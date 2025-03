Ni China ni EEUU: radiografía a los países que más invierten en Chile

La guerra comercial tiene a todo el mundo preocupado. Bien saben de eso los mercados que hace algunos días sufrieron una verdadera sangría que los dejó en terreno de la corrección.

Y no es para menos: Donald Trump inició una escalada arancelaria contra China, Europa pero también contra sus principales socios y vecinos, Canadá y México, con los cuales tenía vigente un acuerdo de libre comercio.

Esto encendió las alarmas en Chile, país con el que EEUU tiene un TLC vigente desde 2004 (firmado en 2003) y el cual marcó la hoja de ruta de la economía local ya que tras ese acuerdo vino uno con la Unión Europea, China, y muchos otros.

Chile es el país que más TLC ha firmado en el mundo y, por lo mismo, es sensible a los cambios en las reglas del juego si se trata de barreras arancelarias, más aún si los grandes protagonistas de la denominada guerra comercial son precisamente socios de nuestro país.

En esa línea, el enfrentamiento entre EEUU y China no parece ser única y exclusivamente comercial ya que mucho se especula que también se trata de un enfrentamiento por la hegemonía mundial. Eso deja a Chile en una posición incómoda, al menos desde el punto de vista diplomático a la hora de elegir un bando.

Los países que más invierten en Chile

En esa línea vale la pena recurrir a los datos para analizar desde el punto de vista meramente económico qué tan importantes son para Chile todos estos países.

En materia de intercambio comercial, por ejemplo, China es la nación más relevante para la economía chilena toda vez que las exportaciones al gigante asiático superaron la barrera de los US$ 37.000 millones en 2024.

Esto es muy superior a los US$ 16.286 millones que se exportaron a Estados Unidos y a los envíos por US$ 8.197 millones a Japón.

Pero una cosa son las exportaciones y otra muy diferente son las inversiones. Y en este ítem ni China ni Estados Unidos asoman como el país que más Inversión Extranjera Directa deja en Chile.

De acuerdo a las cifras del Banco Central, Canadá es desde 2018 el país más relevante para Chile en materia de inversión. Sólo en 2023, la IED de esa economía llegó a los US$ 40.233 millones, la cifra más alta de la historia y unos US$ 5.000 millones más que en 2022.

Las inversiones de Canadá, con amplia presencia en la minería chilena, han venido subiendo ininterrumpidamente desde 2012, año en que la IED marcó poco más de US$ 17.000 millones.

El segundo país más relevante es, ahora sí, Estados Unidos. Las cifras del Central -que se publican anualmente con información de flujos, posiciones y renta- muestran que la IED del gigante del norte ascendió a US$ 28.820 millones en 2023, un 14,6% más que en 2022.

Las cifras muestran que hasta el año 2017 era el país que más invertía en Chile, hasta que fue desbancado por Canadá. La IED de EEUU se ha mantenido estable en una década en la que el promedio anual gira en torno a los US$ 27.000 millones.

El tercer país más relevante para Chile en IED es España. Las inversiones del país europeo llegaron en 2023 a US$ 26.687 millones, 8% más que un año antes. Y muy cerca de España quedó Países Bajos con una IED de US$ 19.496 millones, una baja de 6% en relación a 2022.

¿Y China? La IED del gigante asiático ascendió a solo US$ 764 millones en 2023, no mucho más que los US$ 727 millones del ejercicio anterior. La cifra llama la atención si se consideran las millonarias compras que han hecho capitales de ese país en el mercado del gas, la energía eléctrica y el litio.

Sin embargo, existe una explicación metodológica para esto ya que la medición del Banco Central, siguiendo las recomendaciones de la OCDE y el FMI, registra las transacciones entre la economía y el país coparticipe inmediato (desde donde provienen/hacia dónde se destinan los fondos), y no con el último controlador de la inversión.

Por ejemplo, si una empresa receptora de IED en Chile tiene su casa matriz en Noruega, pero recibe aportes de capital a través de Suiza, se registrará inversión desde Suiza y no desde Noruega.

Pero entonces ¿cómo podría calcularse la IED china? InvestChile, el organismo público que promueve al país como destino de inversión extranjera directa en el mercado global, dijo que su Cartera de Proyectos 2024 cerró con un global de 17 iniciativas de origen chino por un monto de US$ 3.965 millones.