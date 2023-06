Ramiro Mendoza afirma que dichos de Vivanco por fallo isapres abre dos puertas: “La de las expectativas y la de la rejudicialización”

Continúan las repercusiones tras las declaraciones de Ángela Vivanco por el fallo de las isapres. “Los excedentes que las isapres tienen que devolver son a quienes demandaron”, dijo la ministra en La Tercera. Para el excontralor y actual presidente del Colegio de Abogados esto va a abrir dos puertas que serán muy difíciles de cerrar: las expectativas y la rejudicialización.

“La Corte Suprema es como la última garantía de paz social. Tengo la convicción que uno tiene que tratar de cumplir las sentencias. La declaración de ayer de la ministra Ángela Vivanco como miembro de la tercera sala en realidad les quitó el piso a todos. La ministra que había dicho en marzo que beneficiaba a todos quienes tenían una diferencia en la tabla de factores, hoy dice que solo beneficia a quienes han reclamado, lo que está muy bien. Por el otro lado abre dos puertas que son muy difíciles de cerrar. Primero abre la puerta de la expectativa. La puerta de las expectativas no se va a poder cerrar. Una puerta es la de las expectativas y la otra puerta que se abre de nuevo es la de la rejudicialización. Hay un llamado a que en las próximas semanas haya 50 mil, 100 mil, 200 mil nuevos recursos de protección. Ese es el drama que tiene esta cuestión”, dijo el abogado en conversación en la semana económica de Icare.

Y agregó que “nuestro sistema judicial tiene entre comillas falencias desde el punto de vista operativo frente a los grandes flagelos de crisis de políticas públicas. Esperamos que los jueces nos resuelvan los fracasos de la implementación y mejora de políticas públicas, desde el punto de vista de los atrasos políticos y legales”.

Por otro lado, indicó que el fallo de la Corte Suprema ya había despertado inquietudes entre distintos académicos que habían expuesto sus reparos sobre la materia.

“El punto que puso la ministra Vivanco había sido el meollo de la discusión. En Chile nos estamos acostumbrando a que las piedras se tiran por carta al director. Las piedras no las levantan las organizaciones industriales ni gremiales. Las piedras se tiran individualmente por carta al director. Los abogados que ejercemos no nos gusta mucho tirar piedras a la Corte Suprema, porque ejercemos. Los que empiezan a tirar piedras son esencialmente los académicos. Hubo una piedra muy fuerte que tiró primero Carlos Peña, desnudando la fragilidad de este fallo, desde el punto de vista de los alcances del mismo”, señaló Mendoza.

Asimismo, aclaró que “los fallos judiciales en Chile afectan solo a los que han sido parte en el litigio, por una parte, y por el otro lado el artículo tercero del código civil, nos dice que no hay efectos generales en la sentencia. Estábamos sacando una sentencia con efectos generales, y salvo leyes especiales como la del Sernac, en el resto las acciones son individuales y con efecto relativo. Eso lo levantó Carlos Peña. Luego un profesor de derecho civil de la Universidad de los Andes levantó otra tesis. Dijo en lo que corresponde a una exorbitación de esta sentencia esta es no es una sentencia, entonces dijo que adolece de nulidad de derecho público y no debe cumplirse, y eso nos puso en una frontera mucho más delicada. Se llama desacato en Chile”.

Por último, el abogado planteó que el tema de la tabla de factores ha estado en el debate hace más de una década tras el fallo del TC.

“Es una teleserie que ha tenido varios capítulos. Uno que se llama capítulo Tribunal Constitucional, que lleva 10 años. En ese capítulo el TC dijo que la tabla de factores que tiene discriminaciones es inconstitucional, que es lo mismo que sacarle la bencina a un vehículo. De una u otra manera las isapres han seguido echando una bencina medio contaminada, porque han seguido echando una bencina que tiene discriminación y la tabla de factores en su aplicación. En consecuencia claramente ese carburador en algún momento se va a obstruir. La obstrucción llegó con una decisión judicial hace cerca de un año”, señaló.

Y puntualizó que “la crisis de las isapres es un problema que tiene que resolverse aquí y ahora”.