentina, Federico Sturzenegger, comparó la situación y la evolución que ha tenido la economía chilena y la trasandina en el último medio siglo.

“En los años 70 (Argentina) era mucho más rico que Chile y pasó a ser un país más pobre que Chile”, agregó el secretario de Estado.

Aun así, en entrevista con radio Duna, al denominado “ministro de la motosierra” de Javier Milei le es difícil ocultar su orgullo cuando describe y relata los logros económicos del gobierno del cual forma parte y que básicamente tienen que ver con la situación fiscal y la reducción de la inflación.

Y esto justo en medio de las negociaciones del vecino país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener mayor financiamiento destinado a fortalecer su economía.

Sturzenegger explica el repunte económico de Argentina. En la imagen, el presidente Javier Milei.

En la antesala de su visita a Chile, Sturzenegger explicó que el programa económico de Javier Milei descansa sobre dos ejes: perseguir el superávit fiscal y la tan conocida libertad económica.

Respecto del primer punto, Sturzenegger (que según Milei es el “mejor economista del planeta”) afirma que heredaron el gobierno con un déficit fiscal de 5 puntos del PIB y que lo cierran en apenas un mes. Ello con una reducción del gasto de 30% y de 40 mil empleados públicos.

“En un mes, él pasa de 5 puntos del PIB de déficit a un superávit fiscal y eso se ha mantenido durante toda su presidencia”, comenta el ministro.

Sobre ese punto en particular, Sturzenegger desliza que más importante que el hito mismo es la recepción ciudadana que, según él, ha tenido.

“Ha sido tremendamente popular en Argentina. Entonces, esa idea de que una corrección fiscal necesariamente conlleva un costo político no se ha dado. Si haces el ajuste fiscal aumentando impuestos, muy popular no es; pero si haces corrección fiscal bajando los gnocchis (empleados públicos que no trabajan) ,los militantes políticos que habían sobredimensionado el Estado, bajando la corrupción…eso es tremendamente popular”, afirmó.

Sturzenegger el ministro de la motosierra habla sobre Chile. En la imagen, Donald Trump y Javier Milei.

Sturzenegger afirmó que lo otro sorprendente de esta corrección fiscal ha sido su expansividad. Y argumenta que en el primer año de gobierno de Milei (diciembre 2024 contra diciembre 2023), la economía argentina crece 5% (El cálculo del FMI es de una contracción de 3,5% del PIB para todo 2024).

Y pese a que las cifras oficiales y no oficiales muestran que los índices de pobreza subieron en Argentina en el primer semestre de 2024, Sturzenegger afirma que la combinación virtuosa de ajuste fiscal y menor inflación (“Javier asumió con una inflación mensual de 25%”) ha provocado exactamente una reducción de dichos indicadores. De hecho, los analistas esperan que la cifra para el cierre de 2024, que se dará a conocer a fines de marzo, de cuenta de una tasa de pobreza inferior a la que había cuando Milei asumió la presidencia.

Argentina's Deregulation and State Transformation Minister Federico Sturzenegger delivers a speech during the Americas Society/Council of the Americas conference in Buenos Aires on August 14, 2024. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

“Como la inflación es un impuesto sobre los pobres, cuando se baja el gasto, baja principalmente el impuesto inflacionario, la pobreza en Argentina cae en este primer año 20 puntos: 10 millones de personas en la Argentina salieron de la pobreza”, aseguró.

Sturzenegger, que en todo momento atribuye a Milei los logros económicos de Argentina, dijo que los ajustes se consiguieron recortando todas las transferencias de dinero hacia las provincias y llevando “a cero” la obra pública, la mayoría de ellas también en provincias y en torno a las cuales, dijo, había componentes de corrupción, apuntando directamente a la Cámpora, una asociación política del kirchnerismo.

Elon Musk está más concentrado en la motosierra

La exposición pública de Argentina ha aumentado exponencialmente desde el triunfo de Donald Trump, quien sólo ha tenido elogios para Argentina y Javier Milei. El trasandino se ha reunido un par de veces con él y fue invitado personalmente por el republicano para el juramento como presidente en el Capitolio.

Sturzenegger el ministro de la motosierra habla sobre Chile. En la imagen, Elon Musk y Javier Milei.

En ese contexto, Milei también ha estrechado vínculos con Elon Musk, quien entró en la arena política al convertirse en líder del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos, una repartición con un espíritu similar al que tiene Sturzenegger en Argentina.

Sobre ese punto en particular, el ministro comentó que Musk (con quien no ha conversado nunca) pudo haberse inspirado en Argentina, en el marco de las conversaciones con Milei, para llevar adelante su tarea en la administración Trump, aunque piensa que el fundador de Tesla está más centrado en la motosierra.

“Esta es una especulación mía, pero creo que a partir de la conversación con Javier, Elon Musk dijo ‘bueno, por ahí se puede usar al Estado para empujar esta agenda de desregulación’. Creo que hubo una conexión y hubo como una inspiración en algún sentido de la experiencia nuestra. (Sin embargo), yo creo que en esta primera etapa, Elon Musk está mucho más focalizado en la motosierra que en la desregulación”, sostuvo.

¿Kast o Kaiser?

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado de Argentina visitará Chile mañana, para participar en un seminario organizado por el Centro de Estudios Públicos (CEP). El trasandino fue invitado personalmente por el investigador senior de esa institución, Rodrigo Vergara, quien fue presidente del Banco Central cuando Sturzenegger estaba al mando del emisor trasandino durante el gobierno de Mauricio Macri.

En ese mismo evento, tal como adelantó La Tercera, el ministro trasandino coincidirá con Evelyn Matthei, quien será otra de las expositoras.

Sturzenegger dijo que hacia el media mañana también tendría una reunión con el candidato presidencial Johannes Kaiser, la cual se da a una semana de la cita que tuvo con el candidato republicano, José Antonio Kast.

“(José Antonio Kast) me vino a visitar hace unos días para también ver, pensar, evaluar y escuchar un poquito de esto que está pasando. Que no queremos darle lecciones a nadie. Simplemente estamos compartiendo experiencias”, cerró el trasandino.