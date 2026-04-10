Las 7 Magníficas acumulan pérdidas por US$ 2 billones desde sus máximos y tres ya están en mercado bajista

El primer trimestre de 2026 se convirtió en uno de los peores períodos para las grandes tecnológicas desde 2022. Las denominadas 7 Magníficas -Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet (matriz de Google), Amazon, Meta y Tesla- retrocedieron en conjunto más de un 10,5%, frente al 4,6% que perdió el S&P 500 en el mismo período.

La divergencia refleja una presión específica sobre las megacaps, en un entorno marcado por la rotación de capitales hacia sectores más defensivos.

Desde el máximo agregado que el grupo alcanzó en octubre de 2025, cuando su capitalización combinada superaba los US$ 22 billones, la destrucción de valor asciende a cerca de US$2 billones .

Si se consideran los máximos individuales de cada compañía -que no ocurrieron de forma simultánea-, la pérdida acumulada llega a aproximadamente US$ 5 billones .

Esta cifra equivale a unas 15 veces el PIB de Chile.

Tres ya en territorio bajista

Con datos que proporcionó XTB al cierre del 8 de abril, tres de las siete compañías operan en mercado bajista, definido técnicamente como una caída igual o superior al 20% desde máximos:

Microsoft (MSFT): -32,6% desde su peak de US$ 555,45 el 31 de julio de 2025. Destruyó US$ 1,382 billones en capitalización.

Tesla (TSLA): -30,5% desde US$ 498,83 el 22 de diciembre de 2025. Pérdida estimada de US$ 488.000 millones.

Meta (META): -21,4% desde US$ 796,25 el 12 de agosto de 2025. Capitalización borrada: US$ 430.000 millones.

Las cuatro restantes transitan en zona de corrección técnica (caída de entre 10% y 20%): Nvidia cede un 14,2% desde su récord de octubre de 2025; Amazon retrocede un 13,2% desde noviembre de 2025; Alphabet pierde un 11,7% desde su máximo de febrero de 2026; y Apple acumula una baja del 10,3% desde diciembre de 2025.

Caen las 7 magníficas y tres de ellas están en mercado bajista.

Las razones detrás de la caída

Según el análisis de XTB LATAM Research, los factores que explican el castigo se concentran en tres frentes.

El primero es macroeconómico: la guerra en Irán agravó un entorno ya presionado por la inflación asociada a aranceles, elevando la incertidumbre sobre la política de la Reserva Federal y manteniendo las tasas en niveles altos. Las acciones de crecimiento son las más sensibles a este escenario.

El segundo es sectorial: el fuerte aumento del gasto de capital (capex) en inteligencia artificial, sin que se traduzca aún en resultados claros de ingresos, ha generado fatiga entre los inversores. Amazon, por ejemplo, anunció un capex de US$ 200.000 millones para 2026, lo que disparó las dudas sobre el retorno de esa inversión. Microsoft, por su parte, decepcionó por el aumento de costos y un ritmo de crecimiento menor al esperado pese al impulso de Azure.

El tercero es específico de algunas compañías: Tesla acumula presión por la desaceleración global en vehículos eléctricos, márgenes más estrechos y el deterioro reputacional de Elon Musk. Apple concentra la mayor parte de su producción de iPhone en China, lo que la expone a tensiones comerciales y a la pérdida de cuota frente a competidores locales.

El lastre sobre el Nasdaq

Caen las 7 Magníficas y afectan al Nasdaq. CARLO ALLEGRI

El peso que las 7 Magníficas ejercen sobre los índices es estructural: representan el 32,5% del S&P 500 y cerca del 45% del Nasdaq-100. Cada punto porcentual de caída en el grupo combinado arrastra aproximadamente 0,5 puntos al Nasdaq 100.

En lo que va de 2026, ese índice acumula una caída cercana al 8% y cotiza en niveles de septiembre del año pasado.

XTB señala que el problema no radica en un deterioro generalizado de las ganancias corporativas -el S&P 500 en su conjunto mantiene un crecimiento sólido de utilidades-, sino en una compresión de múltiplos: los inversores están dispuestos a pagar menos por las acciones tecnológicas.