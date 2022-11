“La campaña de las AFP está desatada”: la “arenga” de la ministra del Trabajo en la CUT por la reforma de pensiones

Hasta las dependencias de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), ubicada en Alameda 1346, llegó el jueves pasado la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, para exponer a dirigentes y bases de la CUT los ejes de la reforma de pensiones que ingresó este mes el gobierno al Congreso.

“Ministra, su casa, adelante”, dijeron desde la CUT para presentar a Jara. “Buenos días, cómo están compañeras y compañeros”, comenzó diciendo la ministra antes de empezar su exposición.

Después de casi media hora de presentación de la reforma previsional, la ministra empezó a responder preguntas de los presentes. Y una vez que finalizó, Jara hizo un comentario en un tono algo más distendido de lo habitual. “Compañero, si me permite, no sé si hay más preguntas. Les queremos, primero, agradecer el espacio, seguramente quedan hartas dudas, seguramente vamos a seguir teniendo espacios para poder conversar”, comenzó diciendo.

“Pero les quiero decir, solo dos mensajes finales si me lo permiten compañero Eric (Campos) y compañera Bárbara (Rojas). Lo primero, es que aquí esta Diego (Vidal), atrás del compañero Pepe; y Gonzalo Cid, que no se si está en este minuto acá, Margarita Peña, que son parte del gabinete ministerial; a su disposición para replicar esta misma presentación a sus sindicatos y en los espacios que consideren pertinentes, porque en esto la información es clave, y la campaña de las AFP está desatada, entonces no tenemos que dejar espacio sin informar”, continuó señalando Jara.

Y lo segundo, dijo la ministra, “es que los invitamos a que puedan exponer en el Congreso, puedan exponer su perspectiva sindical de la necesidad de los cambios que se requieren para Chile. Hay varios elementos que son distintos de los que hemos conocido en estos 40 años. Pero si pensamos en los 40 años que vienen, les aseguro que les van a hacer todo el sentido”.

Agregó que “no podemos seguir iguales, no podemos seguir en ese extremo, sino vamos a sacrificar generaciones de personas mayores de nuestro país, que no son los flojos, porque algunos dicen: ¿Cómo le voy a pagar yo pensión a los flojos? ¿Han cachado eso o no? Increíble. ¿Alguien puede pensar que las mujeres que han estado sosteniendo los hogares todos estos años son flojas?”.

Siguió diciendo “que, además, algunos dicen: aumentemos solo vía Pensión Garantizada Universal (PGU), no aumentemos en el pilar que se cotiza, pero esos mismos que se oponen a la reforma tributaria. Pero además, si aumentamos solo en el pilar de la PGU, ¿qué va a pasar con la formalidad? Aquí hay beneficios que están alineados con el esfuerzo de cotización de los trabajadores, por eso es un cambio importante”.

Con una gigantografía de fondo que había en el cuartel de la CUT, el cual rezaba: “Por el valor del trabajo decente al centro de la sociedad y en la Nueva Constitución”; la ministra finalizó su discurso comentando que la reforma previsional que propone el gobierno “es un cambio importante, así que con toda la fuerza no más, a buscar en lo que nos encontramos, y lo demás lo dejamos pal cafecito, pa una conversa posterior, pero pa avanzar. Esta es una tremenda oportunidad histórica que tenemos. Y tenemos que avanzar y los necesitamos”.

A continuación hubo aplausos de los dirigentes presentes, y el secretario general de la CUT, Eric Campos, comentó: “Agradecerle a la ministra por el contenido, lo vamos a analizar, vamos a ver también si podemos difundir todo el material que acá está. Pero sobre todo, y yo no sé si los identifico a todas y todos, pero también agradecer la manera y la forma. A veces hemos tenido en el pasado otros ministros y ministras con mucha distancia, y esta manera también de entregar información, de involucrarse con las y los trabajadores, también nos permite hacernos de más elementos, así que muchas gracias ministra por eso”.

Campos también dijo que dicha instancia fue parte de un esfuerzo realizado por la secretaría de Seguridad Social de la CUT, “que va a continuar”, y explicó que a nivel nacional van a realizar un despliegue para dar a conocer la información y cuáles son las propuestas que la CUT va a hacer, “en un sentido de empujar aquellos cambios que la ministra estaba señalando”.

Para ello, explicó que van a realizar seminarios, charlas, y formación. ”No podemos dejar la comunicación del pueblo en manos de gente como Fontaine o de los voceros de las AFP. Nosotros tenemos que ser voceros y voceras de esos cambios compañeros y compañeras, así que un gran aplauso para la ministra”, finalizó Campos. Todo terminó en aplausos.