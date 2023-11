Oposición y oficialismo difieren sobre idea de impulsar período para repatriación de capitales en el exterior en propuesta de Pacto Fiscal

Dentro de la propuesta de pacto fiscal que Hacienda presentó a los partidos políticos se incluye un incentivo a la regularización que establece que “por una sola vez, se analizará la posibilidad de regularizar, previo pago al fisco, situaciones de incumplimiento tributario en materia de capitales en el exterior, timbres y estampillas, y herencias”.

Si bien el ministro de Hacienda, Mario Marcel, no quiso entregar mayores detalles ya que “preferiría comentarlo una vez que hayamos presentado el detalle de esas propuestas a los representantes de los partidos políticos”, afirmó que “es parte de lo que se está contemplando en el proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias”, dijo el secretario de Estado.

Ante esta idea los parlamentarios del oficialismo y de la oposición entregaron distintas visiones ante la probabilidad de que esta medida se incorpore finalmente en el proyecto de cumplimiento tributario.

16 JUNIO 2023 EL DIPUTADO MIGUEL MELLADO REALIZA PUNTO DE PRENSA EN LA CAMARA DE DIPUTADOS POR CASO DE FILTRACION DE AUDIO. FOTO: DEDVI MISSENE

En la oposición, hay distintas posturas. En RN se inclinan por analizar en detalle la propuesta, pero en principios dicen que sería una buena medida. Así lo plantea el senador e integrante de la Comisión de Hacienda, José García Ruminot: “Se hizo el 2014 y tuvo un efecto significativo en la recaudación tributaria, no solo por un periodo tributario, sino que permanente, porque el reconocimiento de dichos capitales significa que siguen tributando en Chile. Dispuesto a analizar la propuesta y resolver en su mérito”, sostuvo.

Su compañero de partido, pero de la Cámara de Diputados, Miguel Mellado, menciona que “es una buena idea, pero se debe analizar dentro de una propuesta más amplia y no sólo como medida aislada”. Para el legislador, tiene que ser por un período acotado, de por ejemplo, no más allá de una año, similar a lo que se impulsó en 2014.

En el partido Republicano, el diputado que es parte de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero, es contrario a esta propuesta si significa solo una medida recaudatoria y que los recursos no ingresen al país para generar más inversión, y empleo. “Si es solo algo recaudatorio no estoy de acuerdo”, expresa el legislador.

Y en el oficialismo, el senador de Partido Comunista (PC), Daniel Núñez, dice que “estos mecanismos que se proponen para poder regularizar capitales que han salido de Chile de forma ilegal no se deben ocupar. Acá lo que debe estar en el centro de la discusión es el combate a la elusión y evasión y no puede haber ninguna forma que, en la práctica, permita que quien evade, o elude impuestos reciba un beneficio como es el de repatriación de capitales obteniendo por esa vía legalizando las ganancias que logró en el exterior”.

6 DE JULIO DEL 2022 RETRATO AL SENADOR DEL PARTIDO COMUNISTA, DANIEL NUÑEZ, EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE

Asimismo, añade que “de hecho, el expresidente Piñera lo podría hacer con los pagos que hizo por la venta de minera Dominga en un paraíso fiscal… soy contrario a ese mecanismo, aunque entiendo que se ha ocupado en oportunidades anteriores, no me parece apropiado centrarnos en eso”. Para el senador, “el énfasis debe estar puesto en el combate de la elusión y evasión tributaria que hacen los grandes capitales y no el mecanismo que les permite blanquear las ganancias que obtienen y en ese caso repatriarlo”.