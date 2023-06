Temporales e impacto en precio de hortalizas: economistas prevén efecto alcista pero acotado en IPC de julio

Los precios de las verduras, principalmente las hortalizas, podrían verse impactados por los efectos de las inundaciones en la zona centro-sur de país. Así lo anticiparon este domingo el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, y el presidente de la Asociación de Ferias Libres, Froilán Flores, aunque el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, matizó este eventual comportamiento.

Dado ese escenario, los economistas comenzaron a estimar cómo este factor podría impactar en el IPC de junio y julio. Al respecto, lo primero que plantean es que en caso de existir un alza esta sería moderada y se reflejaría principalmente en la inflación de julio, por lo poco que queda para que termine el actual mes.

Felipe Alarcón, economista asesor de Euroamerica, sostiene que “podría haber un impacto acotado en el precio de hortalizas en las ferias, en particular de lechugas, pero en general las frutas y verduras frescas no pesan mucho en la canasta (2,8%), por lo que no debiese ir más allá de un riesgo alcista para el IPC total, particularmente el de julio”. Para Alarcón, el IPC de junio debería estar en 0,1% y en 0,3%, el de julio.

Asimismo, Felipe Ruiz, economista de Bci, menciona que de manera preliminar también proyecta un IPC de junio en 0,1% y de 0,3% en julio. No obstante, señala que “los riesgos a esta estimación están inclinados al alza, principalmente por factores transitorios. Las lluvias en el centro-sur podrían tener impacto por el lado de hortalizas, con alzas que podrían manifestarse de cara a los próximos meses”. En ese sentido, acota que “sujeto a la evolución de los acontecimientos, ello podría entregar algunas décimas adicionales, pero aún está en estudio”.

Valentina Apablaza, investigadora del OCEC-UDP, explica cuáles son los productos que se podrían ver más impactados: “Las verduras que más verán afectados sus precios son aquellas que se plantan a ras de suelo, como la lechuga y la acelga. Su precio aumentará mayormente en aquellos casos en los que las lluvias hayan destruido por completo las plantaciones y pueden tener un mayor efecto inflacionario”.

En ese escenario añade que “hay otras verduras, como el tomate o el zapallo italiano, que también podrían ver afectados sus precios, pero en menor medida, ya que aunque no se hayan visto afectadas directamente por la lluvia, si son susceptibles a las bajas temperaturas”.

De todos modos, precisa que este aumento de precios no debiera ser generalizado para todas las verduras disponibles, por cuanto una parte importante de las hortalizas ya se encontraban cosechadas, como la cebolla o el zapallo. “El efecto del alza de precios de verduras sobre el IPC total debiera ser más bien acotado, dada su baja ponderación. Lo que sí puede variar, en mayor medida, es el costo de la canasta básica de alimentos, donde la ponderación de frutas y verduras es más elevada”, asevera.

El peso que tienen las hortalizas en la canasta total de IPC es relativamente bajo, alcanzando alrededor de un 3% de ella. A modo de referencia, la totalidad de alimentos representa cerca de un 19% de la canasta total.