SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Adelco a quiebra: Acreedores rechazan plan de reorganización

La junta de acreedores de Adelco, empresa de abarrotes y limpieza de la familia Paulmann Mast, rechazó su plan de reorganización y la compañía será declarada en quiebra por el 11° Juzgado Civil de Santiago.

Leonardo CárdenasPor 
Leonardo Cárdenas
Adelco se va a la quiebra

La junta de acreedores de Adelco, empresa de distribución de abarrotes y productos de limpieza, propiedad de la familia Paulmann Mast, rechazó la última propuesta de reorganización concursal. Como consecuencia, la compañía será declarada en quiebra mediante una resolución que deberá emitir el 11° Juzgado Civil de Santiago.

El veedor del proceso, Patricio Jamarme, confirmó a Pulso que los acreedores garantizados, quienes concentran los mayores montos de deuda, votaron en contra, ya que la propuesta no logró convencerlos.

“Después de ocho meses de negociación, el proceso fue muy duro. Los principales acreedores no aceptaron la propuesta, ya que en todo ese tiempo no se logró avanzar en lo que buscaban. Los términos presentados ahora tampoco fueron aprobados, y no se permitió realizar nuevas modificaciones, dado que no se veía una real posibilidad de que la empresa subsistiera”, explicó Jamarme.

“La liquidación se dictará probablemente mañana. El liquidador será Nelson Machuca. Los acreedores garantizados rechazaron la propuesta por unanimidad; se trata de los bancos y principales acreedores, que representan más del 60% del total del pasivo”, añadió.

“El rechazo se fundamentó en que la empresa no ofreció garantías suficientes de que el plan funcionaría y que habría fondos para mejorar el negocio”, complementó.

Jamarme estimó que alrededor de 300 personas podrían quedar cesantes a raíz de esto, aunque la empresa sigue operativa actualmente.

Adelco se va a la quiebra. Fuente: Facebook de Adelco

En su solicitud de reorganización, la compañía, asesorada por el abogado Nelson Contador, indicó que opera ocho centros de distribución y dos centros de transferencia estratégica, y atiende a más de 30.000 clientes desde Arica a Punta Arenas.

En su presentación ante el 11° Juzgado Civil de Santiago, Adelco explicó que su actividad se vio gravemente afectada por la crisis económica y social derivada del estallido social de 2019, así como por los efectos de la pandemia de Covid-19, que se extendió hasta 2022. A ello se sumó una desaceleración económica sostenida que Chile venía experimentando en los años previos. Actualmente, sus pasivos ascienden a $33.680 millones, siendo sus mayores acreedores Itaú ($7.623 millones), Santander ($3.503 millones) y Tanner ($1.142 millones).

Propuesta

La propuesta rechazada por los acreedores incluía la venta de nueve activos inmobiliarios y la búsqueda de un socio que aporte capital, dentro del plan presentado por Adelco el lunes 11 de agosto.

Este miércoles se llevó a cabo la junta de acreedores para votar la nueva propuesta de reorganización judicial de la distribuidora. La empresa, controlada por la familia Paulmann Mast, se encuentra en este proceso desde fines de 2024, periodo durante el cual también se produjeron cambios en la propiedad.

La semana pasada, la firma brasileña de private equity IG4 decidió salir de Abastecedora del Comercio, cuatro años después de haber ingresado a la propiedad al adquirir el 50% del capital mediante una inversión de US$57 millones.

En medio del proceso de reorganización, IG4 inició las negociaciones para concretar su salida, ya que, según una fuente al tanto, la continuidad de la compañía requeriría una nueva inyección de capital que el Fondo II de IG4 no está dispuesto a realizar.

Detalles

La propuesta presentada a los acreedores contemplaba cuatro aspectos. El primero, es la continuidad “efectiva y total del giro de las actividades comerciales de la empresa deudora”.

La segunda, es “la venta ordenada de la totalidad de los activos inmobiliarios”; “el fortalecimiento patrimonial” de la compañía “a través de la enajenación de su participación en las filiales, así como del ingreso de un tercero en el capital”, y el “pago íntegro de la totalidad de los créditos afectos al presente acuerdo de reorganización, con el producto de la venta de los activos inmobiliarios y de la continuidad operacional de la compañía”.

En el punto VII de la propuesta, se detallaba que “tan pronto” se apruebe el acuerdo, Adelco “se obliga a llevar a cabo un proceso de reestructuración corporativa con el objetivo de fortalecer su patrimonio y liquidez dentro del menor plazo posible, pero no más allá de 12 meses contados desde la aprobación del presente acuerdo”, aunque ese plazo es prorrogable por parte de la comisión de acreedores.

