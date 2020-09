Bolsa de Santiago levanta suspensión de transacciones y Latam abre con fuerte alza

Luego del fallo del juez del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, James L. Garrity, la Bolsa de Santiago suspendió por 30 minutos las transacciones de Latam Airlines. Esto, con el objetivo de que el mercado tomara conocimiento del hecho esencial enviado por la compañía en la noche de ayer.

“De acuerdo a las normas de Autorregulación Bursátil vigentes y por acuerdo de las Bolsas de Valores, hoy viernes 11 de septiembre de 2020, a contar de las 09:00 horas y, hasta las 10:00 horas, la Bolsa de Santiago procedió a suspender la transacción de las acciones emitidas por Latam Airlines Group S.A. (LTM), con el objeto que el mercado tome conocimiento de hecho esencial de la compañía, que se adjunta, referido a resolución dictada por el Honorable Juez del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, James L. Garrity Jr., sobre las propuestas de financiamiento presentadas por el emisor en el marco de reorganización en EE.UU”, indica el hecho esencial.

A las 10:00 las bolsa levantó la suspensión y los papeles de Latam registraron un salto de más de 6%, para luego moderar el avance hasta 3,35% y un precio de $1.298.

Ayer, a las 22:40, Latam Airlines envió un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) respecto a la resolución de la justicia de EEUU.

El gerente general de Latam, Roberto Alvo, indicó que la compañía, junto a sus asesores legales y financieros, se encuentra analizando la decisión del Tribunal y sus alcances para definir un curso de acción.

Para Renta 4 el rechazo del plan de financiamiento propuesto por la familia Cueto y Qatar sería positivo para los accionistas minoritarios.

“Nos parece una buena noticia para los accionistas minoritarios, ya que la aprobación del plan, implicaba que los nuevos financistas del Tramo C lo hicieran a través de bonos convertibles en acciones, lo cual daba una situación ventajosa respecto de los demás accionistas minoritarios, puesto que inicialmente contemplaba un descuento de hasta un 32% en un futuro aumento de capital, que luego fue rebajado a 20%. Aún así, fue la parte que no convenció al Juez Garrity, precisamente porque dejaba a los financistas del DIP Tramo C en una situación ventajosa respecto de los demás accionistas”, explica Renta 4.