Los 18 “no tengo idea”: La declaración de Juan Hurtado Vicuña en juicio por interlocking

Un extenso cuestionario con 244 preguntas esperaba al controlador y director de Consorcio Financiero, Juan Hurtado Vicuña, el 5 de octubre ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por el requerimiento de interlocking que presentó en su contra la Fiscalía Nacional Económica (FNE) debido a su participación como director en empresas competidoras.

En la demanda, la FNE acusó que Hurtado Vicuña fue al mismo tiempo director de Larrain Vial y Consorcio Financiero, empresas que compiten entre sí en la prestación de servicios de intermediación de valores y otros servicios ofrecidos por corredoras de bolsa. Según la Fiscalía, la participación de Hurtado se inició con anterioridad a la entrada en vigencia de la prohibición (febrero de 2017), se mantuvo en el período transitorio que la ley otorgó para dar cumplimiento a la misma y terminó en abril del 2019, con su renuncia al directorio de Larrain Vial.

El miércoles, el TDLC liberó en el expediente del caso la transcripción de las preguntas y respuestas del extenso cuestionario que respondió el directivo a raíz de la acción que efectuó la FNE el 27 de diciembre de 2021.

En diversas ocasiones el empresario dijo desconocer las respuestas a las consultas planteadas por el ministro Jaime Barahona, ex subfiscal nacional económico. “No tengo idea”, repitió el directivo 18 veces, según consta en el acta de la audiencia de absolución de posiciones, documento que cuenta con 38 páginas y de acceso público.

Las preguntas apuntaron principalmente a su manejo sobre la operación de Consorcio Financiero y Larrain Vial.

La primera ocasión en que el director de Consorcio dijo desconocer las materias planteadas por la FNE ocurrió al ser consultado por si algunos ejecutivos relevantes de algunas de las filiales de Consorcio Financiero son, a su vez, ejecutivos de otras filiales.

“La verdad es que no tengo idea”, respondió.

Luego se le preguntó si era es efectivo que empleados y ejecutivos de Consorcio Financiero participan en el desarrollo de las diversas unidades de negocio del grupo Consorcio.

Nuevamente dijo: “No tengo idea”.

Posteriormente, y profundizando en el detalle de los negocios del conglomerado, el ministro Barahona le preguntó si en las diferentes áreas de negocio existían ocho filiales que desarrollan las respectivas actividades financieras, algunas de ellas cuentan con giro exclusivo. “No tengo idea, la verdad que nunca me metí en ninguna, no sé cómo operaban esas”, respondió Hurtado.

También fue consultado por el objeto del área de negocios de Larraín Vial Capital y sus principales clientes y si Larraín Vial Corredora de Bolsa era filial del negocio de la matriz. La respuesta se repitió.

Hurtado sí respondió otras cosas. Dijo en parte de su declaración: “Consorcio Financiero S.A., controlador de la empresa del holding Consorcio, busca permanentemente generar mecanismos entre las distintas unidades de negocio en el marco de la legalidad vigente”, sostuvo.

Sobre su rol en Larrain Vial, Hurtado respondió: “yo fui director de la holding, que no es una unidad operativa, ni me acuerdo bien, pero hablaban de sector financiero, capital, pero no más, no”.

Al director de Consorcio Financiero se le preguntó si en Larraín Vial no le informaron acerca de la entrada en vigencia de la normativa sobre la participación simultánea de una persona en los cargos de director o ejecutivo relevante en dos empresas competidoras. “No me informaron, me imagino porque, porque no eran empresas competidoras”, respondió.

“Respuestas evasivas”

Hurtado fue consultado en más de una ocasión si el directorio de Larraín Vial SpA y su gerente general participaban en la definición de lineamientos políticas y estrategias a ser implementadas en sus diversas unidades de negocio, incluida la Corredora de Bolsa. Y el empresario volvió a decir: “no tengo idea”.

Tras esa respuesta, el abogado de la FNE, Adolfo Weber, pidió una aclaración: “a mi juicio, al menos, está en condiciones, por lo tanto de señalar, afirmar o negar, si es que el directorio de Larraín Vial SpA y sus gerentes, participan en la definición de lineamientos, políticas y estrategias”, justificó. El ministro volvió a formular la misma pregunta. Y la respuesta fue la misma: “No tengo idea”.

Ante ello, el abogado de la fiscalía lanzó una advertencia: “Solamente quiero hacer presente que conforme al artículo 394 del CPC, inciso primero, el compareciente, el absolvente, en caso de dar respuestas evasivas, se aplica el apercibimiento de dársele por confeso en las respuestas”.

El abogado de Hurtado, Alfredo Alcaíno, respondió que aquello era “una circunstancia que ocurre con posterioridad a la declaración, si la Fiscalía piensa que las respuestas son evasivas tendrá que solicitarlo, la parte que lo representa hará en el momento del caso, sus observaciones y resolverá el tribunal, pero eso es una cuestión posterior”.

Origen

La demanda presentada por la FNE por “interlocking” tiene similares características a la que interpuso en contra de Hernán Büchi y Banco de Chile y Falabella. Posteriormente la entidad cerró un acuerdo de conciliación con el economista y ex ministro de Hacienda de Pinochet y el conglomerado de retail minorista.

En el requerimiento, la Fiscalía pide al Tribunal que aplique a Hurtado una multa de $ 162 millones a beneficio fiscal (250 Unidades Tributarias Anuales, UTA), a Consorcio Financiero una de $ 1.287 millones (1.980 UTA) y a Larraín Vial una de $ 1.852 millones (2.850 UTA).

Según la FNE, la prohibición del interlocking horizontal tiene por objeto evitar los graves riesgos para la libre competencia que genera la participación simultánea de una persona en cargos ejecutivos relevantes o de director en dos o más empresas competidoras, reconocidos tanto por la doctrina y jurisprudencia comparada. Entre tales riesgos es posible identificar el flujo de información entre competidores, lo cual podría facilitar un actuar coordinado entre los agentes aún sin un acuerdo explícito; o incluso más, la configuración de prácticas concertadas o acuerdos colusorios, además de la posibilidad de que los desvíos sean identificados y corregidos de mejor modo.

Consorcio es la matriz de un grupo empresarial dedicado a diversas actividades financieras y de seguros, organizándose para ello por medio de diversas filiales bajo su control, dentro de las que destacan Banco Consorcio, Consorcio Corredores de Bolsa, Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros y Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros. En el caso del negocio de intermediación de valores y otros servicios ofrecidos por corredoras de bolsa, Consorcio participa en el mismo junto con su filial Consorcio Corredores de Bolsa.

A su vez, Larraín Vial es la matriz de un grupo empresarial dedicado a los servicios financieros. Dentro de sus filiales están: Larraín Vial Corredora de Bolsa y Larraín Vial Asset Management Administradora General de Fondos. Al igual que Consorcio, Larraín Vial participa del negocio de intermediación de valores y otros servicios ofrecidos por corredores de bolsa, junto con Larraín Vial Corredora de Bolsa.