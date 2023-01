FTX intenta recuperar las donaciones benéficas de Sam Bankman-Fried

Sam Bankman-Fried y FTX repartieron millones en donaciones benéficas. Ahora, la nueva dirección pide que se lo devuelvan.

Sin embargo, parte del dinero ya se ha gastado, y las donaciones fluyeron a través de una infinidad de fuentes y acuerdos que están resultando difíciles de contabilizar.

Bankman-Fried, FTX y sus filiales utilizaron el dinero robado a sus clientes para invertir miles de millones de dólares en apuestas arriesgadas que fracasaron, según los fiscales federales y los organismos reguladores. La empresa se declaró en quiebra en noviembre.

Su ruina sigue extendiéndose por el mundo de las criptomonedas y más allá, al mundo académico, las organizaciones sin fines de lucro y la política. La nueva dirección de FTX, encabezada por el director ejecutivo John. J. Ray, afirmó que ha sido todo un reto determinar los activos y pasivos de la empresa e incluso cuántas cuentas bancarias tenía. Los clientes cuyo dinero está bloqueado en la criptobolsa se preguntan si alguna vez lo recuperarán. Ray les ha pedido paciencia, pero les ha advertido de que será un camino difícil.

Los fiscales federales han dicho que Bankman-Fried utilizó los depósitos de los clientes para financiar su empresa de comercio y hacer donaciones políticas, y los reguladores han dicho que también utilizó el dinero de los clientes para gastos personales, como la compra de lujosas propiedades inmobiliarias.

Bankman-Fried se ha declarado inocente de los cargos que le imputa la fiscalía. Su representante dijo que las donaciones benéficas procedían de los beneficios de las operaciones y no de los depósitos de los clientes.

La nueva dirección de FTX también está intentando recuperar las donaciones que Bankman-Fried y otros ejecutivos hicieron a políticos y grupos políticos.

La empresa afirma en un comunicado de prensa que “varios beneficiarios de contribuciones u otros pagos” de FTX se han puesto en contacto con la nueva dirección para devolver el dinero. La empresa ha instado a otros a hacer lo mismo. Para aquellos que no lo hagan, FTX dijo que “iniciará acciones ante el tribunal de quiebras” para exigir que se devuelva el dinero, con intereses.

Future Fund, la principal rama benéfica de FTX, prometió más de US$ 160 millones a más de 110 organizaciones sin fines de lucro hasta septiembre, según su sitio web, ya desaparecido. Entre los beneficiarios figuraban empresas de biotecnología e investigadores universitarios que trabajan en vacunas contra el virus del Covid-19 y en estudios de preparación para pandemias; programas que proporcionan recursos en línea y tutoría a estudiantes de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas en zonas subdesarrolladas de India y China; y una organización sin fines de lucro que construye paneles solares renovables en comunidades que van desde los Apalaches hasta la Amazonia brasileña.

Según el antiguo sitio web de Future Fund, en 2022 se repartieron millones de dólares, incluso cuando los precios de las criptomonedas se desplomaban. Según el antiguo sitio web: Future Fund prometió US$ 3,6 millones a AVECRIS para construir la “plataforma de vacunas genéticas de próxima generación”, y US$ 5 millones a Atlas Fellowship para apoyar becas y un programa de verano con sede en San Francisco para estudiantes de secundaria.

Una de las mayores donaciones, según el antiguo sitio web, fue de US$ 10 millones a la empresa biotecnológica HelixNano para realizar “ensayos preclínicos y de fase 1 de una vacuna panvariante del Covid-19″.

Ninguna de las organizaciones hizo comentarios al respecto.

Bankman-Fried solía decir que la filantropía era su principal motivación para amasar una fortuna.

En una entrevista reciente con The Wall Street Journal, Bankman-Fried afirmó que la mayoría de sus donaciones benéficas eran sinceras. Pero también dijo que algunas eran para ganarse el favor del público.

“Cuando me comprometí a donar US$ 2.000 a alguna organización benéfica de marca como parte de alguna promoción relacionada con el negocio de FTX, se trataba, entre otras cosas, de relaciones públicas”, declaró Bankman-Fried al Journal.

La empresa Blockfolio de FTX acordó hacer “contribuciones anuales a organizaciones benéficas designadas por” la supermodelo Gisele Bündchen, que grabó un anuncio con su entonces marido Tom Brady para FTX.

Los abogados que trabajan en la quiebra de FTX han pedido que se ponga fin a la asociación junto con otros patrocinios. Un representante de Bündchen no hizo comentarios.

El Alignment Research Center, una organización sin fines de lucro centrada en el aprendizaje automático, anunció que devolverá su subvención de US$ 1,25 millones de la Fundación FTX, diciendo que el dinero “moralmente (si no legalmente) pertenece a los clientes o acreedores de FTX”. ProPublica, un medio de comunicación de investigación sin fines de lucro, dijo que devolvería los US$ 1,6 millones de dólares que recibió de Building A Stronger Future, la fundación familiar de Bankman-Fried.

Muchas organizaciones benéficas ya han gastado al menos una parte del dinero recibido del FTX. Una representante del Good Food Institute, un grupo de reflexión sin fines de lucro que apoya las alternativas a la carne de origen vegetal y celular, declaró que ya ha gastado todos los fondos que recibió de dos subvenciones del FTX. La representante dijo que el asesor jurídico del GFI le había aconsejado que las probabilidades de tener que devolver los fondos de la subvención eran bajas, basándose en su acuerdo de subvención.

Stanford Medicine recibió aproximadamente US$ 4,5 millones y se le prometió otro millón, según la representante. Dijo que no podía revelar la cantidad ya gastada, pero que la escuela está reteniendo los fondos restantes a la espera de claridad jurídica.

Uno de los principales problemas es averiguar cuándo se declaró insolvente FTX, o si alguna vez fue solvente. Si se hizo una donación cuando FTX era técnicamente incapaz de pagar a sus acreedores, es posible que haya que devolver esos fondos en virtud de la legislación concursal.

“Este caso gira en torno a la solvencia”, aseguró Dov Kleiner, socio del bufete Kleinberg, Kaplan, Wolff & Cohen PC especializado en quiebras.

Esto complica aún más el proceso de recuperación: La Fundación FTX puede no considerarse lo mismo que FTX. Los beneficiarios que recibieron fondos de la Fundación FTX en lugar de la propia FTX pueden tener protecciones adicionales, añadió.

Sin embargo, si el tribunal determina que FTX era un esquema Ponzi, los gestores de FTX podrían argumentar que las donaciones tendrán que devolverse porque ellas mismas estaban destinadas a defraudar a clientes e inversores.

Kleiner cree que lo más probable es que los directivos intenten llegar a un acuerdo con las organizaciones sin fines de lucro que recibieron fondos.

“La gente perdió dinero en FTX”, dijo Kleiner. “Si usted es un acreedor, es injusto que tomaron sus depósitos y se lo dieron a otra persona, incluso si se trata de una organización benéfica”, agregó finalmente.