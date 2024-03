Alcalde de Talcahuano acusa al gobierno “de no prestar atención” a las alerta antes del anuncio de cierre de Huachipato

El alcalde de Talcahuano, Henry Campos (UDI), criticó al gobierno del Presidente Gabriel Boric tras la gestiones para establecer medidas contra las importaciones de productos de acero chino, entregada por la Comisión Antidistorsiones al Ejecutivo. La propuesta fue considerada como insuficiente, ya que desde el sector privado se esperaba una propuesta de una sobretasa arancelaria de 25% en promedio, frente al 15% que estableció la instancia, y, ante esto, CAP optó por anunciar el cierre de la Siderúrgica Huachipato, que venía golpeando las ganancias de CAP de forma significativa.

“Se viene hablando hace tiempo de esta situación y de la aplicación de medidas antidistorsión (...) Yo creo que no se hizo el mayor de los esfuerzos”, dijo Campos en entrevista con radio Universo.

Ante este contexto, Campos también apuntó a la gestión del ministro de Economía, Nicolás Grau: “Cuando me llama en la noche para decirme que van a tomar acciones para salvar a Huachipato es que no le creyeron a la empresa, no le creyeron que menos del 20 y 24% de tasas no iban a funcionar, es decir, no me deja nada más que entender que no le creyeron a la compañía, no le creyeron los trabajadores”.

Las alertas del alcalde también se basaron en que no ve posible que, los cerca de 22 mil empleos, directos e indirectos, que se puedan eliminar por el cierre de Huachipato, puedan ser absorbidos por las otras actividades, como la portuaria, la forestal y la agrícola, que se desarrollan en la zona.

“No quiero sonar pesimista con el gobierno, pero creo que el gobierno no le prestó la atención necesaria a la Siderúrgica Huachipato”, agregó.

De cara al futuro, el alcalde de Talcahuano espera que las medidas que se tomen sean oportunas y que consideren todas las opciones. “Llamémosle más salvaguardia, llamemos rescate de la compañía”, agregó Campos, quien planteó como ejemplo casos en otros países donde el Estado entró en la propiedad de algunas firmas para ir en su ayuda.

“Yo quiero tener un poco de fe, más allá de que nuestras manos como alcaldes están amarradas en esta situación, pero como alcalde también hago el llamado al resto de las autoridades. Primero quiero tener fe de que se va a hacer el trabajo que corresponde y quiero tener fe en el Presidente de la República cuando dice que va a dar la pelea”, agregó Campos, quien no se mostró conforme con la gestión del gobierno en el tema.

Campos también resaltó la importancia de dar señales que, a su juicio, sean capaces de demostrar que el Estado está dispuesto ir en ayuda de las empresas que sean parte de la industria nacional, y que esté en disposición de corregir las distorsiones que hoy se recalcan alrededor del mercado del acero.