Alianza Enami-Rio Tinto se retrasa unos meses, mientras estatal negocia con mineras provisión de concentrado para fundición Paipote

La Empresa Nacional de la Minería (Enami) seleccionó a Rio Tinto para realizar el proyecto de litio, Salares Altoandinos, en mayo de 2025, oficializando el acuerdo en julio de ese año.

A la fecha, la alianza está a la espera del certificado de libre competencia de China, el que esperaban tener entre julio y agosto. Sin embargo, el visto bueno de la potencia asiática podría extenderse unos meses más.

“Estamos con un calendario fijo de actividades, lo último que nos está quedando es el certificado de libre competencia de China que me lo acaban de atrasar. Debería haberse entregado ahora en julio o agosto y lo van a atrasar unos meses más” , anticipó el vicepresidente ejecutivo de la Enami, Juan Carlos Sáez, en la Cámara de Diputados.

El ejecutivo dijo que “cuando eso ocurra nosotros entramos inmediatamente con Rio Tinto en una línea más de negocio y se declara la sociedad. A partir de ese momento, Enami queda con un 49% y Rio Tinto con el 51%, se devuelven las inversiones que hemos hecho hasta ahora y empieza a fluir el negocio. Eso es terreno de lo que tiene que ocurrir, estamos abiertos a todas las alternativas y lo que vemos es que ha habido un trabajo bien ejecutado y que tenemos una muy buena disposición para terminarlo y que nos sirva para apalancar los planes de desarrollo que tiene la empresa”.

El acuerdo ya ha sorteado otras vallas antimonopólicas. El proceso de alianza fue visado favorablemente por Chile a mediados de julio de 2026, en particular por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), quien aprobó la operación “en forma pura y simple”. La operación definió que la mesa de la futura empresa estará compuesta por cinco directores, tres de ellos serán designados por Rio Tinto y dos por la Enami.

Se retrasa alianza entre Rio Tinto y la Enami David Gray

Salares Altoandinos dispone de 15 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE, por sus siglas en inglés) en las zonas de los salares Aguilar, La Isla y Grande, conocido por ser una de las iniciativas litíferas greenfield con mayor cantidad de recursos minerales del país.

Por año, este proyecto, que prevé un presupuesto de US$ 3.000 millones, podría producir 75 mil toneladas de LCE con tecnología de extracción directa de litio. Para tener proporciones en mente, la megaoperación de Novandino en el salar de Atacama, vendió 230 mil toneladas el 2025. En tanto Albemarle, que opera en el mismo salar, unas 52 mil.

Fundición Paipote en búsqueda de acuerdos

En octubre del año pasado, la Enami alcanzó la aprobación de su proyecto de modernización de la fundición Hernán Videla Lira, conocida como Paipote, ante el SEIA, con una inversión total de US$ 1.700 millones.

En abril la estatal ingresó una consulta de pertinencia donde pidió extender el plazo de construcción de la iniciativa. Con ese trámite, la Enami estima comenzar las obras en octubre de 2026 y concluir en febrero de 2031, cuando inicialmente pensaba partir en febrero de 2026 y terminar en noviembre de 2028. Hasta el momento, la modernización se encuentra en etapa de ingeniería.

Fundición Paipote.

Ante la Cámara, el vicepresidente ejecutivo de la Enami planteó sobre la modernización que “aún no terminamos la etapa de ingeniería y no es porque hayamos sido más lentos o no. Nadie del gobierno ni nosotros mismos ha intervenido en este proyecto. Esto tiene su tiempo y en eso tienen que entender que la ingeniería se demora lo que se tiene que demorar”.

El ejecutivo reconoció que el año pasado hubo un inconveniente tras revisar la RCA contra el proyecto. “Se dieron cuenta de que había que reformular parte de la RCA y eso dio un atraso al total del proyecto. Mucha gente saltó pensando que esto era una intención, pero para nada. Esto es simplemente como trabaja la ingeniería en el mundo. Es así”.

Además, deslizó que hay diferentes partes del proyecto que siguen siendo estudiadas por la Enami. “Hay cosas que están por terminar. Necesitamos saber, en el modelo comercial de esto, si vamos a tener una fundición, o vamos a tener una fundición con refinería, o vamos a tener una fundición con refinería y planta de metales noble. Eso todavía no está cortado”.

Cátodos de cobre

El plazo de Sáez para esta definición es enero de 2027, mientras buscan de donde obtener el concentrado para procesar.

“Vamos a llegar a fin de año, enero probablemente, con una definición del negocio. En cuanto a la inversión, se nos han acercado muchos países demostrando interés en el proyecto de fundición y también vemos que hay temas que todavía tenemos que cuadrar, como es de dónde sacamos las 850 mil toneladas de concentrado”.

Precisamente, el proyecto presentado y aprobado ante el SEIA considera una fundición capaz de procesar 850 mil toneladas de concentrado de cobre al año y una refinería electrolítica que producirá 240 mil toneladas de cátodos de cobre.

El vicepresidente ejecutivo concluyó señalando que la misión en la que están actualmente es conseguir la provisión de concentrado, y para ello, están en conversaciones con mineras, incluso Codelco.

“La tarea que estamos haciendo hoy día es hablar compañía minera por compañía minera, incluyendo Codelco, para tratar de ver cuáles son sus intenciones y si están dispuestos a entregarnos estas cartas de compromiso para el abastecimiento de la fundición”, sostuvo.