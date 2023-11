En septiembre se pensionó la menor cantidad de personas en casi dos años

Un total de 13.756 nuevos pensionados de vejez se registraron en septiembre de 2023, lo que implica una baja de 17% en doce meses, encadenando nueve caídas interanuales consecutivas. Es decir, no se registra ningún crecimiento año contra año durante 2023, según las cifras que consolida la Superintendencia de Pensiones. Además, se trata del menor nivel de nuevos pensionados en casi dos años, desde noviembre de 2021.

Así, en lo que va del año se han pensionado 139.859 personas, un retroceso de 12,7% en comparación con igual periodo de 2022, cuando hubo 160.295 nuevos pensionados de vejez en los primeros nueve meses del año.

Bernardita Infante, jefa de estudios previsionales de Alfredo Cruz y Cía, atribuye este comportamiento a la rentabilidad negativa que han tenido los fondos de pensiones, principalmente los D y E, por lo que la gente está postergando su decisión de pensión hasta que los fondos se recuperen. Sin embargo, Infante alerta que “lo que no saben es que la tasa de interés del retiro programado está alta, por lo tanto, eso juega a favor de una posible solicitud de pensión. En el fondo, compensa un poco la baja rentabilidad”.

Infante también apunta a la alta base de comparación, dado que el número de nuevos pensionados durante el año pasado fue elevado. En 2022, en medio del primer proceso constitucional, “la gente estaba con miedo a que el sistema previsional cambiara y algunas personas presentaron solicitud de pensión justamente para proteger sus fondos previsionales”, puntualiza.

Esto último es compartido por la directora de Brain Invest, María Eugenia Jiménez, quien señala que “se pensiona menos gente (ahora), porque en gran medida hubo mucha gente que quiso pensionarse (antes) por los cambios que podían afectar a la propiedad de los ahorros previsionales. Septiembre es el resultado de las solicitudes de pensión de agosto. Es probable que sigamos viendo estos resultados hasta fin de año”.

Jiménez explica que “el temor era el cambio de la Constitución y el riesgo de perder la propiedad de sus ahorros. En segunda instancia, el no poder decidir quién le administre sus ahorros. Hoy todo eso a disminuido, porque la gente estima que este gobierno ya no logrará cambiar el sistema previsional de la manera tan radical que pretendía y está obligado a mantener la libertad de elegir quién administra nuestros ahorros. La propiedad de los ahorros se considera en la nueva propuesta. Por todo eso, hoy las personas no tienen la urgencia de pensionarse”.

Pero la directora de Brain Invest también cree que esta baja en nuevos pensionados puede deberse a que “los fondos más conservadores están negativos y los ahorros han bajado, lo que desincentiva a pensionarse con el objeto de esperar para recuperar esta baja. También hay que considerar que la gente está más informada y para obtener la Pensión Garantizada Universal (PGU) no es obligación ser pensionado”.

En 2022 hubo un repunte en la cantidad de nuevos pensionados, luego de las bajas que se registraron durante la pandemia. De esta forma, el año pasado se anotó un total de 177.576 nuevos pensionados de vejez, lo que constituyó un alza de 88,9% respecto de 2021 (94.014). Según sexo, la cantidad de nuevos pensionados hombres aumentó un 75,9% (87.728 en 2022 versus 49.876 en 2021) y la de mujeres creció un 103,6% (89.848 en 2022 versus 44.138 en 2021).

El mes en que se ha pensionado más gente este año fue marzo, con 17.645 personas. Le siguió agosto con 17.534 nuevos pensionados de vejez. En la vereda opuesta, con la menor cantidad de pensionados se ubica septiembre, y luego abril, sumando 14.311 personas.