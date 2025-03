Horst Paulmann: una historia en frases

Esta mañana, falleció el reconocido empresario Horst Paulmann, controlador del grupo Cencosud, a los 89 años de edad en Alemania. Su compleja niñez, pues viajó a Sudamérica con su familia tras el fin de la II Guerra Mundial, su adolescencia de trabajo junto a sus hermanos en Argentina y Chile, su historia de emprendimiento, que partió con un restaurante convertido en supermercado Las Brisas en Temuco, las fue retratando a lo largo de su vida en discursos y entrevistas. De hablar directo y simple, Paulmann se caracterizó por comentarios que muchas veces removieron el discurso político, aunque siempre defendiendo el trabajo duro y la labor del empresario. Aquí algunos de esos comentarios de los últimos 20 años.

“Hace tres meses, al festejar mi cumpleaños n°70, un amigo americano de Pensilvania contaba a los invitados: hay en Estados Unidos, igual como en Chile, una publicidad de las pilas Duracell, donde muestran al conejo que camina–camina– camina, y su amigo Paulmann también: camina, camina, camina, ¡and never stops! Otro amigo y ex-compañero del Colegio Alemán de Osorno contaba a los invitados: Horst es un intranquilo, nunca puede quedarse sentado; La profesora del curso casi todos los días decía: Horst al rincón, in die ecke, y el pobre Horst pasaba las clases en el rincón”. Discurso tras recibir premio ICARE Categoría Empresario el 2 de agosto de 2005.

“Siempre hablo a ‘calzón quitado’, no soy político y manifiesto lo que pienso. A veces no cae muy simpático, pero en general a la gente le gusta que uno diga lo que piensa”. Entrevista con La Tercera. 27 de septiembre de 2006.

Paulmann junto al ex gerente general de Cencosud, Laurence Golborne.

“A veces es mejor que no haya tanto dinero en las empresas y en los gobiernos, porque así se puede trabajar en forma más austera. Chile tiene que tener cuidado”. Entrevista con La Tercera. 27 de septiembre de 2006.

“Siempre cuando uno hace algo, hay gente que no le gusta y hay críticas, pero uno ve los diarios llenos de elogios, la gente está feliz y de taco no se ve nada. El tránsito está mejor, esta es una ciudad nueva”. Declaración tras inaugurar el mall Costanera Center. 27 de junio de 2012.

“Le pido al gobierno que a los empresarios nos dejen trabajar (...) En los gobiernos de la Concertación entendieron que necesitaban a los empresarios. Somos un ‘mal’ necesario”. Entrevista a Diario Financiero, 15 de diciembre de 2012.

“Si hay crisis, la gente no compra auto, ni televisor ni zapatos, pero sí comida todos los días. Así que supermercados es lo mejor que hay en el mundo, porque entra platita todos los días”. Discurso al recibir Premio al Empresario del Año del Diario Financiero en 2012.

“Los empresarios son lo más valioso que existe en el mundo, porque ellos empujan la economía”. Revista Sábado de El Mercurio, 2 de noviembre de 2013.

04.12.2008 Laurence Golborne Renuncia a la Gerenecia de Cencosud en Reunion con videoconferencia y en donde se encuentran Manfred Paulmann Vicepresidente Ejecutivo de Cencosud, Daniel Rodriguez Gerente Iterino de Finanzas Corporativo y Horst Paulmann Presidente de Cencosud Patricio Fuentes Y./ La Tercera /

“Andrea, la hija buenamoza del exdueño, me dijo: “ustedes los chilenos no saben dar amor. Ustedes se golpean la espalda cuando se dan un abrazo. El amor se da de corazón a corazón”. Le contesté: me gustaría mucho darle un abrazo brasileño, pero su padre y su madre están sentados atrás mío. Y al final, nos dimos un abrazo brasileño con ella y con los 40 gerentes”. Discurso en el Foro de Presidentes en Bogotá, recuerda la compra de la cadena de supermercados Prezunic a la familia Dias da Cunha en Brasil. 8 de octubre de 2014.

“Rob Walton me fue a visitar a mi casa de verano en Florida, Estados Unidos. Me dijo: ‘Horst, hoy es el momento para que vendas tu compañía a Walmart. Cencosud está en toda Argentina’. Hizo 20 círculos con la mano, donde puso los locales de Cencosud cada 100 kilómetros de distancia. ‘En pocos meses más, Walmart estará igual y será tarde para que me vendas tu compañía’. Hoy, 20 años después, los número uno en Argentina son Carrefour y Cencosud. Por eso les digo: no vendan su empresa, no siempre el camino más fácil lleva al éxito”. Discurso en el Foro de Presidentes en Bogotá. 2014.

“Como no teníamos dinero para pagar el cine, al día siguiente dejábamos jugar gratis al gerente en la cantina del club en la que estábamos a cargo. Después, llegando a Temuco de noche, Jürgen me pasaba a buscar, ya que yo trabajaba de día y él atendía en la tarde el restaurante. Nos íbamos a Pucón. Llegábamos a las tres de la mañana y ya las discos estaban cerradas. Dormíamos en la playa”. Discurso en homenaje a su hermano Jürgen tras su fallecimiento. 19 de diciembre de 2014.

“Cuando uno se va, junta más las familias y uno siempre dice por qué no estuvimos juntos antes. Lamentablemente, hoy el mundo va tan acelerado, que muchas veces olvidamos lo más importante que es cuidar nuestras amistades y que en la familia estemos juntos. Mi hermano Jürgen era un gran hombre”. Discurso en homenaje a su hermano Jürgen. 2014.

“En la mañana, entró la mitad del río Mapocho. Hay que ver quién va a responder por esto. Es un desastre”. Declaración tras inundación del Costanera Center por salida del río Mapocho. 17 de abril de 2016.

“Cuando viene un empresario que quiere trabajar y por la ley no se puede, entonces es triste. A medida que todo esto funcione más rápido, cuando más libre son los mercados, mejor vamos a andar”. Declaración tras aprobación del Costanera Center el 26 de abril de 2018.

03 Noviembre 2010 Horst Paulmann asiste a presentación del Mall Costanera Center.

“Siempre vamos a estar con los clientes para atenderlos para que, a Chile, ojalá nunca le falte la comida. Somos el mejor país de América Latina y lo vamos a seguir siendo. Tenemos que estar todos convencidos que nosotros tenemos que trabajar para que la gente en Chile tenga una vida mejor y nosotros somos los primeros que estamos al lado de las personas”. Discurso improvisado a trabajadores de Jumbo tras el estallido social, según DF. 21 de octubre de 2019.

“No hay que tenerle miedo al trabajo. Yo llevo 75 años trabajando, empecé a trabajar a los 13 años, no, antes, a los nueve años empecé a trabajar. Y a los 13 años llegué a Argentina y trabajé en una empresa de importaciones y exportaciones y estaba a cargo del teléfono y de repartir la correspondencia”. Paulmann a Francois Pouzet, fundador de emprendedorchile.cl el 24 de julio de 2024.