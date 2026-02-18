SUSCRÍBETE
    Andrónico Luksic en clave vacaciones: destaca paisajes de la Patagonia chilena durante un recorrido en bicicleta

    “Desde Villa O’Higgins en la hermosa Patagonia Chilena, provincia de Capitán Prat, Región de Aysén… les mando un gran abrazo!!”, escribió el empresario a través de su cuenta de X.

    Olivia Hernández D.Por 
    Olivia Hernández D.

    El empresario Andrónico Luksic compartió en sus redes sociales parte de su travesía por la Patagonia chilena.

    Con un atuendo deportivo, el empresario chileno mostró algunos de los paisajes de la zona y destacó su belleza durante un recorrido en bicicleta, desde el mirador del sector Rincón Chico, en Villa O’Higgins, hasta el lago Christie, en la Región de Aysén.

    “Desde Villa O’Higgins en la hermosa Patagonia Chilena, provincia de Capitán Prat, Región de Aysén… les mando un gran abrazo!!”, escribió a través de su cuenta de X.

    “Aquí tenemos Argentina al frente y el río Carrera entre medio. Vamos camino al lago Christie; hemos avanzado unos 8 kilómetros y todavía nos faltan unos 14 km más. Así que luego les mostraré el lago Christie”, dijo Luksic en medio de su recorrido.

    “Lo hicimos: estamos en el lago Christie. Desde Villa O’Higgins, unos 55 km; desde la estancia Las Margaritas, casi 31 km. Pesaba un poquitito; tuvimos un accidente de la cadena. Aquí estamos, al tres y al cuatro. Pero bueno, ya veremos cómo volvemos. Por favor, miren un poquitito el lago Christie y no dejen de venir a visir este precioso lago. Miren que lindo. Un gran abrazo, saludos a todos y los espero en Villa O’Higgins”, comentó luego al final de su travesía.

    Luksic anunció su retiro a fines de 2023 y posee una de las mayores fortunas de Chile. A fines del año pasado, Bloomberg publicó el índice de las familias más ricas del mundo, en el que la del empresario aparece en el puesto 25. Según la publicación, el grupo posee una fortuna que supera los US$46 mil millones.

