SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Anglo Teck a paso firme: FNE aprueba fusión de compañías que las situará como el tercer productor de cobre en Chile

    Restan las aprobaciones regulatorias de China y Corea del Sur. La operación generaría un aumento de Ebitda de US$1.400 millones y un crecimiento de 175 mil toneladas de cobre anual. “Fue posible descartar que la operación resultara apta para reducir sustancialmente la competencia en los mercados analizados”, dijo la FNE.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Duncan Wanblad, CEO de Anglo American, y Jonathan Price, CEO de Teck

    Sería el tercer productor de cobre nacional más grande del país. Este jueves la Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó la operación de concentración de las empresas Anglo American y Teck, fusión que de concretar todos sus procesos, se llamará “Anglo Teck”. El trámite ante la FNE fue iniciado por ambas compañías el 24 de octubre de 2025.

    En su definición, la agencia nacional dijo que se hizo un análisis estructural donde se calcularon las participaciones de mercado de ambas firmas y también las de sus competidores. La investigación arrojó que los umbrales de concentración, bajo el índice de Herfindahl (IHH), “no serían superados a nivel nacional ni global”.

    Además, se analizó si la operación podría dar lugar a riesgos que se materializaran en una estrategia de bloqueo de insumos o clientes, lo que fue descartado por el organismo económico. “Fue posible determinar que la entidad resultante no contaría con la habilidad para materializar dichas estrategias, dadas las participaciones de las partes en los segmentos de concentrado de cobre, de cátodos y de ánodos de cobre, tanto a nivel nacional como global”, se lee en el documento, definiendo que fue posible descartar que la operación resultara apta para reducir sustancialmente la competencia en los mercados analizados.

    A nivel nacional, Anglo American, de origen sudafricano y también basada en Reino Unido, y Teck, localizada en Canadá, controlan juntas diferentes yacimientos. En el caso de Anglo American, la firma opera a nivel local Los Bronces, El Soldado y la fundición Chagres, y cuenta además con el 44% de Collahuasi. Por su lado, la empresa Teck concentra el 60% de participación en Quebrada Blanca y el 90% en Carmen de Andacollo.

    Las sinergias de la operación

    La operación que está planificando Anglo Teck, y que anunció a inicios de septiembre de 2025, contempla una sinergia entre las operaciones Collahuasi y Quebrada Blanca, proyectando así un aumento de 175 mil toneladas de cobre anual. También, cuando la operación se materialice, se estima un alza de US$1.400 millones de Ebitda.

    En términos de producción de cobre de los yacimientos angulares del acuerdo, Quebrada Blanca produjo durante 2025 un total de 190 mil toneladas de metal rojo, lo que representó una caída del 9% frente al ejercicio previo. Collahuasi, en tanto, produjo 406 mil toneladas de cobre, lo que significó una disminución del 27% frente a 2024, según información pública de Cochilco.

    En su documento de aprobación, la FNE agregó una gráfica donde posiciona y jerarquiza la participación de cobre mina a nivel nacional, donde considera las producciones de las principales empresas mineras hasta 2024.

    Con ello, BHP figura en el podio con un 28%, mientras que en el segundo lugar queda la estatal Codelco con el 24%. Anglo American, sumando a Collahuasi, alcanza una participación productiva de 14%, localizándose en el tercer lugar a nivel nacional. En tanto Teck, se ubica en la sexta posición, representando el 5% de participación.

    Es así como la suma de las partes, según los cálculos de la FNE en base a Cochilco, alcanzaría una participación de cobre mina en el país a 2024 de 19%, ubicándose en el tercer lugar nacional. De esta forma, la fusión de Anglo American y Teck se acercaría a Codelco con cinco puntos porcentuales de diferencia, alejándose de Antofagasta Minerals, que registra el 13%.

    Empresa Participación de cobre mina en Chile
    1BHP 28%
    2Codelco24%
    3Anglo American + Collahuasi14%
    4Antofagasta Minerals13%
    5Lundin Mining5%
    6Teck5%
    Total partes (Anglo Teck) 19%

    Respecto de la producción de molibdeno, Anglo Teck contaría con una participación de mina del 11%, que la dejaría en el tercer lugar en este aspecto. Codelco es el primero con 42% y Antofagasta Minerals segundo con 28%.

    Aprobaciones pendientes

    Cuando las compañías informaron sobre la fusión, anunciaron diferentes compromisos. Con plazos límites, Anglo Teck deberá invertir al menos US$3.250 millones en Canadá durante cinco años y otros US$7.270 millones en 15 años.

    La fusión ha avanzado a paso firme. En su última presentación de resultados, Anglo American informó que tenía las aprobaciones regulatorias de Canadá, Australia, Japón, México, Estados Unidos, la Unión Europea y Chile. Las aprobaciones pendientes que le quedan al proceso es de China y Corea del Sur.

