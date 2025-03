Pérdidas millonarias y molestia de sus mandatarios: los países más afectados con los aranceles de Trump a los autos

Donald Trump lanzó su cuarto golpe arancelario desde que asumió su segundo mandato en enero, y esta vez le pegó de lleno a la industria automotriz: a partir del 3 de abril, todos los vehículos y partes de autos que no se produzcan en Estados Unidos estarán sujetos a una tarifa adicional del 25%.

“Empezamos con una base del 2,5%, que es donde estamos, y vamos al 25%”, dijo el republicano, añadiendo otro frente de batalla a la guerra comercial.

La reacción fue inmediata. Las acciones de los fabricantes de autos se fueron a pique. Toyota, Volkswagen, Stellantis y General Motors, los mayores grupos automotores del mundo, sufrieron profundas caídas en los mercados de Japón, Europa y Wall Street, destruyendo miles de millones de dólares en valor bursátil.

Los expertos creen que los nuevos impuestos serán un “viento en contra similar a un huracán” para casi todos los fabricantes de automóviles mundiales, incluidos la mayoría de los que tienen sede en el propio Estados Unidos.

Los países más afectados por aranceles de Trump a los autos

El mercado automotor en Estados Unidos es enorme. En 2024, el valor total aduanero de los autos que importó desde todo el mundo fue de US$264,34 mil millones, entre autos para transportar personas y vehículos para el transporte de bienes, y se mantuvo estable desde enero a diciembre, según datos recogidos por La Tercera del U.S. Census Bureau: Economic Indicators Division, que informa sobre comercio de mercancías (importaciones y exportaciones) de ese país.

Los analistas de JPMorgan, por ejemplo, estimaron que los aranceles costarían US$ 82.000 millones anuales a la industria, duplicando su proyección original. Y, en otra previsión pesimista, el banco de inversión redujo el jueves sus precios objetivo para las acciones de GM, Ford y Ferrari en un 17%, 15% y 12%, respectivamente.

Para los consumidores estadounidenses, “este arancel inicial del 25% sobre los automóviles provenientes de fuera de Estados Unidos es una cifra casi insostenible y desconcertante”, según dijeron los analistas de Wedbush a The Wall Street Journal.

Alza en el precio de los vehículos

Se espera que esta tarifa adicional aumente los precios de los vehículos entre US$5.000 y US$10.000, afectando también las ganancias de fabricantes estadounidenses como Ford y GM, que podrían perder hasta el 30% de sus ingresos este año. Ambas empresas se beneficiarían parcialmente, ya que los aranceles también se aplicarán globalmente, pero GM sigue siendo la más vulnerable debido a su dependencia de suministros y armado de Canadá y México.

En cambio, los fabricantes de autos eléctricos como Tesla, Rivian y Lucid, tienen menor exposición a los aranceles y no se verán tan afectados, dado que ensamblan dentro de Estados Unidos. Sin embargo, Elon Musk reconoció el impacto de la medida adoptada por su jefe, el Presidente de Estados Unidos.

“Para ser claros, esto afectará al precio de las piezas de los autos Tesla que vienen de otros países. El impacto en el costo no es trivial”, escribió en X el dueño del fabricante de vehículos eléctricos.

Las principales víctimas

¿Quiénes son los principales afectados con esta alza de aranceles? La reacción que tuvieron las acciones de los fabricantes de autos ya dio algunos indicios. México, Japón, Corea del Sur, Canadá y Alemania, todos ellos hasta ahora aliados cercanos de Estados Unidos, fueron sus cinco principales proveedores de autos el año pasado.

Así, ahora son los que se podrían ver más impactados por la medida y supone un revés inesperado, considerando que Estados Unidos es su principal socio comercial.

México exportó a Estados Unidos 2,9 millones de vehículos en 2024, seguido de Corea del Sur con 1,4 millones, Japón con 1,3 millones y Canadá con 1,1 millones. Alemania, en tanto, envió 430.000 vehículos y el Reino Unido casi 90.000, según S&P Global Mobility.

Para México es un golpe muy severo, ya que representa el 80% de su producción y casi un tercio de los envíos totales del país a ese mercado. De acuerdo a datos de Washington, las importaciones de vehículos, motores y autopartes venidos de México alcanzaron los US$182 mil millones, consolidando a ese país como el principal socio comercial de Estados Unidos en dicho sector.

Según las cifras del U.S. Census Bureau, el valor aduanero de los autos mexicanos importados a su vecino del norte fue de US$ 86,90 mil millones, entre autos para pasajeros (US$49,74 mil millones) y autos para transportar carga (US$37,15 mil millones). ¿Y las marcas afectadas? Ford, General Motors, Nissan, Volkswagen, Honda, Audi, BMW, Mazda y Toyota, todas que fabrican autos en la nación azteca.

