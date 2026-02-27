Anglo Teck a paso firme: FNE aprueba fusión de compañías que las situará como el tercer productor de cobre en Chile

Sería el tercer productor de cobre nacional más grande del país. Este jueves la Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó la operación de concentración de las empresas Anglo American y Teck , fusión que de concretar todos sus procesos, se llamará “Anglo Teck”. El trámite ante la FNE fue iniciado por ambas compañías el 24 de octubre de 2025.

En su definición, la agencia nacional dijo que se hizo un análisis estructural donde se calcularon las participaciones de mercado de ambas firmas y también las de sus competidores. La investigación arrojó que los umbrales de concentración, bajo el índice de Herfindahl (IHH), “no serían superados a nivel nacional ni global”.

Además, se analizó si la operación podría dar lugar a riesgos que se materializaran en una estrategia de bloqueo de insumos o clientes, lo que fue descartado por el organismo económico. “Fue posible determinar que la entidad resultante no contaría con la habilidad para materializar dichas estrategias, dadas las participaciones de las partes en los segmentos de concentrado de cobre, de cátodos y de ánodos de cobre, tanto a nivel nacional como global”, se lee en el documento, definiendo que “ fue posible descartar que la operación resultara apta para reducir sustancialmente la competencia en los mercados analizados ”.

A nivel nacional, Anglo American, de origen sudafricano y también basada en Reino Unido, y Teck, localizada en Canadá, controlan juntas diferentes yacimientos. En el caso de Anglo American, la firma opera a nivel local Los Bronces, El Soldado y la fundición Chagres, y cuenta además con el 44% de Collahuasi. Por su lado, la empresa Teck concentra el 60% de participación en Quebrada Blanca y el 90% en Carmen de Andacollo.

Las sinergias de la operación

La operación que está planificando Anglo Teck, y que anunció a inicios de septiembre de 2025, contempla una sinergia entre las operaciones Collahuasi y Quebrada Blanca, proyectando así un aumento de 175 mil toneladas de cobre anual. También, cuando la operación se materialice, se estima un alza de US$1.400 millones de Ebitda.

En términos de producción de cobre de los yacimientos angulares del acuerdo, Quebrada Blanca produjo durante 2025 un total de 190 mil toneladas de metal rojo, lo que representó una caída del 9% frente al ejercicio previo. Collahuasi, en tanto, produjo 406 mil toneladas de cobre, lo que significó una disminución del 27% frente a 2024, según información pública de Cochilco.

En su documento de aprobación, la FNE agregó una gráfica donde posiciona y jerarquiza la participación de cobre mina a nivel nacional, donde considera las producciones de las principales empresas mineras hasta 2024.

Con ello, BHP figura en el podio con un 28%, mientras que en el segundo lugar queda la estatal Codelco con el 24%. Anglo American, sumando a Collahuasi, alcanza una participación productiva de 14%, localizándose en el tercer lugar a nivel nacional. En tanto Teck, se ubica en la sexta posición, representando el 5% de participación.

Es así como la suma de las partes, según los cálculos de la FNE en base a Cochilco, alcanzaría una participación de cobre mina en el país a 2024 de 19%, ubicándose en el tercer lugar nacional. De esta forma, la fusión de Anglo American y Teck se acercaría a Codelco con cinco puntos porcentuales de diferencia, alejándose de Antofagasta Minerals, que registra el 13%.

N° Empresa Participación de cobre mina en Chile 1 BHP 28% 2 Codelco 24% 3 Anglo American + Collahuasi 14% 4 Antofagasta Minerals 13% 5 Lundin Mining 5% 6 Teck 5% Total partes (Anglo Teck) 19%

Respecto de la producción de molibdeno, Anglo Teck contaría con una participación de mina del 11%, que la dejaría en el tercer lugar en este aspecto. Codelco es el primero con 42% y Antofagasta Minerals segundo con 28%.

Aprobaciones pendientes

Cuando las compañías informaron sobre la fusión, anunciaron diferentes compromisos. Con plazos límites, Anglo Teck deberá invertir al menos US$3.250 millones en Canadá durante cinco años y otros US$7.270 millones en 15 años.

La fusión ha avanzado a paso firme. En su última presentación de resultados, Anglo American informó que tenía las aprobaciones regulatorias de Canadá, Australia, Japón, México, Estados Unidos, la Unión Europea y Chile. Las aprobaciones pendientes que le quedan al proceso es de China y Corea del Sur.

El CEO de Anglo American, Duncan Wanblad, dijo en la conferencia del 20 de febrero, tras su presentación de resultados, que “ahora nos centramos en la planificación de la integración, que avanza a buen ritmo, mientras trabajamos con Teck para encontrar las estructuras organizacionales, los sistemas y los procedimientos óptimos que nos permitan sacar el máximo partido a la excelente cartera de que disponemos”.