Pablo García sobre situación fiscal: “Hoy día no estamos con espacio para rebaja de impuestos”

El exvicepresidente del Banco Central y actual investigador de la Universidad Adolfo Ibáñez, Pablo García, realizó un diagnóstico del panorama fiscal, enfatizando en las razones detrás de los errores en las proyecciones de recaudación fiscal del gobierno.

Para el académico, lo primero que hay que tomar en cuenta “es que esta es una meta o un objetivo fiscal que se autoimpuso el gobierno de Boric. Esto no es algo que está impuesto por el Fondo Monetario, no es algo que está siendo exigido por el mercado financiero. Si tú ves, las variables financieras no han tenido ninguna reacción a nada de lo que está pasando en el debate local del punto de vista fiscal”

En ese sentido, el economista aseguró en conversación con Radio Duna que “la recaudación tributaria fue el principal responsable de que el déficit fuera mayor que el proyectado”. Los motivos detrás de esa menor recaudación fue la demanda interna, la cual “fue como un punto menos de lo que se pensaba al principio y esa es la variable que más incide”, puntualizó.

“Ya desde la operación renta del año pasado se visualizaba que iba a venir un menor ingreso tributario”, afirmó García, complementando que “teníamos esta historia de varios trimestres donde se veía que esta situación venía menos bullante por el lado de los ingresos”.

Por otro lado, también aportó el hecho de que el litio estuvo por debajo de lo esperado. En esa línea, el economista explicó que “el ciclo del litio ha sido bien inusual, entonces no es algo que sea fácil de proyectar”.

Además de esto, García sostuvo que “ya no hay mucho espacio para decir, recortemos viáticos, recortemos viajes, no tengamos galletitas en las reuniones”. Su postura es que “si queremos cumplir con esta meta, con este objetivo de balance fiscal en unos años más, ya estamos entrando en que hay que empezar a ver cosas que cuestan más”.

En ese sentido, el economista mencionó que la Pensión Garantizada Universal (PGU) era uno de los gastos más grandes. “La PGU es carísima y va en piloto automático”, afirmó García, explicando que la PGU es “2 puntos y medio del PIB, estamos hablando de 6 mil, 7 mil millones de dólares al año, y que es básicamente un gasto que se definió, que todo el mundo está de acuerdo en que se haga, pero que no tiene financiamiento”.

Entre los gastos más grandes también mencionó al Transantiago, afirmando que “tiene recursos muy significativos. Ya se están normalizando en algo las tarifas”. Pero García enfatizó en la complejidad de bajar ese costo, “qué se hace para eliminar la elusión, es también políticamente muy complejo”.

A su vez, el exvicepresidente del Banco Central advirtió que hay que tener cuidado en que la discusión de ajuste tributario se reduzcan los impuestos. “Hoy día no estamos con espacio para rebaja de impuestos”, sentenció.

Con respecto al panorama del 2025, el académico se mantuvo positivo, señalando que “uno ve algún repunte en algunos indicadores laborales, uno ve que las condiciones de crédito se están relajando, las tasas siguen bajando, entonces puede que la política monetaria esté teniendo más impulso, lo que debería pegar positivamente a la actividad del primer trimestre o segundo trimestre de 2025″.

En esa misma línea, también se refirió al escenario internacional y el efecto que puede tener en Chile. “Estamos todos supeditados a lo que se le ocurra a Trump. Hasta dónde llega la guerra comercial (...) si le pone tarifas al cobre, qué pasa con eso”, aseguró García, y añadió que es positivo que “China da algunas señales de mayor repunte”.