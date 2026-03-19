Aguas Andinas cerró 2025 con alza en ganancias por mayores tarifas y volumen de ventas

Aguas Andinas registró una utilidad neta der $42.503 millones el cuarto trimestre cifra que representó un alza de 29% frente a igual periodo de 2024, mientras que sus ingresos aumentaron en 6,7% a $191.929 millones.

De este modo la sanitaria cerró el 2025 con ganancias por $139.808 millones, superiores en 12,4% a las de 2024, luego que sus ingresos se expandieran en 7,5% a $712.787 millones.

En su reporte de resultados a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) la compañía señaló que el alza en los ingresos se debió principalmente a ingresos sanitarios por mayor tarifa media producto de indexaciones por polinomio, incremento de la nueva tarifa asociada al VIII Proceso Tarifario para Aguas Andinas de 3% en marzo 2025 y 1% en diciembre 2025, de los incrementos del mismo proceso tarifario para Aguas Cordillera y Aguas Manquehue, junto a la aplicación de tarifa de Plan de Suministro Alternativo en septiembre 2025, además de un mayor volumen suministrado de agua potable por 1,2%.

Segmentos

En el desglose por segmentos en ingresos sanitarios las ventas de agua potable en 2025 subieron 8,4% a $289.104 millones asociado a las alzas tarifarias y el mayor volumen suministrado y en aguas servidas los ingresos aumentaron 9,2% a $325.517 millones, debido también a las mayores tarifas y volumen.

Los otros ingresos sanitarios tuvieron un alza de $1.364 millones por conceptos no asociados a volumen de venta, debido a incremento en cargo fijo a clientes lo cual fue compensado parcialmente por compensación Sernac.

En ngresos no sanitarios, servicios tuvo una disminución de $6.401 millones asociado principalmente a una menor devolución de seguros junto a menor venta de materiales y convenios con urbanizadores, compensado parcialmente con ingresos por servicios domiciliarios a clientes y modificaciones de infraestructuras sanitarias.

Las filiales no sanitarias, en tanto, anotaron un aumento de ingresos por $4.755 millones que se explicó principalmente por una mayor actividad en Hidrogística por mayor venta de materiales y servicios de reparación de redes (tecnología sin zanja), junto a incorporación de nuevos clientes en Anam y EcoRiles, lo cual fue compensado por menor actividad en Biogenera asociado a menor producción de biogás por mantenimiento programado de las instalaciones junto a menor precio de venta vinculado a la evolución del precio del gas en los mercados internacionales.