Japón, por su parte, es el segundo país que más exporta vehículos a Estados Unidos. Los envíos de ese sector alcanzaron un valor de US$ 40.000 millones en 2024 y representaron el 28,3% de todas las exportaciones al país, según informó NHK, emisora pública japonesa.

El valor aduanero de las importaciones de autos japoneses para pasajeros a Estados Unidos en 2024 fue de US$ 39,930 mil millones, mientras que el de los autos para carga fue de US$ 911,2 millones. No se espera que Toyota, Honda, Daihatsu, Nissan, Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Subaru, Isuzu, Hino, Kawasaki, Yamaha ni Mitsuoka, que operan en la isla nipona, puedan remontar a esas cifras este año.

El tercer país abastecedor de Estados Unidos, Corea del Sur, exportó autos por un valor de US$ 37.380 millones el año pasado, lo que representó el 49,1% de sus exportaciones mundiales de automóviles. En enero de este año, hizo envíos por US$ 3.040 millones. Las marcas más conocidas fabricadas en ese país son Hyundai, Kia y Genesis (una división de lujo de Hyundai), junto con KG Mobility (anteriormente SsangYong).

En Canadá, el cuarto país que más provee a Estados Unidos, las plantas de Ontario operadas por Ford, General Motors, Stellantis, Honda y Toyota fabricaron un total de 1,6 millones de vehículos de pasajeros en 2024, la mayoría de los cuales se exportaron a su vecino sureño, de acuerdo a la Asociación de Fabricantes de Vehículos de Canadá.

El valor total de aduanas de los autos canadienses importados por Estados Unidos el año pasado fue de US$35,42 mil millones, entre autos para pasajeros (US$28,26 mil millones), y vehículos de carga (US$7,16 mil millones). Además de las marcas antes mencionadas, también fabrican allí algunas empresas específicas de Canadá, como Campagna e INKAS.

Y el quinto país proveedor, Alemania, exportó aproximadamente 3,4 millones de autos nuevos, siendo Estados Unidos el mayor importador, representando el 13,1% de todas las exportaciones. Así, Alemania envió 430.000 vehículos a Estados Unidos y el volumen total de comercio de bienes automotrices entre Alemania y la nación norteamericana ascendió a €44.700 millones en 2024.

El valor general aduanero de los autos germanos exportados hacia Estados Unidos fue de US$25,9 mil millones, entre autos para pasajeros (US$25,32 mil millones) y autos de carga (US$574 millones). Las marcas más conocidas que se fabricaron en Alemania el año pasado son MW, Mercedes-Benz y Opel.

Y por supuesto: Volkswagen, que incluye a Porsche y Audi, siendo esta última la que realizó 7.500 despidos la semana pasada hasta 2029 y en febrero pasado cerró su fábrica en Bruselas, afectando a aproximadamente 3.000 trabajadores.

La protesta de las naciones involucradas

Con rechazo, los líderes de Alemania y Francia reaccionaron rápidamente al inédito castigo arancelario de Trump, y pidieron a la Unión Europea (UE) que responda con firmeza a las medidas que, según ellos, dañarían a Estados Unidos y a Europa, y al comercio mundial en su conjunto.

El Presidente francés, Emmanuel Macron, declaró el jueves que el día anterior le había dicho a Trump que los aranceles “no eran una buena idea”. Y añadió que Francia colaboraría con la Comisión Europea en una respuesta, cuyo objetivo sería “llegar a un acuerdo para desmantelar los aranceles” y lograr que el Presidente estadounidense “reconsidere”.

En Alemania, el ministro de Economía, Robert Habeck, dijo que era “crucial que la UE dé una respuesta decisiva a los aranceles”, y agregó: “Debe quedar claro que no daremos marcha atrás”. Mientras que el canciller alemán, Olaf Scholz, calificó de “errónea” la decisión arancelaria de Trump.

“Estados Unidos se embarca así en un camino que solo traerá perdedores”, declaró Scholz. “Porque los aranceles y el aislamiento perjudican la prosperidad de todos”, añadió el canciller.

Y con un enojo más intenso, el gobierno japonés, además de calificar la medida de “extremadamente lamentable”, exigió: “Instamos firmemente (al gobierno estadounidense) a excluir a Japón de la medida”. Así lo exigió el secretario jefe del gabinete, Yoshimasa Hayashi, agregando que recibió instrucciones del primer ministro Shigeru Ishiba para que los ministros relacionados cooperaran para responder al asunto, según informó la agencia Kyodo News.