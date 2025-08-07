SUSCRÍBETE
Agrosuper registra fuerte alza en sus ganancias por mayores precios internacionales

En el segundo trimestre la compañía tuvo ganancias por US$129 millones, superiores en 84,3% a las de igual periodo de 2024.

Por 
Patricia San Juan

Agrosuper registró ganancias por US$129 millones en el segundo trimestre cifra que representó un incremento de 84,3% frente a los US$70 millones de igual periodo de 2024.

“Los mejores resultados se explican principalmente por un buen desempeño operacional y mayores precios internacionales, tanto en el segmento Carnes como el segmento Acuícola”, dijo la compañía en su reporte a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF).

La utilidad neta acumulada en enero - junio 2025 fue de US$247 millones, un aumento 115% con respecto al primer semestre del año pasado.

Ingresos

Los ingresos por venta consolidados alcanzaron a US$2.294 millones durante el periodo de enero a junio, lo que representó un alza de 7,1% respecto al primer semestre de 2024.

El segmento Carnes obtuvo ingresos por US$1.344 millones, aumentando 8,9% frente a los primeros seis meses del año pasado.

El segmento Acuícola tuvo ingresos por US$938 millones, superiores en 6,4% a los del primer semestre de 2024.

Con respecto a la transformación de la crianza de pavos a pollos, la compañía señaló que el proceso de reconversión de sectores sigue avanzando y que Sopraval mantendrá su presencia en el mercado nacional con sus principales productos.

