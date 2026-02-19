SUSCRÍBETE
    Amazon destrona a Walmart y se convierte en la empresa con mayores ingresos del mundo

    La minorista estadounidense reportó ventas anuales por US$713.200 millones, versus los US$716.924 de la gigante del comercio electrónico.

    Por 
    Patricia San Juan
     
    Europa Press
    Pascal Rossignol

    La gigante del comercio minorista Walmart dio a conocer este jueves sus resultados correspondientes al cierre del 2025, los que resultaron mayores a los esperados.

    Walmart tuvo ganancias por acción el año fiscal 2025, terminado el 31 de enero, por US$2,73 con un aumento de 13,3% frente a las de 2024, mientras sus ingresos se elevaron en 4,7% a US$713.200 millones.

    Sin embargo, pese al favorable desempeño de sus negocios la compañía estadounidense perdió la posición que había ostentado por décadas como la empresa con mayores ingresos a nivel mundial al ser destronada por Amazon.

    Las ventas de Walmart fueron menores a los ingresos por US$716.924 millones para 2025 reportados por Amazon a inicios de febrero, los que representaron un alza 12,4%.

    De este modo, la compañía fundada en 1994 por Jeff Bezos se posicionó por primera vez como la empresa con mayores ingresos totales a nivel mundial, después de multiplicar por más de seis su cifra de negocio en la última década y dispararla hasta 67 veces respecto de 2006, cuando lanzó Amazon Web Services (AWS).

    El ascenso del gigante del comercio electrónico al primer puesto por cifra de ingresos totales refleja el creciente aporte de los diversos negocios, al margen de la venta de productos, a los que ha extendido su actividad con el paso de los años.

    Del total de ingresos en 2025 las ventas de productos sumaron US$296.266 millones, mientras que la comercialización de servicios generó US$420.658 millones. En concreto, AWS reportó en 2025 unos ingresos de US$128.725 millones, un 19,7% más que el año anterior.

    Capitalización bursátil

    En cuanto al valor de mercado Amazon se convirtió en septiembre de 2018 en la segunda empresa estadounidense en alcanzar el US$1 billón, solo por detrás de Apple y por apenas unas semanas de diferencia. La capitalización bursátil de la compañía tardó hasta 2024 en superar los US$2 billones y no ha llegado a romper aún el techo de los US$3 billones como otros gigantes tecnológicos de EEUU.

    En el caso de Walmart superó el US$1 billón por primera vez el pasado mes de febrero, convirtiéndose así en la primera empresa del sector de distribución minorista en lograr este hito y sumándose al puñado de empresas no relacionadas con la tecnología que han logrado alcanzar, aunque sea momentaneamente, una valoración de al menos US$1 billón, incluyendo el holding inversor Berkshire Hathaway, dirigido hasta finales de 2025 por Warren Buffett, las petrolera Saudí Aramco y Petrochina, así como la farmacéutica Eli Lilly.

    A pesar de esta diferente evolución en la valorización bursátil de Amazon y Walmart, sus fundadores se mantienen entre las mayores fortunas del mundo, según la lista en tiempo real de la revista Forbes.

    En el caso de Jeff Bezos, se ubica en quinta posición entre los más ricos, con un patrimonio estimado de más de US$219.000 millones, mientras que los herederos de Sam Walton, fundador de Walmart, ocupan la undécima posición, con una fortuna estimada en casi US$145.000 millones.

