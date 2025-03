¿Por qué caen las ventas de Tesla? La alianza de Elon Musk con Trump no es el único motivo

El apoyo del multimillonario director ejecutivo de la compañía Tesla, Elon Musk, a la segunda candidatura presidencial de Donald Trump pareció en un principio una astuta estrategia comercial.

Su recompensa fue dirigir el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) del nuevo mandatario estadounidense, y aunque los inversores creían claramente que su influencia política beneficiaría a Tesla, durante las últimas semanas se ha visto que las ventas de modelos Tesla están decreciendo.

Desde su nombramiento en el DOGE, su cercanía con Trump, sumado a su apoyo al partido ultraderechista AfD en Alemania y su postura sobre los confinamientos por el Covid-19 han generado una reacción negativa hacia el empresario fuera de EE.UU.

En paralelo, las protestas contra el papel de Musk en el corazón de la administración Trump y los despidos masivos de funcionarios, han cobrado fuerza dentro de EE.UU.

Las manifestaciones en las salas de exhibición de Tesla se han vuelto violentas, con ventanas rotas y vehículos vandalizados.

En Massachusetts, una estación de carga de Tesla fue blanco de un incendio provocado. En el suroeste de Francia, un grupo autodenominado antifascista incendió una docena de vehículos Tesla. Y la relación entre Musk y la marca es tan estrecha, que los propietarios, avergonzados, recurren a pegar stickers anti-Musk en los parachoques para distanciarse de él.

Pero todas estas controversias solo explican parcialmente los problemas de Tesla. Las ventas estaban cayendo desde antes.

Las ventas

En 2024, Tesla vendió 1.789.226 unidades en todo el mundo, generando US$ 98.680 millones en ingresos. Se trata de su primera contracción en ventas anuales en muchos años: una caída del 1%, versus los 1,8 millones de vehículos que entregó en 2023. Y también abandonó su objetivo de larga data de fabricar 20 millones de autos al año para 2030, consigna The Economist.

Sus ventas han seguido cayendo en los últimos meses en comparación con el año pasado, en un momento en que el mercado de vehículos eléctricos, en general, se mantiene al alza. Así, las ventas de Tesla en Europa se desplomaron un 45% en enero, según la firma de investigación Jato Dynamics, a lo que se suma un descenso en California, su mayor mercado en EE.UU.

Barclays estima que las ventas del primer trimestre en Europa podrían disminuir alrededor de 30%. En Alemania, donde Musk causó revuelo al apoyar a un partido de extrema derecha en las recientes elecciones, las ventas se derrumbaron 76% en febrero en 12 meses.

Para este año, si bien Musk proyectó inicialmente un crecimiento del 20% al 30% en las entregas de vehículos Tesla, los analistas de Wall Street ahora predicen un aumento más modesto del 16%, con alrededor de 2,07 millones de automóviles.

Los desafíos

Pero detrás de este momento más frío de Tesla, también hay factores relevantes que tienen que ver con cierta debilidades estructurales, en un mercado que se pone cada vez más competitivo.

Uno de ellos es la dependencia de la compañía de Musk de pocos modelos. Específicamente el Modelo 3 y el Modelo Y, lo que limita su capacidad para competir. Un Modelo Y actualizado, el vehículo más vendido de Tesla, acaba de salir a la venta. Como preparación, Tesla agotó el inventario del modelo anterior, lo que redujo la oferta. Ante ello, los clientes han pospuesto sus compras hasta que el nuevo auto esté disponible.

En cambio gigantes globales como Toyota, tienen muchos más modelos para satisfacer a todos los segmentos del mercado. En octubre, Musk decidió no lanzar un Modelo 2 más económico, sino centrarse en robotaxis y robots humanoides. Mientras tanto, la competencia entre fabricantes de automóviles consolidados y nuevos fabricantes chinos se intensifica.

Fuerte competencia extranjera

Tesla está experimentando también una notable caída de ventas en China, su mercado más importante fuera de EE.UU., mientras que competidores locales están ganando popularidad. Los compradores están eligiendo marcas más modernas como Xiaomi.

Según el periódico The Washington Post, el mercado ahora es “un baño de sangre” por la competencia de los rivales chinos. China volvió a liderar en febrero las compras de vehículos eléctricos, que aumentaron a nivel mundial respecto al año pasado. Y los conductores chinos, que antes acudían en masa a Tesla, optan cada vez más por marcas locales que ofrecen coches más eficientes, con mejor tecnología, y a veces hasta a mitad de precio.

El mayor rival de Tesla, el gigante chino de los autos eléctricos BYD, vendió 481.318 vehículos en el primer bimestre de este año, más de tres cuartas partes por sobre el mismo periodo del año anterior. Tesla, en cambio, vendió 60.480 autos entre enero y febrero, un 14% menos que en igual lapso de 2024.

En China, las ventas totales, incluidos los vehículos eléctricos de batería y los híbridos enchufables, aumentaron un 49% en febrero en comparación con el año anterior, a 1,2 millones, pero los investigadores dijeron que la cifra estaba distorsionada por la celebración del Año Nuevo chino, informó la agencia Reuters.

China produce actualmente más del 60% de los coches eléctricos del mundo y el 80% de las baterías que los alimentan. Sus líderes automotrices, antes desesperados por la cooperación extranjera, ahora son buscados por su innovación.

“Ahora están a la vanguardia de la tecnología”, dijo John Helveston, un experto en vehículos eléctricos chinos en el departamento de ingeniería de la Universidad George Washington, al Post, señalando que las empresas chinas pasaron una década enfocadas en reducir costos con automatización y cadenas de suministro optimizadas.

Compradores arrepentidos

No obstante, las actuaciones de Elon Musk también están contribuyendo a que muchos compradores de distancien de la marca, incluidos los que ya tienen un Tesla. El diario The New York Times reportó el caso de Jennifer Trebb, quien se compró por primera vez hace dos años un elegante Tesla Modelo Y. Dijo que estaba ayudando al medioambiente y además conducir un Tesla tenía prestigio. “Sin duda, fue un momento genial tener algo innovador y diferente”, sostuvo. Pero recientemente Trebb dio un giro radical, uniéndose a las filas de propietarios de Tesla en EE.UU. y en el extranjero que venden sus vehículos porque, según afirman, los valores y la política de Elon Musk los están distanciando.

En algunos casos, ha habido acoso a propietarios de vehículos. Por esa razón, durante una visita al supermercado, Trebb decidió cambiar su auto por un Mercedes de gasolina, aceptando US$ 32.000, versus el valor original de US$ 55.880, a pesar de tener solo 16.000 kilómetros. “Hace dos semanas, me llamaron nazi”, contó, “en el estacionamiento de Kroger”, añadiendo una grosería. “Llegué a casa y le dije a mi esposo: ‘Ya está. Se acabó’”, agregó.

Varios desertores de la marca Tesla afirmaron que un factor decisivo fue el momento en que Musk extendió su brazo en diagonal hacia arriba, con la palma hacia abajo, mientras hablaba en un evento de inauguración de Trump, un gesto que se parecía a un saludo utilizado en la Alemania nazi y en la Italia fascista.