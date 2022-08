SQM recibe luz verde para millonario plan de inversiones en Salar de Atacama y busca evitar multa por afectación ambiental

Siguen las buenas noticias para SQM. A su exitoso primer semestre de 2022 con utilidades por US$1.655 millones la compañía ligada a Julio Ponce Lerou y aportes históricos al Estado de Chile por el alza de los precios del litio a nivel mundial suma ahora un positivo resultado ambiental.

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) aprobó hoy el Programa de Cumplimiento (PdC) de SQM Salar S.A. que incorpora una serie de observaciones que efectuó el Tribunal Ambiental de Antofagasta en su sentencia dictada el pasado 7 de julio de 2020.

El Programa de Cumplimiento que beneficia a SQM considera una inversión total de $46.603 millones y se trata del cuarto más caro en la historia de la SMA, detrás del aprobado a Minera Caserones de Lumina Copper con Mina Los Colorados ($60.863 millones); Compañía Minera del Pacífico ($65.702 millones) y AES Gener con Alto Maipo ($86.593 millones).

Con el visto bueno de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), la compañía representada por Mario Galindo y Cecilia Urbina, socios de VGC Abogados, evita la aplicación de una millonaria multa. En su origen por este caso, la autoridad ambiental detectó 6 infracciones, las cuales sumaban una sanción de 27.000 UTA (unos $19.000 millones).

Sin embargo, igualmente está la posibilidad de que la propia autoridad ambiental reinicie el procedimiento sancionatorio arriesgando el titular hasta el doble de la multa original en caso de no cumplir con los compromisos del Programa de Cumplimiento (PdC).

El PdC de SQM Salar contempla 52 acciones y medidas presentadas para subsanar las infracciones detectadas en esta unidad fiscalizable, cuyo procedimiento sancionatorio se inició en noviembre del año 2016, luego que la SMA detectara seis infracciones en dicha operación de la minera no metálica, donde se constató la sobre extracción de salmuera; afectación de algarrobos; entrega de información incompleta a la autoridad; no contar con un Plan de Contingencia para el sistema Peine; la no realización de estudios de meteorología local y regional y monitoreo de variables hidrogeológicas; y la modificación de las variables consideradas en los Planes de Contingencia.

Al respecto, el Superintendente del Medio Ambiente (s), Emanuel Ibarra explica que “luego de la sentencia del Primer Tribunal Ambiental, la SMA realizó un análisis para incorporar y exigir todos los elementos en una nueva versión del programa de cumplimiento. Con ello, la SMA llegó al convencimiento que esta nueva versión cumple los requisitos para ser aprobado, incorporando importantes medidas como reducir la extracción de agua y de salmuera por toda la vida útil del proyecto, así como nuevos elementos de gobernanza y monitoreo participativo. Lo anterior es importante, porque uno de los ejes de la SMA es promover los incentivos al cumplimiento”, indicó la autoridad.

Por su parte, el Fiscal (s) de la Superintendencia del Medio Amiente, Benjamín Muhr señaló que “este programa de cumplimiento requirió un trabajo muy intenso de observaciones, en el cual se consideró las observaciones de las comunidades interesadas. Estimamos que garantiza el regreso al cumplimiento normativo por parte de la empresa, haciéndose cargo de todos los efectos verificados. Ahora lo que corresponde es que la SMA fiscalice acabadamente su cumplimiento”.

Desde 2013 a la fecha, la SMA ha aprobado una serie de Programas de Cumplimiento, los cuales suman inversiones por $567.920 millones. En 2021, hubo $115 mil millones en PdC aprobados y a la fecha éstos suman: $74.703 millones.

Compromisos

Dentro de las principales acciones y medidas, la empresa representada por los abogados Cecilia Urbina y Mario Galindo se comprometió a disminuir el caudal total de extracción de agua, así como materializar una reducción sustantiva de la extracción de salmuera.

En ese contexto, se considera implementar una reducción escalonada del límite máximo de extracción de salmuera hasta llegar a 822 L/s a partir del año 2027, un poco menos del 50% de la extracción autorizada por la RCA N°226/2006; y una reducción del caudal total de agua industrial a 120 L/s, equivalentes a una reducción del 50% del caudal autorizado por la RCA N°226/2006.

A lo anterior, el programa incorpora acciones tendientes a disponer en línea información de sus seguimientos ambientales, a realizar nuevos monitoreos participativos y a intensificar los que ya tiene, lo que permitirá recopilar mayores antecedentes acerca del comportamiento de las componentes ambientales asociadas al Salar de Atacama y a disminuir las incertezas. Asimismo, se posibilita un control más intenso y transparente de la operación del proyecto.

De estos compromisos, cabe destacar la implementación y operatividad de un sistema de monitoreo en línea para la extracción de salmuera y agua industrial, la que se encuentra en ejecución desde el 3 de junio de 2019. Asimismo, se obliga a poner a disposición de la comunidad información actualizada de extracción de salmuera y agua industrial y seguimiento biótico e hidrogeológico mediante un sitio web de libre acceso público.

También, el titular compromete acciones que permiten el reconocimiento histórico de la importancia y rol de la participación de las comunidades en el Salar de Atacama. En efecto, en el PdC se comprometen acciones orientadas a implementar un programa de monitoreo participativo para el Plan de Seguimiento Ambiental Hidrogeológico (PSAH), que se ejecutará luego de 1 mes contado desde la notificación de la resolución que aprueba el PDC. Sumado a lo anterior, la empresa se comprometió a diseñar e implementar un programa de formación comunitaria asociado al seguimiento ambiental en el Salar de Atacama.

En medidas para mitigar la afectación de Algarrobos, la empresa comprometió nuevas acciones temporales en su última versión del PdC, como el riego, la entrega de forraje a la comunidad, la implementación de una parcela de cultivo y forraje y el Plan de conservación con participación de la Comunidad de Camar que considera: i) Programa de producción de Algarrobos, ii) Implementación de un banco comunitario de semillas y iii) Programa de control fitosanitario.