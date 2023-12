La criptoreina que mueve los hilos de Binance

Las autoridades estadounidenses derribaron al rey de las criptomonedas. Pero la reina sigue en pie.

La etapa de Changpeng Zhao al frente de Binance se vio truncada tras declararse culpable de violar las leyes contra el blanqueo de dinero. El caso del gobierno demostró que la mayor bolsa de criptomonedas del mundo era una guarida de transferencias internacionales de dinero para terroristas, narcotraficantes y violadores de sanciones.

Yi He, cofundadora de Binance con Zhao y su principal lugarteniente en la gestión de la bolsa, no ha sido afectada. También es la pareja sentimental de Zhao y la madre de tres de sus hijos.

Desde que Zhao renunció el mes pasado, Yi He, de 37 años, ha asumido el papel de Zhao como defensora en jefe de Binance, llamando a los críticos “mediocres y desesperanzados” en X, el sitio antes conocido como Twitter. Como muestra de su estatura, recientemente dirigió una charla pública con los usuarios de habla china de la plataforma, codo a codo con el nuevo director ejecutivo de la empresa, Richard Teng, antiguo regulador.

Para varios exejecutivos de Binance, ella representa la estrategia fóbica a la regulación que resultó en la declaración de culpabilidad de la compañía y US$ 4.300 millones en multas, la mayor jamás impuesta a una criptoempresa. Binance también está luchando contra una demanda separada de la Comisión de Bolsa y Valores.

En ausencia de Zhao, Yi He es la mayor accionista sentada dentro de la empresa, con un amplio control sobre sus divisiones de marketing e inversión. Ella y Zhao viven en Abu Dabi, aunque él se encuentra en Seattle a la espera de sentencia.

Aunque escarmentada por el caso del Departamento de Justicia, Binance sigue siendo la plataforma más poderosa en criptomonedas, procesando miles de millones de dólares de operaciones al día. Yi He ejercido su influencia en la selección de la nueva junta mayoritariamente independiente de Binance ordenada por las autoridades estadounidenses, dijeron personas familiarizadas con el proceso de reclutamiento de la junta.

Entre las personas a las que los ejecutivos de Binance se han acercado recientemente para un puesto en la junta estaba Ella Zhang, una amiga cercana de Yi He que anteriormente dirigió el brazo de capital de riesgo de Binance. Zhang no hizo comentarios.

Al igual que Zhao, Yi He hizo caso omiso de la importancia de seguir las normas establecidas por los reguladores para combatir la delincuencia financiera, señalaron algunos de los exejecutivos. En el acuerdo de culpabilidad de Binance se la menciona, aunque no por su nombre, por ayudar a encontrar soluciones que permitían a los usuarios estadounidenses operar ilegalmente en la plataforma.

Según personas familiarizadas con las conversaciones, el Departamento de Justicia también quería que Yi He se apartara en anteriores negociaciones. No se ha podido saber por qué no ha sido así.

Un representante del Departamento de Justicia se rehusó a hacer comentarios.

Un representante de Binance no hizo comentarios sobre su papel en el caso, pero sostuvo que la compañía ha reconocido haber cometido errores en el pasado y ha cambiado su forma de actuar. Yi He ha apoyado esa transformación, afirmó el representante.

“Estoy totalmente alineada con la nueva dirección de la empresa, y estoy ansiosa por pasar página en este desafiante pero transformador capítulo de aprendizaje y crecimiento”, indicó Yi He en un comunicado.

Cuando se le preguntó sobre su participación en la contratación de nuevos miembros de la junta, Binance manifestó que el proceso implicaba la “investigación de posibles candidatos por las partes interesadas pertinentes”.

Los abogados de Zhao no hicieron comentarios.

Este relato de cómo Yi He dio forma a Binance se basa en entrevistas con empleados actuales y antiguos, documentos judiciales, mensajes internos de Binance y declaraciones públicas anteriores de la empresa.

Cripto romance

Él era un programador de software nacido en China y educado en Canadá. Ella era presentadora de televisión de un programa de viajes chino, criada por padres profesores pobres en un pueblo de la provincia de Sichuan.

El romance floreció por el cripto.

