Abc termina aumento de capital y sigue sin grupo controlador.

La firma de retail ABC —nacida de la fusión de La Polar con AD Retail, matriz de ABC- dio a conocer los resultados finales de su proceso de aumento de capital.

Así la compañía informó que este jueves se remataron 200.833.096 acciones a un precio mínimo $10,93 por acción, las cuales fueron íntegramente adjudicadas por Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa, a $11,59 por acción.

“La suscripción y pago de las acciones tiene un efecto financiero directo sobre el patrimonio y liquidez de la sociedad por el monto de $2.327.655.582,64″, dijo ABC en un hecho esencial enviado a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF).

Periodo de opción preferente

A principios de enero ABC había reportado el término del periodo de suscripción preferente del aumento de capital, momento en el que además dio a conocer el peso de cada grupo accionista al final de esta parte del proceso.

Así, en dicha ocasión, dijo que se suscribieron y pagaron 1.446.010.454 acciones de las 1.646.843.550 del total, o un 87,8%, pagándose por dichas acciones un total de $15.804.894.260.

Ante este contexto, la firma aclaró, tal como adelantó Pulso, que la sociedad pasó de tener tres grupos de accionistas con más del 5% del capital a cuatro, donde Consorcio es la nueva firma de este grupo.

En detalle, señaló en ese momento, el grupo Vial es el mayor accionista con un 28,78%; luego está el grupo Santa Cruz con un 20,28%; le sigue Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A (Consorcio) con un 6,92%; y cierra el listado Anselmo Cyril Palma Pfotze con un 6,03%.