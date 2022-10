Otra inversión que cae: SEA frena proyecto de gigante alemana por US$98 millones

La próxima semana llegará a Chile, Jörg Kampmeyer, uno de los socios de la empresa Knauf a reunirse con una serie de autoridades, entre ellos algunos ministros, para defender el proyecto más ambicioso de la gigante alemana en territorio nacional.

Se trata del mayor proveedor del mundo de placas de yeso cartón y sus ejecutivos están preocupados por el avance de su proyecto denominado “Planta Paneles de Yeso y Ampliación Cantera Rubí”, ubicado en el límite de las comunas de Puente Alto y San José de Maipo, y que consideraba una inversión de US$98 millones.

Las alertas del conglomerado se confirmaron ayer por la tarde, luego que el Servicio de Evaluación Ambiental resolviera emitir una resolución que pone término anticipado a la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, que consiste en ampliar la explotación actual de mineral de yeso en el Yacimiento Rubí, desde 5.000 toneladas al mes hasta un máximo de 66.667 toneladas (para seis meses de operación estacional debido a restricciones climáticas), equivalente a un promedio de 33.333 t/mes. Para lo anterior se utilizará el método de explotación a cielo abierto, con arranque mediante perforación y tronadura del material.

Knauf es una empresa alemana de nivel multinacional. La compañía fundada por Alfons y Karl Knauf en 1932 con sede en Ipophen, Alemania y hoy cuenta hoy con 250 fábricas en 90 países. En 2021, Knauf empleó 40.000 personas en todo el mundo y generó ventas por 12.600 millones de euros.

Presencia de Knauf en el mundo.

Con la decisión, el SEA echa por tierra los esfuerzos de la compañía por sacar adelante la iniciativa. Esto en un contexto complejo para los privados en Chile y luego que Enel Green Power y HIF Global retiraran de la evaluación ambiental el proyecto eólico Faro del Sur, que consideraba una inversión de US$500 millones, acusando a la autoridad ambiental de exigencias superiores al estándar habitual.

El SEA, órgano liderado desde la dirección ejecutiva por la abogada Valentina Durán, calificó como no adecuada la propuesta planteada por Knauf para la protección de la flor silvestre “El Soldadito”, que se encuentra en peligro y cuyo nombre científico es Tropaeolum rhomboudeum.

Luego de realizar un estudio, que contó con la asesoría del biólogo Ítalo Pérez, consultor de SGA, la alemana llegó a la conclusión que no era factible usar los métodos tradicionales de viverización y trasplante, dado el bajo nivel de conocimiento de la especie y propuso al SEA realizar un programa e investigación de 3 años para definir una medida de conservación.

La propuesta fue desestimada por el SEA de la Región Metropolitana, dirigida por el abogado Álvaro Farías, y también por la Seremi de Medio Ambiente, que encabeza Sonia Reyes.

Detalle

En su resolución, el director regional metropolitana del Servicio de Evaluación Ambiental, Arturo Arturo Farias consignó lo siguiente: “El titular no presenta los antecedentes que permitan evaluar la idoneidad de la medida de compensación propuesta, es decir, que el programa de investigación científica generará un efecto positivo alternativo y equivalente al impacto significativo producido por la pérdida de individuos de la especie Tropaeolum rhomboideum, en atención que si bien se reconoce que el proyecto afectará directamente a dicha especie, no se establecen acciones efectivas de conservación, restauración, reproducción, entre otras, que impliquen un efecto positivo alternativo y equivalente a la pérdida de individuos que se encuentra en categoría “En Peligro” (EN), así como no se establece el lugar, forma y oportunidad de implementación de las acciones efectivas, los antecedentes técnicos que la respalden para asegurar el éxito en su implementación, e indicadores de éxito con parámetros medibles que permitan establecer que la medida se hace cargo del impacto significativo identificado”.

“La medida de compensación propuesta, consistente en un programa de investigación, el cual, de acuerdo a lo señalado por el titular, tiene como objetivo el diagnosticar el estado actual de la especie y proponer acciones efectivas de conservación de la especie Tropaeolum rhomboideum que eventualmente implementará, implica la realización de acciones inciertas que, por tanto, no se encontrarían incorporadas ni evaluadas durante el presente proceso de evaluación ambiental, no dando cumplimiento a lo requerido por el referido artículo 97 del Reglamento del SEIA”, acotó el mismo documento.

“En virtud de lo expuesto anteriormente, el EIA carece de información esencial que permita evaluar la idoneidad de la medida de compensación “Programa de investigación científica de la especie Tropaeolum rhomboideum en el Sitio Prioritario Río Olivares, Río Colorado y Tupungato”, que corresponde a la única medida propuesta por el Titular para hacerse cargo del impacto significativo por la pérdida de individuos de la especie Tropaeolum rhomboideum (Soldadito de Cordillera)”, concluyó la resolución.

Futuro

A contar de hoy viernes, la empresa alemana tiene un plazo de cinco días hábiles para interponer un recurso de reposición ante el SEA regional. En caso de confirmarse la resolución de término anticipado de la evaluación, el único camino que le quedaría a la compañía es presentar nuevamente el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Entre la cantera de yeso y el chancador, ubicado a unos 10 km de distancia al costado del camino, está ubicada la flor. El asunto es que el camino es muy estrecho y al pasar camiones pueden afectar el hábitat de esta especie. Por lo mismo, la empresa planteó mejorar la vía en los dos sectores en los que encontraron la flor, ensanchando en menor medida esta ruta para evitar su afectación junto con hacer el estudio.

Según trascendió, a los alemanes les genera molestia el revés debido a que esto mismo se pudo haber tramitado en el proceso de evaluación ambiental. Ello en línea con las disposiciones que establece Conaf, que pudo haber solicitado medidas alternativas, evitando el término de la evaluación.

Las fuentes consultadas califican como una paradoja la resolución del SEA de la Región Metropolitana frente a los esfuerzos desplegados por el ministro de economía Nicolás Grau, quien viajó a Europa hace dos semanas para promover a Chile como un destino para futuras inversiones de privados extranjeros.

Por lo mismo, destacan que el informe encomendado a la consultora ambiental estableció que no existen conocimientos previos sobre el tratamiento de la flor. De hecho, recomendó realizar un estudio en línea con cinco ejemplos desplegados por privados en otras ocasiones.