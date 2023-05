Tetra Pak lidera por lejos la industria y tiene solo dos competidores: radiografía al mercado del envasado

Producto de una investigación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) a Tetra Pak por un posible abuso de posición dominante en el mercado de envases de cartón en Chile, el ente fiscalizador realizó un análisis de este mercado. Entre los hallazgos se determinó que hasta 2017 Tetra Pak contaba con el 100% de participación en el mercado de venta de dichos envases, hasta la llegada de dos nuevos competidores, los que se enfrentaron, además, a diversas barreras para desarrollar su negocio.

Fue el 16 de enero de 2017 que la Fiscalía recibió una denuncia en contra de Tetra Pak por un eventual abuso de posición dominante en relación con su política comercial y contractual que habría impedido la entrada de competidores en la comercialización de envases asépticos de cartón compatibles con máquinas Tetra Pak.

Así, el 19 de junio de ese año, la Fiscalía inició una investigación en la que se detectó que Tetra Pak desplegó una estrategia comercial que involucraba modificaciones a las máquinas de llenado para el envasado, cambios que tenían por efecto que los equipos funcionaran sólo con material de Tetra Pak.

Lo anterior, dijo la Fiscalía en su informe, podría generar una limitación en la competencia, ya que desincentivaría el uso de material de envase alternativo compatible con dichas máquinas, lo que podría obstaculizar la entrada y expansión de los proveedores de tal material.

No obstante, durante la investigación, la Fiscalía no encontró pruebas de que los riesgos a la competencia, derivados de las interpretaciones planteadas por algunos clientes, se materializaran. Esto, ya que no se observó que Tetra Pak adoptara una postura restrictiva y, además, dos nuevos proveedores ingresaron al mercado, lo que descartó la necesidad de tomar medidas correctivas.

Características

Para llevar a cabo su investigación, la FNE realizó un análisis del mercado del envasado en el país, dando cuenta de la importante participación de Tetra Pak en él.

Tetra Pak pertenece al grupo sueco “Tetra Laval Group”, con sede en Suiza. Desde 1951 la empresa se dedica a brindar servicios de envasado y procesamiento de alimentos. Ingresó a Chile en 1975 y actualmente está establecida como una sociedad de responsabilidad limitada.

La compañía produce envases de cartón para líquidos, tanto para productos frescos como para productos asépticos, contando también con su propia tecnología en máquinas de llenado. También ofrece repuestos y servicios técnicos relacionados con estas máquinas. Por ser una de las primeras empresas en crear la tecnología para el envasado de líquidos, dice el informe que su posicionamiento es “especialmente fuerte”.

Durante los últimos cinco años, Tetra Pak ha brindado servicios a cerca de 17 clientes en el país. Dentro de los productos que se envasan en cartón destacan los jugos, cremas, salsas, vinos, agua saborizada y leche. Este último producto es el más relevante, representando entre un 55% y un 65% de los ingresos por envase de Tetra Pak en Chile durante los años 2014 a 2017.

Por otra parte, los formatos de material de envase de 200 mililitros y de un litro son los más importantes, representando cada uno un 43% y un 45% de los ingresos de Tetra Pak, respectivamente, asociados a los envases de cartón comercializados en el mismo periodo.

Asimismo, dentro de las tres actividades que Tetra Pak desarrolla en Chile, el suministro de envases ha representado más del 75% de los ingresos anuales de Tetra Pak de 2014 a 2021.

Con todo, a partir del año 2017 los ingresos anuales de Tetra Pak en Chile han presentado una leve disminución. De acuerdo con el informe, una de las particularidades en este sentido se dio en el segmento de la leche. En ese sentido, las leches con sabor, especialmente las individuales utilizadas como colaciones, experimentaron una caída significativa, mientras que las leches blancas, especialmente las de un litro, ganaron relevancia y su consumo se mantuvo incluso después de la apertura de colegios y en el período pospandemia.

Otros competidores

Durante el 2017 ingresaron a Chile dos nuevos actores, reconocidos a nivel internacional: Greatview y Alternapak, ambos dedicados a la venta de envases alternativos, compatibles con las máquinas de llenado de Tetra Pak.

Cuando se inició la investigación, señala el reporte de la Fiscalía, Tetra Pak tenía en Chile un 100% de participación de mercado en la venta de dichos envases. Producto del ingreso de los otros dos proveedores, su participación ha disminuido levemente, pero aún así manteniéndose por sobre el 85%.

Por otro lado, en relación al mercado de máquinas de llenado, actualmente existen en Chile dos proveedores. El principal es Tetra Pak y el segundo es Sig Combibloc, el cual ingresó al mercado a finales de los años 90.

De acuerdo al informe, al año 2018 Tetra Pak tenía más de un 95% de participación en la venta y arriendo de máquinas de llenado. A pesar de que en 2020 un cliente de Tetra Pak comenzó a contratar los servicios del otro competidor, la participación de Tetra Pak en este sentido no ha variado sustancialmente, señala el reporte.

Finalmente, la Fiscalía también se refirió en su informe a ciertas barreras de entrada comunes en el mercado. Una de ellas son los efectos de reputación. Esto, ya que el reconocimiento internacional de Tetra Pak como un estándar o garantía de calidad constituiría una barrera a la entrada de nuevos competidores. “En efecto, los procesadores de alimentos, clientes de Tetra Pak, tienen la necesidad de mantener el prestigio de su marca evitando situaciones que puedan poner en riesgo la salud de los consumidores. En este sentido, un nuevo competidor debe equiparar o contrarrestar el prestigio internacional de la marca Tetra Pak, lo que incrementa sus costos de entrada”, asegura la Fiscalía.

Otra de las barreras que identificó la FNE es en cuanto a la ventaja de ser el primer jugador del mercado. En relación a eso, un cliente de Tetra Pak expresó a la Fiscalía que no elegiría otros proveedores si no pudieran compensar los riesgos de realizar pruebas. En ese sentido, los nuevos competidores se enfrentan a que deben proporcionar condiciones más favorables que Tetra Pak para compensar los riesgos y costos asociados con probar con un proveedor diferente.