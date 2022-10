Las ganancias de la matriz de Facebook, Meta, se quedan cortas mientras se acelera la caída de los ingresos

La empresa matriz de Facebook, Meta Platforms Inc., registró su segunda caída de ingresos consecutiva, mientras el gigante de las redes sociales lucha con una vorágine de condiciones comerciales difíciles que se han combinado para recortar más de medio billón de dólares de su valor de mercado en lo que va de año.

La empresa registró ingresos trimestrales de US$ 27.700 millones, un 4% menos que hace un año, después de haber registrado un descenso del 1% el trimestre anterior. El precio de las acciones de Meta cayó más de un 5% el miércoles, en medio de una amplia venta de acciones tecnológicas, y ahora cotiza a un precio visto por última vez en 2017.

Las acciones de Meta cayeron un 20% más en las operaciones fuera de horario tras el informe de resultados.

Meta está luchando contra una serie de desafíos, como el difícil clima macroeconómico, la creciente competencia de su rival TikTok y las consecuencias de los cambios en el seguimiento de la publicidad de Apple Inc.

Al menos algunos de estos problemas se están sintiendo en Silicon Valley, ya que la unidad de YouTube de Google registró un descenso en los ingresos publicitarios el martes y Snap Inc. presentó resultados decepcionantes la semana pasada.

El fundador y director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, dijo que se siente alentado por el progreso en la respuesta al entorno más difícil. “Tengo que decir que las tendencias de nuestros productos parecen mejores por lo que veo”, manifestó en una llamada con analistas. “Estoy bastante seguro de que esto va en una buena dirección”, agregó.

Pero Meta también está llevando a cabo un ambicioso y costoso giro, alejándose de sus principales productos de redes sociales, como Facebook e Instagram, y acercándose a un futuro centrado en el llamado metaverso, en el que los usuarios pueden vivir, trabajar y jugar en una experiencia online inmersiva.

La unidad Reality Labs de Meta, que impulsa los esfuerzos de la empresa en materia de realidad virtual y metaverso, obtuvo unos ingresos de US$ 285 millones en el trimestre, lo que supone un descenso de casi el 49% con respecto al año anterior. Esto se debió a las menores ventas de sus audífonos de realidad virtual Quest 2, según el director financiero de Meta, David Wehner. La unidad tuvo una pérdida operativa de US$ 3.700 millones, y la empresa dijo que espera que esa cifra aumente significativamente el próximo año.

Horizon Worlds, el producto metaverso estrella de Meta para los consumidores, tiene menos de 200.000 usuarios activos mensuales, mucho menos que el objetivo original de la empresa de 500.000 usuarios para finales de este año, según documentos de la compañía citados por The Wall Street Journal a principios de este mes.

La firma no proporcionó el miércoles nuevas cifras de usuarios para Horizon Worlds.

Meta comentó que su precio promedio de los anuncios se redujo un 18% en el año, ya que se ajusta a los cambios de Apple que hacen más difícil para la empresa el seguimiento de los usuarios y servirles publicidad personalizada. En el mismo trimestre del año pasado, el precio promedio por anuncio subió un 22%.

Los efectos de los cambios de Apple disminuyeron en el tercer trimestre, pero eso se vio compensado por la débil demanda de publicidad, aseguró Wehner.

A su vez, la empresa anunció que también se vio perjudicada por la fortaleza del dólar y que, si los tipos de cambio hubieran sido constantes, habría registrado un ligero aumento de los ingresos.

Meta anotó un beneficio neto de US$ 4.400 millones en el tercer trimestre. Se trata del cuarto trimestre consecutivo en el que los resultados de la empresa caen, algo que Meta no experimentaba desde hace una década.

En el trimestre, los ingresos publicitarios fueron de US$ 27.200 millones, lo que supone un descenso de casi 4% interanual. Los analistas preveían que los ingresos publicitarios de Meta caerían hasta los US$ 26.900 millones. La publicidad representó el 98,2% de los ingresos totales de la empresa.

La empresa sostuvo que planea invertir en el crecimiento del número de empleados “sólo en nuestras más altas prioridades” y reducir algunos de sus equipos. Dijo que tenía más de 87.000 empleados a finales de septiembre, un 28% más que en el mismo periodo del año pasado, y prevé mantenerse en torno a ese nivel.

Meta anunció que espera que sus gastos totales de 2022 se sitúen en el rango de US$ 85.000 millones a US$ 87.000 millones, reduciendo su previsión anterior de entre US$ 85.000 millones y US$ 88.000 millones. Además, la empresa estimó que sus gastos totales para 2023 estarán entre US$ 96.000 y US$ 101.000 millones.

Meta se enfrenta a un mercado publicitario digital convulsionado por el aumento de la inflación y otros factores, como la guerra de Ucrania, que están provocando una ralentización del gasto publicitario.

“Es un momento difícil para ser una gran empresa de redes sociales”, señaló Debra Aho Williamson, analista principal de Insider Intelligence. “Te enfrentas a muchas presiones sobre los ingresos, el uso y el empeoramiento de la economía por añadidura”, afirmó.

Antes del miércoles, las acciones de Meta habían caído casi un 60% y la compañía había perdido más de US$ 550.000 millones en valor de mercado en 2022.

En sus esfuerzos por combatir a TikTok, Meta ha dado prioridad al desarrollo y crecimiento de Reels, su formato de videos cortos en Facebook e Instagram.

Según Zuckerberg, Meta está viendo 140.000 millones de reproducciones diarias de Reels en Facebook e Instagram, lo que supone un aumento del 50% respecto a hace seis meses.

“Las tendencias son buenas y creemos que estamos ganando cuota de tiempo a los competidores, como TikTok”, aseguró Zuckerberg.

Reels, sin embargo, no se monetiza tan eficazmente como otros tipos de contenido de la empresa, por lo que, al orientarse hacia la exhibición de más videos de formato corto, Meta está tomando un viento en contra de los ingresos trimestrales de más de US$ 500 millones, dijo Zuckerberg. Meta espera llegar a un lugar más neutral con este cambio en los próximos 12 a 18 meses.

“A medida que Reels crece, estamos desplazando los ingresos de las superficies más monetizadas”, comentó Zuckerberg. “Eso es claramente lo correcto”, añadió.

Ahora bien, un área en la que Meta se mostró prometedor fue en la adición a la enorme base de usuarios de Facebook, que llegó a 1.980 millones de usuarios activos diarios. Esta cifra es superior a los 1.970 millones de hace tres meses.

Meta indicó que Instagram cuenta ahora con más de 2.000 millones de usuarios activos mensuales, mientras que la base de usuarios de WhatsApp ha superado los 2.000 millones de usuarios activos diarios, siendo Norteamérica la región de mayor crecimiento de la aplicación de mensajería.