Grau afirma que proyecto que busca darle facultades sancionatorias al Sernac tiene futuro pese a fracaso en el pasado

El segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet no logró darle atribuciones al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) tras que el Tribunal Constitucional (TC) dio marcha atrás a ese aspecto de la iniciativa que fue despachada por el Congreso en su minuto. Ahora, el gobierno del Presidente Gabriel Boric anunció, en el marco de su Cuenta Pública, que nuevamente se buscará darle más herramientas al Sernac, pero ahora aseguran que podrán tener un mejor resultados que en el pasado.

“Nosotros hemos revisado con mucha atención y seriedad el fallo del Tribunal Constitucional que realizo en su minuto, y estamos convencidos, y en esto nos hemos asesorados por abogados expertos, que la formulación actual del proyecto, que es distinta al proyecto anterior, se hace cargo de las preocupaciones que planteo el Tribunal Constitucional en su minuto”, dijo el ministro de Economía, Nicolás Grau, en entrevista en Radio Pauta en base a que el TC ya manifestó años atrás que el Sernac no podía cumplir un rol de juez y parte.

Sobre la necesidad de insistir con un proyecto en esta línea, Grau explicó que se basa en que, “la gran mayoría de las personas no puede demandar por esto tipos de reclamos, porque implica tiempo, recursos y la contratación de un abogado, y muchas veces el costo del procedimiento puede ser incluso más caro que el monto que tiene que ser reclamado”. Un procedimiento que hoy se puede realizar en caso de que la empresa interpelada a dar una respuesta no de una solución satisfactoria o no de respuesta al reclamo del consumidor interpuesto vía los canales del Sernac.

“Este es un procedimiento que no permite que, las personas comunes y corrientes, puedan ejercer su derecho de forma eficiente y adecuada en lo que se refiere a estos reclamos”, agregó el secretario de Estado.

Grau también detalló que se busca ingresar el proyecto dentro de finales de junio y comienzo de julio de este año.

Por otro lado, el ministro de Economía valoró el avance que ha tenido hasta el momento, en el Congreso, el proyecto que busca que, en cinco año tras su promulgación, los directorios de las grandes empresas tenga una representación femenina del 40%.

“Es en línea con una normativa que acaba de aprobar hace muy poco la Unión Europea para todos sus estados miembros. Chile con eso estaría situándose en lo que están haciendo el resto de los países a los cuales nosotros nos queremos imitar (...) Lo que muestra la evidencia es que más mujeres en los directorios mejoran las decisiones de las empresas, la capacidad de crecer y de desarrollarse en un sentido amplio”, explicó.

Además, Grau se refirió a la entrevista en La Tercera de la ministra vocera de la Corte Suprema, Angela Vivanco, quien manifestó que las devoluciones de los excedentes exceso de la isapres correspondía a las personas que habían interpuesto demandas en su minuto por motivo de reclamos ante el aumento del plan de salud y no a la totalidad de afectados. Declaraciones que cambiaron el debate en base a que la discusión se basaba en que el fallo del máximo tribunal involucraba a todas las personas con planes de isapres ajustados al alza que, a ojos de la Corte Suprema, fue de forma indebida.

“Lo que ha hecho el gobierno es pedir de manera formal que, la Corte Suprema, haga una aclaración respecto a como tiene que ser interpretado este fallo, que es lo que corresponde. Yo creo que mientras eso no ocurra es mejor esperar a tener esa aclaración”, dijo Grau para evitar entrar en detalle sobre los recientes dichos de la Corte Suprema.