Kast enfrenta error en cifra de crecimiento tras cita con la CPC: “Cuando me hablan de PIB tendencial quizá es un concepto técnico que no manejo, pero eso no va a cambiar la campaña”

La agenda de los candidatos presidenciales está intensa. Restan sólo cinco días para las elecciones y, por ende, las reuniones con distintas instituciones suman y siguen. En ese contexto es que este martes José Antonio Kast fue a exponer su programa económico ante la cúpula empresarial encabezada por Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

Durante la cita, Kast y su equipo de asesores presentaron lo que serán sus medidas tributarias y las sociales, en materias como educación, vivienda y pensiones. “Fue una muy buena reunión” dijo Kast al término del encuentro. “No se vienen tiempos fáciles, eso es algo que hemos dicho en varias instancias, y por ello nos vamos a requerir a todos. El sector empresarial juega un rol importante”.

El abanderado del Frente Social Cristiano sostuvo que en su programa se están dando señales claras de lo que se quiere hacer. “Somos los únicos que hemos dicho que vamos a bajar los impuestos y esa es nuestra meta, pero para lograrlo hay que mejorar la gestión, y eso es lo que vamos a hacer. La señal nuestra es hacer un Estado eficiente y austero”, aseguró.

Para Sutil también fue una buena reunión, tal como las han sido las con los otros candidatos que ya han asistido a la CPC: Yasna Provoste y Sebastián Sichel. “Nos permite ir aclarando las materias que son importantes para el futuro de Chile y su desarrollo. Tenemos que entender que la única posibilidad de que Chile siga su desarrollo es a través de la inversión, del trabajo, la concurrencia de quienes participamos en las empresas. No se olviden que el motor del desarrollo son las personas y las empresas, por lo tanto, para nosotros es importante reunimos con todos los candidatos”, manifestó el líder gremial.

En cuanto a las medidas económicas de Kast, Sutil no quiso responder directamente, apelando al hecho de que en segunda vuelta los planteamientos de Sichel y Kast deben converger. “Los países se construyen en base a grandes acuerdos y no se nos puede olvidar que hay demandas muy grandes en salud, vivienda, pensiones educación”.

Traspié en el debate

Un tema que fue consultado al término del encuentro fue el traspié que tuvo el lunes por la noche Kast en el debate presidencial, con la cifra de crecimiento tendencial. “Es que cuando no se entiende bien la pregunta, puede dar respuestas o no dar respuestas. Cuando a usted le dicen crecimiento, PIB tendencial, PIB, cada uno tiene una manera de interpretar el crecimiento”, explicó el candidato.

Kast argumentó que “yo siempre he hablado de crecimiento y la proyección que he dado es de 2%, y me habrán visto en otras entrevistas hablar… pero cuando me hablan de PIB tendencial quizá es un concepto técnico que no manejo, pero eso no va a cambiar la campaña y lo que hemos realizado”.

Para Sutil, el error del candidato “no es relevante. Él lo explico muy bien, él lo que habló es crecimiento de largo plazo y lo que le preguntaron es el PIB tendencial, es lo mismo, deberíamos elevar el debate. Le hace mal a Chile quedarse en algo tan pequeño a ver si alguien se equivoca o no. Lo importante son las cosas de largo plazo y futuro, y es algo que veo muy ausente en el debate, especialmente el de ayer (lunes)”, se lamentó el dirigente gremial.

Las citas de la CPC con las cartas pesidenciales continuarán este miércoles, cuando recibirán a Marco Enríquez-Ominami, y luego el viernes, cuando se concretará la reunión con Gabriel Boric, la que se debió suspender cuando este dio positivo de Covid-19.