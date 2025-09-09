SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Anglo y Teck esperan tener la aprobación de los accionistas y de Canadá para la fusión, pero no se aventuran con China

"Es imposible especular en este momento sobre cómo se desarrollará ese proceso", dijo Jonathan Price, CEO de Teck, sobre la decisión de China respecto al acuerdo.

Emiliano CarrizoPor 
Emiliano Carrizo

El proceso para concretar la fusión que dará vida al nuevo gigante de la minería mundial conformado por Anglo American y Teck se espera que demore entre 12 y 18 meses, donde la primera etapa es la aprobación de los accionistas de ambas compañías, y luego la segunda es conseguir las aprobaciones en distintos países.

Según el acuerdo, los accionistas de Anglo American poseerán aproximadamente el 62,4% de la nueva alianza y los accionistas de Teck poseerán aproximadamente el 37,6% de Anglo Teck plc, inmediatamente después de la finalización del proceso.

“Tenemos que elaborar el diseño detallado de las operaciones combinadas. Y luego llegar a un acuerdo con ellos. Sospecho que eso podría hacerse en un plazo relativamente corto”, dijo Duncan Wanblad, CEO de Anglo American, en una conferencia de prensa.

Duncan Wanblad, CEO de Anglo American

Ante este nuevo escenario, Jonathan Price, CEO de Teck, informó que su plan de recompra de acciones de clase B quedará suspendido, pero que su política de dividendos se mantiene. “Ahora estamos muy centrados en fundar la nueva empresa”, comentó en la conferencia de prensa.

Los dos ejecutivos prevén que los accionistas de Anglo American y de Teck clase A y B darán pie al anuncio.

Según destacó Reuters, Price afirmó que la familia canadiense Keevil, propietaria de la mayoría de las acciones de clase A de Teck, respaldó el acuerdo.

“Contamos con el apoyo irrevocable del Dr. (Norman) Keevil y de los demás votantes de acciones A”, dijo.

Luego, tras el consentimiento de los accionistas, el paso siguiente es ir aprobando el acuerdo en diversos países, donde un nación que debe dar su visto bueno es China.

Según la ley antimonopolio del gigante asiático cualquier fusión que pueda afectar el suministro o precios en el mercado local debe ser notificada a la SAMR (State Administration for Market Regulation). Un caso que aplica porque China es el principal comprador de cobre en el mundo, y la fusión estima que, para 2027, el 72% de su producción sea cobre, convirtiéndose en el quinto actor en el rubro.

En 2013, China aprobó con condiciones la fusión entre las suizas Glencore y Xstrata Plc, obligándolas a vender parte de sus activos y luego de varios meses después de la solicitud. Algo que en su momento el mercado calificó como una posición hostil por parte de China.

Es imposible especular en este momento sobre cómo se desarrollará ese proceso (en China)”, apuntó el CEO de Teck, al ser consultados sobre si no esperan trabas para la fusión por parte del gigante asiático, dado que ahora considera al cobre como un metal crítico.

En cambio, el máximo ejecutivo de la canadiense enfatizó la importancia de tener la aprobación de los accionistas yde las autoridades de Canadá, para luego ir a las distintas naciones donde se necesita el visto bueno. “La más importante es la Ley de Inversiones de Canadá, y luego están las demás aprobaciones, como has mencionado, en diversas jurisdicciones”, añadió.

Sobre ese proceso, el CEO de Teck destacó que ya existieron conversaciones previas al anuncio con las autoridades de Canadá.

“El compromiso con la sede en Vancouver y de tener altos ejecutivos radicados aquí en Canadá es un componente muy importante, al igual que los US$ 4.500 millones que hemos descrito aquí para invertir en Canadá durante cinco años”, dijo Price.

Sobre el éxito del diálogo con las autoridades de Canadá, espera no tener mayores problemas. “Esas conversaciones aún están por venir, pero creo que lo que hemos descrito aquí (en la conferencia sobre la fusión) es muy coherente con lo que Canadá desearía ver y esperaría de una transacción de esta naturaleza”, aseguró.