Yi He conoció a Zhao en una conferencia sobre criptomonedas en 2014. Zhao, que entonces trabajaba en una empresa que desarrollaba carteras digitales, impresionó a Yi He con una presentación sobre el potencial de las criptomonedas, según recordó ella más tarde en una entrevista con un periodista británico. Reclutó a Zhao para que se uniera a ella como director de tecnología en una nueva bolsa de criptomonedas china, OKCoin, que ayudó a fundar.

Ambos formaron pareja mientras trabajaban juntos en Shanghai. Zhao seguía manteniendo una relación con otra mujer, con la que tuvo hijos. Con el tiempo se separaron.

Cuando Zhao lanzó Binance en 2017, Yi He se unió a él como cofundadora y directora de marketing. Ella fue vital para el crecimiento temprano de Binance, más conocida que Zhao en la comunidad cripto de China. La prensa china la llamó la “primera hermana” del mundo cripto.

En una ocasión les dijo que si algo en la bolsa iba mal, por mínimo que fuera, debían poner todo su empeño en tranquilizar a los usuarios. En un mensaje señaló a los empleados que se obsesionaran con contrarrestar cualquier publicidad negativa.

“Incluso CZ me miró y me dijo: ‘Tú no tienes aficiones’. Le respondí: ‘Mi afición es trabajar para Binance’”, declaró a un medio de comunicación chino.

En los momentos difíciles, envió mensajes a los empleados de rally que a algunos les parecieron exagerados.

“La guerra no es solo ‘una flecha que atraviesa las nubes y miles de tropas que acuden al encuentro’, sino también batallas sangrientas y conquista de ciudades y territorios”, escribió en una misiva de 2019, citando la película “Kung Fu Hustle”.

Yi He reclutó voluntarios llamados Binance Angels para difundir el evangelio de Zhao de que las criptomonedas liberarían a la gente de las finanzas tradicionales. Fue un éxito, pero también una responsabilidad, ya que los Angels aconsejaron a los usuarios sobre cómo eludir las restricciones comerciales en los EE.UU. y China, de acuerdo a algunos de los exejecutivos de Binance y una queja de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas.

El representante de Binance aseguró que la empresa insiste en que los Angels “cumplen las leyes aplicables”.

Yi He asumió el liderazgo de la estrategia de marketing para un intercambio estadounidense separado que se lanzó en 2019, que Binance afirmó en ese momento que era totalmente independiente. “Yi está tomando las decisiones”, le envió un mensaje un empleado a otro ese año. El Departamento de Justicia planteó que este intercambio, Binance.US, era una estratagema para distraer a las autoridades estadounidenses de apuntar a la plataforma principal Binance.com.

A medida que sus esfuerzos de marketing atraían a legiones de usuarios, Yi He construía su propia fortuna.

Tenía al menos un 10% de participación en la sociedad holding de Binance en las Islas Caimán, según personas familiarizadas con las finanzas de la bolsa. Le dijo a un socio comercial de Binance que su participación la convertía en una de las mujeres más ricas del mundo. Cerca del peak de las criptomonedas en 2021, antiguos ejecutivos valoraron la bolsa en más de US$ 300.000 millones. El representante de Binance indicó que, como empresa privada, no comparte estos detalles.

Para entonces, Yi He y Zhao vivían juntos en una mansión en la isla turística de Sentosa, en Singapur. Yi He organizó allí una pequeña boda para dos colegas en el yate de US$ 11 millones de la pareja, llamado Da Moon. “Asiáticos locos y ricos se casaron”, escribió otro asistente a Binance en Instagram, “en el yate de una mujer muy hermosa”.

El personal consideraba a Yi He la segunda persona más poderosa de la empresa, por detrás de Zhao.

Sin embargo, delante de los empleados, Zhao trataba a Yi He como a una empleada más, para demostrar que no le estaba dando un trato preferente. Durante una llamada de la empresa, una vez le señaló que tenía que mejorar su inglés, según declararon antiguos ejecutivos.

El fichaje de Ronaldo

Binance trajo ejecutivos de fuera de la industria de las criptomonedas para renovar su cumplimiento y marketing en 2021.

Las nuevas contrataciones de marketing le aseguraron a Yi He que Binance necesitaba establecer asociaciones con instituciones respetadas y desplegar campañas publicitarias tradicionales para ganar credibilidad ante el público y los reguladores, contaron personas familiarizadas con las campañas.

