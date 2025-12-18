SUSCRÍBETE POR $1100
    Andes Salud, ILC, Banmédica y Achs: el peso de cada uno de los prestadores de salud privados en el Gran Concepción

    Pese a la compra de Sanatorio Alemán por parte de Red Salud, Clínica Andes Salud es el actor con mayor peso en las comunas de Concepción, Hualpén, Talcahuano, San Pedro de la Paz y Chiguayante.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    Red Salud, Clínica Biobío, Andes Salud, Clínica del Sur, entre otros, se reparten el mercado de la salud privada en el Gran Concepción, donde Clínica Andes Salud es el actor más relevante, sumando prestaciones hospitalarias y ambulatorias.

    Clínica Andes Salud en el Gran Concepción concentra un 40-50% del mercado de prestaciones hospitalarias y un 10-20% en las ambulatorias. Así, la empresa lidera en ambas categorías con un promedio de 30-40%, según un informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) con datos a 2024 y en base a la zona compuesta por las comunas de Concepción, Hualpén, Talcahuano, San Pedro de la Paz y Chiguayante. El estudio de la FNE fue elaborado para evaluar posibles riesgos de concentración de mercado en la compra de la Clínica Sanatorio Alemán de Concepción por parte de Red Salud, una operación que finalmente el ente regulador aprobó.

    Andes Salud, firma fundada en 2018, está presente en Calama, Talca, Chillán, Concepción, Los Ángeles, Puerto Montt y Ancud. Su controlador, con 51% de la propiedad, es Valsal, sociedad ligada a la familia Imschenetzky —propietarios del casino Marina del Sol— y a la familia Saenz Poch. Casi el 42% está en manos de MV Clinical S.A. (48,69%), MV Financial S.A. (43,37%), Empresas MasVida (7,94%) y casi un 8% en manos de minoritarios.

    El segundo actor más importante actualmente es Red Salud, que de tener una participación de mercado de un 0-5%, sin presencia en el negocio de prestaciones ambulatorias, pasó a tener un 20-30% del negocio de la salud privada del Gran Concepción. Esto, luego de la compra de la Clínica Sanatorio Alemán por parte de Inversiones La Construcción (ILC). Red Salud tiene presencia a lo largo de todo Chile (Iquique, Elqui, Valparaíso, Providencia, Santiago, Vitacura, Rancagua, Temuco y Magallanes).

    En la zona, Red Salud se concentra en la comuna de Concepción, con un establecimiento de mediana complejidad y el “único centro médico que realiza diversas prestaciones ambulatorias en la zona”. Mientras que las instalaciones del Sanatorio Alemán ofrecen internación de pacientes.

    En tercer lugar está Clínica Biobío, ligada al Empresas Banmédica —próximamente del grupo brasileño Patria Investments y del fondo de inversión chileno Linzor Capital, tras la reciente compra a United Health Group—, que tiene una participación de 10-20% del mercado, donde en el área de prestaciones hospitalarias tiene una cuota de un 20-30% y en las ambulatorias de 10-20%.

    Finalmente, en el cuarto puesto se inscribe Clínica del Sur, de la Asociación Chilena de Seguridad (Achs), con una participación de mercado de un 5-10%, el mismo rango de porcentaje que mantiene en el área de prestaciones hospitalarias y ambulatorias.

    El resto de los prestadores privados concentran el 20-30% del total de prestaciones de salud, donde un 5-10% corresponde a las hospitalarias y el 30-40% a la ambulatoria.

    Aseguradoras en la zona

    Respecto de la distribución de las aseguradoras privadas de salud en el Gran Concepción, seis isapres se reparten el mercado. Nueva Masvida, Colmena y Consalud lideran con una participación de un 20-30% cada una.

    En segundo lugar, las isapres Cruz Blanca y Banmédica-Vida Tres comparten la posición con una cuota de 10-20%. Mientras que Esencial cierra el listado con una participación de 0-5%.

    El informe de la FNE también entregó el peso de la participación de las isapres en la comuna de Los Ángeles, donde Colmena, Consalud y Nueva Masvida lideran con cuotas de 20-30% cada una, en segundo lugar está Banmédica-Vida Tres con 10-20%, luego Cruz Blanca con 5-10% y cierra Esencial con 0-5%.

    Igual escenario se repite en la comuna de Chillán para los casos de Colmena, Consalud, Nueva Masvida, Banmédica-Vida Tres y Esencial. El único cambio con respecto a Los Angeles es la participación de Cruz Blanca, que pasa de 5-10% a 10-20%.

