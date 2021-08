Puede que ahora el trabajo remoto se mantenga por dos años, lo que preocupa a algunos jefes

Con la última ola de retrasos en los regresos a la oficina por el covid-19, algunas empresas están considerando una nueva posibilidad: puede que las oficinas estén cerradas durante casi dos años.

Eso está generando preocupación entre los ejecutivos de que mientras más tiempo las personas permanezcan en casa, más difícil o más perturbador podría ser traerlas de regreso.

Muchos empleados desarrollaron nuevas rutinas durante la pandemia, cambiando los tiempos de desplazamiento al trabajo por ejercicio o transformando el trabajo por bloque de horas en un sistema ininterrumpido. Incluso los empleados que alguna vez se enfurecieron por hacer su trabajo fuera de una oficina han llegado a abrazar la flexibilidad y la productividad de la vida en el hogar durante los últimos 18 meses, dicen muchos. Las encuestas han demostrado que el entusiasmo por el trabajo remoto solo ha aumentado a medida que la pandemia se ha extendido.

“Si tienes un pequeño problema, la gente vuelve a la forma antigua. Bueno, esto no es un pequeño problema”, afirmó Pat Gelsinger, director ejecutivo de Intel Corp., cuya empresa se ha beneficiado del boom del trabajo desde casa. Él predice que el trabajo híbrido y remoto seguirá siendo la norma durante meses y años. “No hay vuelta atrás.”

Las fechas de regreso se han pospuesto repetidamente. El jueves, Apple Inc. dijo a los empleados corporativos que su regreso planificado a las oficinas de Estados Unidos se retrasaría hasta al menos enero. Empresas como Chevron Corp. y Wells Fargo & Co. han pospuesto los retornos a las oficinas de septiembre, mientras que empresas tecnológicas como Amazon.com Inc. y Facebook Inc. los han retrasado hasta principios del próximo año. Lyft Inc. dijo que llamaría a los empleados a su sede de San Francisco en febrero, unos 23 meses después de que la empresa de viajes compartidos cerrara sus oficinas por primera vez.

Prudential Financial Inc. retrasó la reapertura de su oficina de septiembre a octubre, como la fecha más pronta, aunque Rob Falzon, vicepresidente de la compañía, dijo que esa fecha también podría cambiar, dependiendo de las condiciones de salud.

Prudential planea permitir una combinación de trabajo presencial y remoto una vez que las oficinas de Estados Unidos vuelvan a abrir. Pero cuanto más tiempo se queda la gente en casa, más le preocupa a Falzon que los empleados se sientan desconectados. “Mi mayor preocupación es el talento”, afirmó. “A medida que las personas se desvinculan de sus organizaciones desde un punto de vista cultural, les resulta cada vez más fácil tomar decisiones de marcharse e irse a otra parte”.

Muchos empleados ya son “bombardeados” con mensajes de reclutadores y amigos, tratando de atraerlos a otra parte, afirmó. “Cuando están en el lugar de trabajo, creo que tienen un sentido más amplio de conexión con la plataforma, con la cultura de la organización —sus compañeros de trabajo, sus equipos— que los hace menos propensos a querer irse”, afirmó Falzon.

Aun así, la conclusión a la que han llegado muchos a lo largo del tiempo es que sus empresas pueden operar, en gran medida, de manera efectiva con el trabajo remoto, dicen ejecutivos y trabajadores. Después de pasar meses encorvados sobre las mesas de la cocina, algunos empleados dicen que se han adaptado a un ritmo más cómodo de trabajo remoto. Otros finalmente han optado por escritorios o sillas más ergonómicas en casa. A medida que pasa más tiempo para que las oficinas vuelvan a abrir, podría volverse más difícil convencer a los empleados existentes de que cambien voluntariamente sus nuevas vidas y vuelvan a los horarios previos a la pandemia en las oficinas, dicen los ejecutivos.

La percepción del trabajo a distancia ha cambiado a medida que la pandemia ha avanzado. Cuando el gigante de servicios profesionales PricewaterhouseCoopers LLP encuestó a empleadores en Estados Unidos en junio de 2020, el 73% de los encuestados afirmó que consideraba que el trabajo remoto era exitoso. Para enero de 2021, cuando PwC publicó datos actualizados, esa cifra aumentó al 83%. Ahora, más trabajadores también dicen que quieren quedarse en casa a tiempo completo. En los nuevos datos publicados por PwC el jueves, el 41% de los trabajadores dijeron que deseaban permanecer completamente en modalidad remota, frente al 29% en la encuesta de enero.

Algunos empleadores, incluida Gusto, una empresa de tecnología de nóminas, beneficios y recursos humanos, dicen que han reducido la ansiedad sobre la reapertura de oficinas al brindar garantías de que los empleados podrán seleccionar en gran medida cómo trabajar y cambiar de opinión con el tiempo.

