La última apuesta del inversionista activista Bill Ackman: Domino’s Pizza

Bill Ackman ha tomado una participación por valor de casi US$ 1 mil millones en Domino’s Pizza Inc., agregando otra empresa de consumo de renombre a su cartera, y dijo que su firma de cheques en blanco está cerca de un acuerdo para hacer pública una marca “icónica” en las próximas semanas.

Pershing Square Capital Management de Ackman posee un poco menos del 6% de las acciones de la cadena de pizzas, dijo el miércoles en una conferencia. Compró Domino’s cuando las acciones cayeron a aproximadamente US$ 330, y luego de vender Starbucks Corp. tras un repunte en las acciones de la compañía de café.

Domino’s se convierte en la última cadena de restaurantes en la que Pershing Square ha invertido, siguiendo participaciones en nombres como Chipotle Mexican Grill Inc., McDonald’s Corp. y Restaurant Brands International Inc., propietario de Burger King.

“Nos gusta la industria de los restaurantes. Curiosamente, nunca hemos perdido dinero invirtiendo en una empresa de restaurantes“, dijo Ackman durante la conferencia Future of Everything del Wall Street Journal. “Creo que nunca no hemos ganado mucho dinero”. Los restaurantes de pizza se han beneficiado en gran medida durante el año pasado durante los cierres de Covid-19, ya que los consumidores acudieron en masa a las comidas a domicilio y para llevar.

Ackman dijo que se sintió atraído por Domino’s en particular porque la empresa posee su propia infraestructura de entrega, lo que significa que no necesita depender de servicios como DoorDash Inc. o Uber Eats. “Esa es una ventaja competitiva importante en un mundo en el que desea entregar pizza por US$7,99. Es difícil hacer eso con un servicio de entrega que se lleva una gran parte de las ganancias“, dijo Ackman. Domino’s fue “el primero y el mejor en términos de tecnología de entrega”.

El inversionista multimillonario, conocido por librar batallas de alto perfil en las salas de juntas de compañías como Canadian Pacific Railway Ltd. y Automatic Data Processing Inc., dijo que las posibilidades de que él haga lo mismo en Domino’s, o en cualquier otro lugar, son muy bajas.

“Damos la bienvenida a la inversión en Domino’s y agradecemos la confianza y el apoyo expresados para nuestra empresa y nuestra marca”, dijo la empresa en un comunicado enviado por correo electrónico. Las acciones de Domino’s subieron hasta un 6% antes de reducir las ganancias.

Domino’s subió un 31% el año pasado, superando la ganancia del índice S&P 500. A medida que las restricciones para comer en casa comienzan a disminuir en todo el país, se esperaba en gran medida que las cadenas de entregas pesadas, como las pizzerías, vieran cómo sus fuertes ventas comenzaran a disminuir. Pero eso aún no ha sucedido. Los ingresos de Domino’s de US$983,7 millones el último trimestre aumentaron 13% con respecto al año anterior, incluso cuando superaron el repunte de la pandemia temprana del año pasado.

dssadasdsa

Ackman reconoció que un escenario bajista de Domino’s es que se ha beneficiado de la restricción impuesta a los restaurantes para el servicio de cena y que hay más competencia por la entrega, aunque el cree que no es el caso. “En última instancia, nuestra opinión fue muy negativa durante el entorno de Covid. No hubo partidos de fútbol en los que invitaste a más de 12 de tus amigos y pediste Domino’s. No había campus universitarios en sesión“, dijo. “Nuestra opinión es que habrá un crecimiento continuo en ese negocio”.

Ackman también dijo que era “cautelosamente optimista” que su compañía de cheques en blanco, Pershing Square Tontine Holdings Ltd., podría estar cerca de anunciar un acuerdo para hacer pública una compañía en las próximas semanas.

Dijo que ha estado en “discusiones profundas” desde principios de noviembre con un objetivo potencial, y aunque esperaba haber anunciado un acuerdo para fines del primer trimestre, dijo que se estaba acercando.

Afirmó que esperaba tener un anuncio en semanas, sin revelar ningún otro detalle, pero si no lo hacía, pasaría a otro objetivo. “Era lo suficientemente atractivo e interesante como para que valiera la pena dedicarle seis meses de nuestra energía”, dijo Ackman.