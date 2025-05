¿Adiós a los aranceles?: Goldman Sachs y otros creen que Trump compensará revés judicial con otras herramientas

Un fallo judicial este miércoles bloqueó temporalmente los aranceles del “Día de la Liberación” del presidente Donald Trump, pero los analistas de Goldman Sachs y de otros bancos creen que su administración podría utilizar otras herramientas arancelarias para compensarlo, según informó este jueves el medio económico Bloomberg.

“Este fallo representa un revés para los planes arancelarios de la administración y aumenta la incertidumbre, pero podría no cambiar el resultado final para la mayoría de los principales socios comerciales de EE. UU. ”, escribió el economista político jefe de Goldman Sachs en EE. UU., Alec Phillips. “Por ahora, esperamos que la administración Trump encuentre otras maneras de imponer aranceles”, añadió.

Las alternativas incluyen el uso de los gravámenes de la Sección 232, que se refiere a los cargos a las importaciones de acero, aluminio y automóviles por motivos de seguridad nacional. Si todas las investigaciones pendientes resultan en aranceles del 25% y se suman a los gravámenes vigentes bajo la sección, esto sumaría 7,6 puntos porcentuales, indicaron.

Trump tiene otras opciones para imponer gravámenes. Podría aplicar aranceles de la Sección 122 de hasta el 15 % durante 150 días o iniciar investigaciones bajo la Sección 301, aunque su implementación tardaría más.

Phillips de Goldman dijo que no espera que la decisión de la corte tenga un impacto importante en el paquete fiscal en el Congreso, “ya que los ingresos por aranceles nunca se contaron para compensar el costo del paquete y la mayoría de los legisladores nunca hicieron un vínculo claro entre los dos temas”.

Sin embargo, afirmó que los aranceles que el tribunal anuló probablemente generarían casi 200 mil millones de dólares anuales, aproximadamente la cantidad que el paquete fiscal incrementaría el déficit el próximo año y más que el impacto en los años siguientes. “ Por ahora, esperamos que la administración Trump encuentre otras maneras de imponer aranceles, por lo que aún esperamos que la mayor parte de estos ingresos se materialicen ”.

Además de Goldman Sachs, más analistas afirmaron que el presidente aún tiene otras facultades a las que recurrir para imponer aranceles de importación mucho más altos a los países.

Jordan Rochester, del Banco Mizuho, ​​dijo: “ Es una pequeña desviación en el mismo camino, con el mismo objetivo final. Se avecinan aranceles ”. “Parece una buena noticia, pero Trump tiene otros mecanismos para aplicar aranceles o tener influencia en las negociaciones comerciales”, aclaró.

Los analistas de Rabobank advirtieron que la decisión judicial podría incluso empeorar la guerra comercial y hacer poco para disipar la incertidumbre que obstaculiza la inversión.

Los analistas de Rabobank dijeron: “Se podría argumentar que el fallo de ayer en realidad empeora las cosas en este sentido, ya que probablemente envalentonará a los socios comerciales de Estados Unidos a adoptar una posición más firme en las negociaciones comerciales en curso”.

“Esto sugiere que podría haber un mayor riesgo de que se impongan aranceles recíprocos cuando se acabe el plazo el 9 de julio, ya que es más probable que otros países o bloques se nieguen a ceder con la esperanza de llegar a un acuerdo”.

Y Jim Reid, del Deutsche Bank, escribió en una nota publicada por Fortune esta mañana: “Debemos decir desde el principio que este no es el final de la historia, ya que la administración está apelando esta decisión. Sin embargo, los mercados ya han experimentado un repunte sustancial como respuesta”.

El argumento del tribunal comercial: “la ley no lo permite”

El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos bloqueó la mayoría de los aranceles de Trump, incluido el dirigido a Chile, concluyendo que el mandatario excedió su autoridad al imponer aranceles generalizados a las importaciones de socios comerciales de Estados Unidos, según informó la agencia Reuters.

El tribunal, a favor de un grupo de pequeñas empresas y estados gobernados por los demócratas, dictaminó que Trump utilizó indebidamente una ley de emergencia para imponer las tarifas. También dijo que la Constitución estadounidense otorga al Congreso autoridad exclusiva para regular el comercio con otros países, poder que no se anula por las facultades de emergencia del presidente para proteger la economía nacional.

La administración de Trump presentó rápidamente una notificación de apelación y un portavoz de la Casa Blanca advirtió que “no le corresponde a los jueces no electos decidir cómo abordar adecuadamente una emergencia nacional”.

No obstante, un panel de tres jueces de aquel tribunal afirmó: “El tribunal no se pronuncia sobre la prudencia ni la probable eficacia del uso de aranceles por parte del presidente como herramienta de presión”. “Ese uso es inadmisible no porque sea imprudente o ineficaz, sino porque [la ley federal] no lo permite”, señaló.

El panel dio al equipo de Trump 10 días para detener la aplicación de aranceles. Los mercados financieros celebraron el fallo. El dólar estadounidense se recuperó tras la orden judicial, apreciándose frente a divisas como el euro, el yen y el franco suizo, en particular. Los futuros de Wall Street subieron y las acciones asiáticas también subieron.

La noticia impulsó las bolsas asiáticas en las primeras operaciones, con el Nikkei 225 de Tokio, con fuerte presencia exportadora, subiendo un 1,9% y el Hang Seng de Hong Kong un 0,9%. El Kospi de Corea del Sur también subió un 1,9%. En Estados Unidos, los futuros del S&P 500 suben un 1,5%, mientras que los futuros del Nasdaq, de fuerte componente tecnológica, cotizan un 1,9% más.