Yi He quería que Binance siguiera los pasos de otras criptobolsas y se lanzara a lo grande con anuncios para el Super Bowl del año siguiente. Los ejecutivos, sin embargo, le plantearon que eso era arriesgado, dado que el negocio de intercambio global de Binance no tenía licencia en EE.UU. La firma terminó por no hacer un anuncio para el Super Bowl.

En 2022, Binance fichó a la estrella del fútbol Cristiano Ronaldo. El contrato, valorado en unos US$ 60 millones en tres años, pagaba el tiempo del jugador, además de promociones y apariciones, según antiguos ejecutivos involucrados en el proyecto.

El representante de Binance afirmó que estos detalles del contrato de Ronaldo eran inexactos, sin dar más antecedentes.

El nuevo vicepresidente de marketing global de Binance impulsó una agresiva campaña para maximizar los beneficios del costoso acuerdo, incluyendo anuncios en televisión en mercados clave.

Tras el lanzamiento de la campaña de Ronaldo, que se difundió por Twitter y la televisión, se quejó a su equipo de la falta de beneficios inmediatos en términos de usuarios y del costo del proyecto. La vicepresidenta se marchó poco después.

Fue un ejemplo de lo que un antiguo ejecutivo de Binance llamó los proyectos cementerio de Yi He. Esta persona, junto con otros antiguos ejecutivos, sostuvo que a menudo culpaba a las personas que dirigían sus proyectos cuando no cumplían sus expectativas.

El representante de Binance dijo que la campaña de Ronaldo superó los objetivos de la empresa, incluso en el registro de nuevos usuarios, y dio lugar a “miles de millones de impresiones de medios ganados”.

El representante rechazó la caracterización de los proyectos de Yi He. “Animamos a probar cosas nuevas, a cometer errores y a mejorar continuamente”, manifestó.

Un representante de Ronaldo no hizo comentarios.

Construir la manzana

Otro proyecto de Yi He era un plan para crear un estudio de cine similar a Netflix. Yi He abogó por una serie al estilo del Universo Cinematográfico de Marvel con un puñado de los primeros empleados de Binance como héroes. La idea fue archivada.

Bajo la dirección de Yi He, Binance produjo una serie llamada “Build the Block”, en la que criptoempresarios intentaban conseguir una inversión de Binance, similar a “Shark Tank”. Los concursantes y jueces del programa aparecían como avatares informatizados, en lo que Binance aseguró que era el primer reality show basado en el metaverso.

Yi He fue juez invitado en el primer episodio, que recibió 4.400 visitas en YouTube. Un productor encargado de trabajar en el programa fue despedido.

Hasta 2022, Yi He presionó para que Binance respaldara un proyecto para vender identidades digitales de la nación insular de Palaos, en el Pacífico, a extranjeros por 248 dólares. El proyecto daría acceso a su plataforma comercial a residentes de países en los que Binance tenía prohibida la entrada, entre ellos China y Estados Unidos.

Los ejecutivos advirtieron a Yi He de que el plan de Palau presentaba riesgos legales y de reputación. Sin embargo, Yi He siguió adelante, con la intención de ofrecer una puerta trasera a los usuarios chinos, según algunos de los antiguos ejecutivos de Binance. Cuando The Wall Street Journal informó sobre el proyecto a principios de este año, Binance dejó de aceptar los ID de Palau.

El representante de Binance dijo que la empresa no llevó a cabo ninguna asociación después de realizar las diligencias debidas sobre el proyecto.

En las últimas etapas del mandato de Zhao, mientras avanzaban las conversaciones con el Departamento de Justicia, Yi He se hizo cargo de la gestión diaria de la bolsa, según uno de los antiguos ejecutivos.

Varias semanas después de que Binance despidiera a más de 1.000 de los 8.000 trabajadores de la firma este verano, reprendió a los empleados en la plataforma de chat de la empresa por reaccionar con emoción en lugar de lógica a los despidos. Trató de motivar al personal, diciendo que Binance saldría de otro “bautismo de sangre y fuego”.

Cuando el Departamento de Justicia anunció el acuerdo de culpabilidad de Zhao, Yi He tenía un mensaje más simple. “Nueva página”, tuiteó. “Sigan construyendo”., agregó.