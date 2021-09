Senador Carlos Bianchi anticipa que votará a favor del cuarto retiro y dice que Yasna Provoste se juega su liderazgo en ordenar coalición

Luego de que la Cámara de Diputados aprobara este martes el cuarto retiro de los fondos de pensiones, el Senado ya puso fecha para su discusión: en la Cámara Alta esperan comenzar con la tramitación del proyecto la próxima semana en la Comisión de Constitución, probablemente el miércoles. Así al menos lo adelantó el presidente de la Comisión de Constitución de esa instancia, Pedro Araya.

Si en la Cámara la iniciativa logró pasar por un voto más de lo que se necesitaba, totalizando 94 apoyos, la discusión en el Senado se espera que sea aún más estrecha y hoy la balanza se inclina más por rechazar que aprobar la propuesta.

Sin embargo, un senador que ya fijó postura a favor es el independiente por Magallanes Carlos Bianchi, quien junto con señalar que lo aprobará, sostuvo que la senadora y candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, se juega su liderazgo en esta discusión. Esto, porque Provoste se definió en el debate presidencial pasado señalando que aprobaría el cuarto retiro. No obstante, varios senadores de su conglomerado ya habían indicado que no estaban a favor, entre ellos, Ricardo Lagos Weber y Juan Pablo Letelier.

¿Cómo espera que se dé el debate sobre el cuarto retiro en el Senado?

-El debate tiene que centrarse no sólo en la discusión del cuarto retiro. El cuarto retiro tiene un origen en un sistema que no es creíble ni aceptado por la ciudadanía. La verdadera discusión tiene que darse para cambiar el sistema y ver cómo recuperan esos recursos las personas. La discusión no es sólo del cuarto retiro, sino que de un cambio de modelo.

En la Cámara el proyecto tuvo apenas un voto más del requerido, ¿qué espera de la votación en la Cámara Alta?

-Estará puesta toda la atención y presión en el Senado y, por ello, miraré con mucha atención lo que puedan hacer algunos parlamentarios. Espero que el Senado esté a la altura de la reclamación ciudadana y espero que el liderazgo de Yasna Provoste ordene a los senadores que han señalado que votarán en contra.

En ese sentido, ¿la senadora Provoste se juega su liderazgo en este proyecto?

-Sichel se la jugó y perdió, entonces si alguien tuvo un efecto inmediato negativo es Sichel. Yasna Provoste se juega su liderazgo en el Senado, pero también debemos pensar que cada uno de los senadores tiene que mostrarse si está a favor de defender el modelo actual inhumano de pensiones, o bien de cambiarlo.