Además, el documento explicaba que “este proceso podrá incluir medidas como venta de activos o participaciones accionarias en sociedades, aumentos de capital, y/o la incorporación de un socio estratégico en la propiedad de la empresa deudora mediante un aumento de capital, fusión, combinación de negocios, joint venture o asociación”.

“Todo lo anterior, siempre que el eventual tercero sea un actor de la industria, nacional o extranjera, con una experiencia consolidada en el mercado”, concluyó.

Lee también:

Más sobre:NegociosAdelcoQuiebraProblemasPaulmann

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Marcel realiza balance de su gestión y entrega recomendaciones para manejo fiscal futuro

“Violencia en colegios es inaceptable”: Matthei busca reunirse con alcaldes de liceos emblemáticos para proponer soluciones

Nuevo Terminal Nacional del Aeropuerto de Santiago presenta avance de 99% y alistan su entrega antes de Fiestas Patrias

SEC arremete contra Mercado Libre por la venta de productos eléctricos sin certificación

Listo para ser ley: Cámara aprueba proyecto que garantiza espacios públicos seguros y accesibles para mujeres

Demócratas insiste en su apoyo a diputado Calisto y afirma que están “defendiendo la presunción de inocencia”

Lo más leído

1.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

2.
Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

3.
BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

4.
Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

5.
Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Así será el nuevo terminal nacional del aeropuerto de Santiago

Así será el nuevo terminal nacional del aeropuerto de Santiago

Carabineros entrega detalles de como alumno del liceo Lastarria resultó quemado tras lanzar molotov

Carabineros entrega detalles de como alumno del liceo Lastarria resultó quemado tras lanzar molotov

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

Así fue el tenso concejo municipal que aprobó el cambió de nombre de Av. Salvador Allende por Salesianos

Así fue el tenso concejo municipal que aprobó el cambió de nombre de Av. Salvador Allende por Salesianos

Servicios

Día de la chorrillana: estas son las promociones desde $5 mil para disfrutar este miércoles

Día de la chorrillana: estas son las promociones desde $5 mil para disfrutar este miércoles

Revisa los horarios y rutas con peaje a luca por el fin de semana largo

Revisa los horarios y rutas con peaje a luca por el fin de semana largo

Qué días son las Fiestas Patrias: revisa los feriados del descanso dieciochero XXL

Qué días son las Fiestas Patrias: revisa los feriados del descanso dieciochero XXL

“Violencia en colegios es inaceptable”: Matthei busca reunirse con alcaldes de liceos emblemáticos para proponer soluciones
Chile

“Violencia en colegios es inaceptable”: Matthei busca reunirse con alcaldes de liceos emblemáticos para proponer soluciones

Nuevo Terminal Nacional del Aeropuerto de Santiago presenta avance de 99% y alistan su entrega antes de Fiestas Patrias

Listo para ser ley: Cámara aprueba proyecto que garantiza espacios públicos seguros y accesibles para mujeres

Marcel realiza balance de su gestión y entrega recomendaciones para manejo fiscal futuro
Negocios

Marcel realiza balance de su gestión y entrega recomendaciones para manejo fiscal futuro

SEC arremete contra Mercado Libre por la venta de productos eléctricos sin certificación

Adelco a quiebra: Acreedores rechazan plan de reorganización

El precio del anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez, según expertos en joyería
Tendencias

El precio del anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez, según expertos en joyería

Las preocupantes condiciones que enfrentan los soldados de Rusia que regresan del frente en Ucrania

Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

En vivo: PSG y Tottenham definen al ganador de la Supercopa de Europa en Italia
El Deportivo

En vivo: PSG y Tottenham definen al ganador de la Supercopa de Europa en Italia

La urgencia de Colo Colo ante la UC: “No nos queda otra que empezar a ganar”

Escaneando al rival de la U: el declive que embarga al Independiente de Loyola, Cabral y Galdames

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

El nuevo tropiezo de Chile en su camino a la Feria del Libro de Frankfurt: aún no hay Dirección Ejecutiva
Cultura y entretención

El nuevo tropiezo de Chile en su camino a la Feria del Libro de Frankfurt: aún no hay Dirección Ejecutiva

Cristián Arroyo, voz de Canal Magdalena: “No me gustan las plataformas digitales, no me gusta proponer solo recuerdo”

Kylie Minogue en el Movistar Arena: no puedes sacártela de la cabeza

La remota y nevada base militar de Alaska donde Trump y Putin celebrarán su histórica cumbre sobre Ucrania
Mundo

La remota y nevada base militar de Alaska donde Trump y Putin celebrarán su histórica cumbre sobre Ucrania

Jefe del Ejército israelí avala el plan para ampliar la ofensiva en Gaza pese a las críticas

Líderes europeos piden a Trump un alto el fuego en Ucrania como punto de partida en la reunión con Putin

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi