Álvaro Pereira, Ocde: “Todavía es importante mantener los apoyos del Estado y, si es necesario, reforzarlos”

Optimistas están en la Ocde con la evolución de la economía chilena y con el resultado del proceso constituyente. Así lo cuenta el director de Estudios Económicos Nacionales de la entidad, Álvaro Pereira, en esta entrevista, detallando parte de los resultados del estudio sobre el país que entregó el jueves. También resalta la necesidad de, una vez pasada la crisis, avanzar en disminuir la desigualdad con cambios tributarios, y señala lo clave que es una reforma de pensiones, sobre todo luego de los retiros del 10%.

¿Cómo ve la evolución económica del Chile?

Nosotros prevemos que la economía chilena va a crecer cerca de 4,2% este año y 3% el próximo, pero eso va a depender de cómo el proceso de vacunación vaya avanzando y también de lo que pase en la economía mundial, incluida la economía china, que está creciendo muy bien. Como sabemos, por el cobre, la economía china es muy importante para Chile, pero también el resto de la economía mundial, porque la economía chilena es una economía abierta.

¿Cuáles son los riesgos?

Los principales riesgos son que la pandemia no sea controlada como nosotros esperamos que sea. Esperamos que en el hemisferio norte, más o menos en el verano, las cosas estén empezando a estar más controladas, incluso con vacunación en la mayoría de la población. En el hemisferio sur parece que ustedes van a ser uno de los primeros en avanzar más rápidamente, lo que es bueno, eso va a ayudar internamente incluso para el turismo, pero va a llevar tiempo para que las cosas vuelvan a la normalidad. Entonces, vemos que el principal riesgo es la pandemia y que si hay nuevas variantes del virus que puedan ser más peligrosas, eso puede ser un riesgo bastante grande. Y después va a depender de lo que va a pasar en la economía mundial y qué va pasar con los precios de los commodities y la demanda de sus productos.

¿Ve que pueda haber un rebrote de las protestas y de la violencia?

No estamos hablando de un rebrote de las protestas, hubo reformas importantes después de las protestas. Es importante no solo implementar esas reformas, también continuar en la senda de disminuir las desigualdades y la pobreza que todavía persisten en Chile. Y algo que hablamos bastante es cómo fortalecer la clase media, que es todavía no muy grande en Chile comparativamente con otros países de la región y de la Ocde. Estamos hablando sobre qué reformas Chile tiene que hacer para fortalecer la clase media y disminuir las desigualdades y la pobreza. Hablamos de aumentar la cobertura del sistema de salud, cómo aumentar y mejorar las pensiones principalmente, porque todavía pensamos que en la vejez mucha gente no tiene la cobertura que necesita, y también qué hacer en términos de recaudación, en términos de impuestos, para poder ayudar a los que más necesitan.

Ustedes alertaron en su informe sobre el posible aumento de la pobreza y la desigualdad por esta crisis. ¿Cómo se puede evitar esto?

Vemos cómo la pobreza en Chile disminuyó en las últimas décadas, que es impresionante. Pero, por otro lado, tenemos otros gráficos que muestran claramente que un 50% de la población chilena es vulnerable, lo que significa que no tiene muchos ahorros si hay una crisis grande como ahora. Por eso los apoyos del Estado son tan importantes en estos momentos. No solo en Chile pasa esto. Si no fuera por estos apoyos, tendríamos muchísimas más familias y muchísimas más empresas con problemas. Si el desempleo ha aumentado en Chile en los últimos meses, habría aumentado muchísimo más si no fuera por esos apoyos. A nosotros nos gustan los apoyos a los más necesitados. Ahora en la crisis todavía es importante mantener esos apoyos y, si es necesario, reforzarlos para que la gente no caiga en la pobreza.

¿Dónde sería más rápido y eficiente avanzar en materia tributaria para lograr una mejor distribución?

Lo que nosotros decimos es que primero que nada creemos que lo que se puede hacer rápidamente en el corto plazo es revisar, y que es algo que el gobierno ha comenzado hacer, las exenciones, a ver dónde hacer el gasto fiscal más eficiente (...) Luego que la recuperación esté ya más avanzada y más afianzada, se puede empezar a revisar el sistema impositivo completo. En el estudio hablamos sobre el impuesto a las personas físicas, porque hoy el sistema tributario en Chile está muy sesgado hacia el impuesto corporativo y al IVA, y el impuesto hacia las personas físicas en relación a todos los países de la Ocde juega un papel mucho menor. Entonces, decimos que puede, como en el resto de la Ocde, jugar un papel un poco más importante y además se puede lograr que el sistema tributario sea más eficaz y ayudar a disminuir las desigualdades.

¿Les preocupa cómo está hoy la situación fiscal de Chile? En el peor escenario indican que la deuda pública podría llegar al 120% del PIB.

Preocupados no estamos. Como economistas siempre estamos haciendo escenarios diferentes de qué es lo que puede pasar. Chile tiene un marco fiscal macroeconómico que es muy sólido institucionalmente, incluso también se ve reflejado en el acuerdo que hubo entre los partidos políticos para la emergencia de dos años, donde se decidió gastar cuando se necesita durante la pandemia, pero luego una cierta consolidación fiscal, que creemos que balancea muy bien las necesidades a corto plazo de gasto, con una cierta consolidación hacia el largo plazo. Por lo tanto, preocupados no estamos. Ciertamente si hubiera otro shock que hiciera que el crecimiento fuera mucho menor de lo que estamos pensando, o que incrementara mucho más las tasas de interés, podría llegar a haber algún problema. Pero de nuevo, creemos que Chile tiene un marco institucional fuerte, que va a lograr lidiar con esos escenarios que sean peores, y que tal vez ni siquiera se realicen.

¿Ustedes creen que los compromisos se van a cumplir?

Las finanzas públicas de Chile son sustentables. Nosotros no decimos eso de todos los países. Muchas veces avisamos a los países que tengan cuidado porque estamos llegando a un punto en el que la deuda puede no ser sustentable. No es eso lo que estamos diciendo en Chile.

¿Cómo deja el sistema de pensiones los dos retiros del 10%?

Nosotros no estamos contra los retiros, pero sí aumentan los riesgos de menos ahorros para la gente en el futuro, o que no puedan tener ahorros suficientes para la vejez. Por eso decimos que es muy importante que haya una reforma de pensiones en que aumenten los ahorros y que pueda combatir la pobreza en la vejez. La reforma previsional debería ser una prioridad absoluta.

Proceso constituyente: “En términos económicos, no estamos preocupados”

¿Cómo ven la institucionalidad en el país?

En el informe hablamos de reforzar los mecanismos, las instituciones. Ya tienen un Banco Central muy fuerte e independiente, tienen ahora también un Consejo Fiscal Autónomo muy importante, una regla fiscal muy importante. Son ajustes que se tienen que hacer en términos de tener un marco de mediano plazo, cosas solo para fortalecer el marco fiscal, pero estamos bastante optimistas en términos de que Chile tiene mucho margen fiscal, mucho más que los otros países de la región y, principalmente, tiene instituciones fuertes que garantizan que no habrá grandes problemas en el futuro. La responsabilidad que Chile ha tenido durante bastantes años es importante que se mantenga en los próximos.

¿El proceso constituyente empeora o mejora el clima de inversión en Chile?

Primero, es importante que la democracia se está fortaleciendo, lo que nosotros saludamos. Nosotros no estamos preocupados de ese tema. Pensamos que eso es algo político y es importante que haya el más grande consenso político en términos de tener la nueva Constitución. En términos económicos, no estamos preocupados.

¿No ve que una nueva Constitución puede cambiar aspectos importantes de la institucionalidad económica?

La tradición de Chile las últimas décadas es de gradualmente fortalecer el marco institucional, cada vez más moderno, y de acuerdo con las mejores prácticas. Por eso, yo tengo la confianza, estoy seguro que lo que va a pasar solamente fortalecerá el marco institucional.

¿La Ocde va a apoyar con ayuda técnica cuando se les pida?

No es mi departamento, pero nosotros lo que estamos haciendo en la Ocde es ver lo que los otros países han hecho y ofrecer ese material, que es algo que puede ser útil más tarde.