    El CEO de Anglo American, Duncan Wanblad, dijo en la conferencia del 20 de febrero, tras su presentación de resultados, que “ahora nos centramos en la planificación de la integración, que avanza a buen ritmo, mientras trabajamos con Teck para encontrar las estructuras organizacionales, los sistemas y los procedimientos óptimos que nos permitan sacar el máximo partido a la excelente cartera de que disponemos”.

    Más sobre:Anglo AmericanTeckAnglo TeckFiscalía Nacional Económico (FNE)Cobre

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tras cifras sectoriales, expertos prevén un bajo Imacec para enero

    Tribunal otorga modificación de cautelar a Daniel Jadue y cumplirá arresto domiciliario nocturno

    Presidente Boric alista visita a Juan Fernández para encabezar ceremonia de inicio del año escolar 2026

    La UE pone en marcha el acuerdo con Mercosur pese al rechazo de Francia y Polonia

    Gajardo se reúne con Fiscalía y entrega antecedentes de fuga en ex Penitenciaría: “No podemos permitir que Gendarmería tenga funcionarios corruptos”

    OPA por Iansa: a cuatro días del término del plazo el 26% de los minoritarios ha aceptado la oferta

    Lo más leído

    1.
    Viña Santa Rita reporta pérdidas por casi $6 mil millones en medio de caída global de consumo de vino

    Viña Santa Rita reporta pérdidas por casi $6 mil millones en medio de caída global de consumo de vino

    2.
    Andes Iron escala conflicto por Dominga y recurre a Corte Suprema con recurso de queja

    Andes Iron escala conflicto por Dominga y recurre a Corte Suprema con recurso de queja

    3.
    China autorizó el 29 de enero el inicio de las obras para el cable submarino hacia Chile

    China autorizó el 29 de enero el inicio de las obras para el cable submarino hacia Chile

    4.
    Fiscalía formalizará a exgerente de gigante suizo de implantes dentales por presunto delito de estafa

    Fiscalía formalizará a exgerente de gigante suizo de implantes dentales por presunto delito de estafa

    5.
    Catherine Tornel será la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero en futuro gobierno de Kast

    Catherine Tornel será la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero en futuro gobierno de Kast

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer: revisa si te corresponde el monto de febrero

    Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer: revisa si te corresponde el monto de febrero

    Rating del jueves 26 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 26 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde ver la rutina completa de Piare con P en el Festival de Viña 2026

    Dónde ver la rutina completa de Piare con P en el Festival de Viña 2026

    Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer: revisa si te corresponde el monto de febrero
    Chile

    Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer: revisa si te corresponde el monto de febrero

    Tribunal otorga modificación de cautelar a Daniel Jadue y cumplirá arresto domiciliario nocturno

    Presidente Boric alista visita a Juan Fernández para encabezar ceremonia de inicio del año escolar 2026

    Tras cifras sectoriales, expertos prevén un bajo Imacec para enero
    Negocios

    Tras cifras sectoriales, expertos prevén un bajo Imacec para enero

    Anglo Teck a paso firme: FNE aprueba fusión de compañías que las situará como el tercer productor de cobre en Chile

    La UE pone en marcha el acuerdo con Mercosur pese al rechazo de Francia y Polonia

    Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán: las claves de una nueva escalada militar
    Tendencias

    Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán: las claves de una nueva escalada militar

    ¿Tomar agua tibia realmente puede ayudarte a bajar de peso y tener beneficios? Esto dicen los científicos

    Esta respuesta en una entrevista de trabajo podría dejarte fuera del proceso, según una especialista en empleo

    Con Paulo Díaz en la mira: hinchas de River Plate explotan contra los jugadores en la despedida de Marcelo Gallardo
    El Deportivo

    Con Paulo Díaz en la mira: hinchas de River Plate explotan contra los jugadores en la despedida de Marcelo Gallardo

    Manuel Pellegrini y Darío Osorio conocen sus rivales: revisa las llaves de los octavos de final de la Europa League

    Escándalo en Costa Rica: la agresión a Lionel Messi por parte de un fanático en partido del Inter Miami

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Yandel cruza perreo y orquesta en experimento sinfónico que hace bailar a la Quinta Vergara
    Cultura y entretención

    Yandel cruza perreo y orquesta en experimento sinfónico que hace bailar a la Quinta Vergara

    El cantante español Antoñito Molina gana la Competencia internacional de Viña 2026

    Mon Laferte marca el peak de audiencia en Viña y se convierte en lo más visto en TV desde la nueva medición de rating

    China recomienda a sus ciudadanos que salgan de Irán “lo antes posible” por las tensiones en la región
    Mundo

    China recomienda a sus ciudadanos que salgan de Irán “lo antes posible” por las tensiones en la región

    Operaciones de sabotaje rusas en Europa: Advierten que Moscú estaría enviando migrantes a través de túneles

    Hillary Clinton afirma haber sido consultada por OVNIs y el “Pizzagate” en su comparecencia ante el Congreso sobre Epstein

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago
    Paula

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?