A principios de este año, la compañía permitió que la mayoría de los empleados seleccionaran lo que llama una “persona” de trabajo. Aquellos que quieran flexibilidad pueden comprometerse a usar la oficina dos o tres días a la semana, con la libertad de trabajar desde casa el resto del tiempo. Otros podrían pedir permanecer completamente de forma remota. Aproximadamente el 64% de los más de 1.400 empleados de la empresa eligieron horarios flexibles, mientras que el 35% decidió ir a distancia. Un pequeño número de empleados, como los que trabajan en instalaciones o seguridad, deberán estar en oficinas a tiempo completo.

Danielle Brown, directora de personal de la empresa, afirmó que los empleados podrán cambiar su estilo de trabajo y que prevé un proceso similar al utilizado durante la inscripción anual, cuando los empleados deciden sobre los beneficios para el próximo año.

Como quedó claro que los empleados no estaban encerrados en una opción, muchos sintieron una sensación de alivio y empoderamiento, afirmó Brown.

Sin embargo, la perspectiva de dos años fuera de la oficina sigue preocupando a muchos empleadores, aunque solo sea porque es más difícil hacerse una idea de cómo se sienten los empleados ahora. Conning, una empresa de administración de activos institucionales con sede en Hartford, Connecticut, afirmó recientemente a los empleados de Estados Unidos que no serán obligados a regresar a las oficinas, incluso en un horario híbrido, hasta enero como mínimo.

El director ejecutivo Woody Bradford afirmó que la compañía aumentará la capacitación de los gerentes en los próximos meses y los alentará a comunicarse más con los empleados, organizando almuerzos y cenas informales al aire libre, cuando sea posible, para ayudar a crear un sentido de conexión.

“Creo que va a ser muy importante para que la gente no se sienta encerrada en sus sótanos”, afirmó Bradford.

Bradford dijo que ha escuchado de algunos empleados que están contentos con sus nuevas rutinas y son reacios a renunciar a ellas, a pesar de que sean unos pocos días a la semana.

“Hay personas que han estado trabajando desde casa, como todos nosotros, durante mucho tiempo, y dicen que porque es habitual, estamos acostumbrados y el cambio es difícil”, afirmó Bradford.

Simpatiza con esos argumentos, pero también les dice a los empleados que deben pensar en la organización como un todo. “Una persona puede ser muy productiva en casa, pero el nuevo empleado que está tratando de aprender la cultura y de desarrollarse a través del aprendizaje puede realmente sufrir demasiado”, sentenció.

Los empleadores han probado una variedad de tácticas para facilitar la transición del regreso a las oficinas. Algunos, como el bufete de abogados Schwabe, Williamson & Wyatt PC, con sede en Portland, Oregón, han realizado reaperturas suaves, lo que les ha dado a los trabajadores la oportunidad de acostumbrarse a los desplazamientos, a usar ropa de vestir e interactuar con sus colegas en persona nuevamente. “Te tardas mucho más” en prepararte para el trabajo de lo que muchos recuerdan, afirmó Graciela Gómez Cowger, CEO de la empresa. “Estás fuera de práctica. El ponerse simplemente una buena camisa y vestirse es un problema”.

Otros han proporcionado descripciones detalladas del nuevo entorno de oficina y protocolos para tratar de aliviar las preocupaciones. Abu Dhabi National Oil Co., de propiedad estatal, comenzó a traer empleados de regreso a sus oficinas en los Emiratos Árabes Unidos el verano pasado. La compañía descubrió que muchos empleados inicialmente estaban inseguros y ansiosos por lo que les esperaba en las oficinas, afirmó Coni Judge, asesora senior de cultura y de compromiso de los empleados.

Los líderes de la empresa intentaron desmitificar el entorno corporativo a través de mensajes, gráficos y animaciones que explican los nuevos protocolos de seguridad. La compañía realizó sesiones en la municipalidad antes y después de las fechas de regreso para escuchar inquietudes y responder preguntas. Se centró tanto en la longitud como en el color de los mensajes enviados a los empleados. “Las personas se encuentran en diferentes estados psicológicos y físicos, y es importante reconocer eso”, afirmó la doctora Judge.

Muchos trabajadores todavía están ansiosos por ver las oficinas repobladas, afirmó Cowger, CEO del bufete de abogados Schwabe, que emplea a unas 400 personas en todo el noroeste del Pacífico. Su empresa retrasó su regreso obligatorio a la oficina hasta al menos noviembre, aunque Cowger afirmó que eventualmente quiere que los empleados regresen a las oficinas, y estén allí parte de su tiempo, para ayudar a las ciudades locales a recuperarse económicamente y garantizar que los colegas aprendan entre sí.

“No podemos mantener nuestras oficinas cerradas indefinidamente”, sentenció. “Simplemente no podemos”.