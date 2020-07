Bank of America asegura que en Chile todavía no conocemos los peores datos económicos de la crisis

El panorama económico chileno luce más sombrío a ojos de Bank of America, quien reconoce sorpresa respecto a la contracción de 15,3% que se experimentó en mayo, teniendo en cuenta la caída no menor de 14,1% de abril y que las expectativas apuntaban a una de 11%. El empeoramiento de la situación obedece, según la entidad, a que la actividad ha seguido el curso de la pandemia en el país, lo que sugiere “que lo peor de los datos económicos no ha sido alcanzado”.

El banco estadounidense detalla que “es probable que la actividad económica de junio siga siendo débil, dado que los bloqueos en la región metropolitana de Santiago permanecen en su lugar mientras que otras regiones han entrado en el bloqueo”.

En el reporte donde analizan el último Imacec, destacan que “la propagación y los cierres están provocando que se profundice la crisis económica”, marco en el cual optan por recortar sus perspectivas para el PIB, desde la contracción de 4,2% anticipada previamente hasta una de 5,9% para este año.

Pese al tono pesimista de BofA, se trata de una cifra que de todas maneras se ubica en la parte alta del rango contemplado por el Banco Central, de entre 5,5% y 7,5%. Adicionalmente, supera con creces el retroceso de 7,5% que recién proyectó el Fondo Monetario Internacional.

Recuperación

Esto último obedece a que la entidad consigna que “la situación de COVID-19 ha mejorado últimamente con casos que disminuyeron 18% en los últimos siete días y 16% en las últimas dos semanas. Si esta tendencia se mantiene, los bloqueos deberían reducirse gradualmente, seguidos de una reapertura gradual en el 3T”.

De sostenerse esta tendencia en el área sanitaria, la recuperación económica también sería gradual. De esta manera, considerando también una tasa más baja de comparación en 2020, mejoran levemente su estimación para 2021, desde 2,7% a 3%.

Entre los desafíos que enfrenta el país destacan las dificultades que se enfrentarán para reestablecer la confianza tanto de los negocios como de los consumidores. Asimismo, subrayan que “el alto desempleo debería ser otro obstáculo para la recuperación económica en medio de salarios más bajos e ingresos disponibles y, por lo tanto, una demanda agregada más débil”.

Con todo, consideran que el “estímulo fiscal recientemente anunciado de US $ 12 mil millones (5% del PIB) junto con una política monetaria altamente expansiva debería mitigar los riesgos de una recesión aún más profunda”.