Con la fusión, la sede principal de la firma quedará en Vancouver (Canadá) y la acción quedará listada de manera primaria en la Bolsa de Londres (LSE, por sus siglas en inglés) y secundaria en la plaza de Johannesburgo (Sudáfrica), país donde fue fundada Anglo American, aunque hoy su sede se ubica en el Reino Unido.

El CEO de Anglo, Duncan Wanblad, seguirá siendo el director ejecutivo de la nueva empresa, mientras que Jonathan Price, de Teck, será el director ejecutivo adjunto. Y el directorio tendrá una representación equitativa entre ambas firmas.

Más sobre:MineríaTeckAnglo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad

Ethan Guo entrega donación a Fundación Nuestros Hijos y llama a entregar más información sobre cáncer infantil

Tras ser aprobada en la comisión de Salud: senador Gahona hace reserva de constitucionalidad a proyecto de eutanasia

El peso que tendrá Chile en el negocio de cobre del nuevo gigante de la minería mundial Anglo Teck

Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

El debut de la nueva directora (s) del SII ante el Congreso

Lo más leído

1.
Laura Albornoz en la mira: parlamentarios exigen que la vocera de Jeannette Jara salga del directorio de ENAP

Laura Albornoz en la mira: parlamentarios exigen que la vocera de Jeannette Jara salga del directorio de ENAP

2.
Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

3.
Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

4.
Gobierno lamenta renuncia de Francisco Vidal a TVN y refuta críticas de Kast sobre falta de pluralismo: “Su principal asesor es panelista en el canal”

Gobierno lamenta renuncia de Francisco Vidal a TVN y refuta críticas de Kast sobre falta de pluralismo: “Su principal asesor es panelista en el canal”

5.
Así fue el debut en la música del estadio Claro Arena: Lionel Richie y una batalla campal contra el frío

Así fue el debut en la música del estadio Claro Arena: Lionel Richie y una batalla campal contra el frío

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Hasta 26 °C: este será el día de “calor de verano” en Santiago, según el tiempo

Hasta 26 °C: este será el día de “calor de verano” en Santiago, según el tiempo

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Servicios

A qué hora ver el partido de Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias

A qué hora ver el partido de Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias

Dónde y a qué hora ver el partido de Ecuador vs. Argentina por las Eliminatorias

Dónde y a qué hora ver el partido de Ecuador vs. Argentina por las Eliminatorias

Dónde y a qué hora ver a Bolivia vs. Brasil por las Eliminatorias en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Bolivia vs. Brasil por las Eliminatorias en TV y streaming

Ethan Guo entrega donación a Fundación Nuestros Hijos y llama a entregar más información sobre cáncer infantil
Chile

Ethan Guo entrega donación a Fundación Nuestros Hijos y llama a entregar más información sobre cáncer infantil

A qué hora ver el partido de Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias

Tras ser aprobada en la comisión de Salud: senador Gahona hace reserva de constitucionalidad a proyecto de eutanasia

Anglo y Teck esperan tener la aprobación de los accionistas y de Canadá para la fusión, pero no se aventuran con China
Negocios

Anglo y Teck esperan tener la aprobación de los accionistas y de Canadá para la fusión, pero no se aventuran con China

El peso que tendrá Chile en el negocio de cobre del nuevo gigante de la minería mundial Anglo Teck

Soft power, el poder invisible

Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?
Tendencias

Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

“Estamos profundamente dolidos”: cómo fue el accidente en Buinzoo donde murió un guacamayo atacado por un serval

Esta cámara es una buena alternativa si no quieres pagar por un servicio de monitoreo y protección de hogares

En Argentina se siguen burlando del mal rendimiento de la Roja en las Eliminatorias
El Deportivo

En Argentina se siguen burlando del mal rendimiento de la Roja en las Eliminatorias

Alexis Sánchez es presentado en Sevilla recordando la reacción de Lamine Yamal a su fichaje

La U solicita la suspensión de la Supercopa: “Pareciera ser que la única intención es que fracasemos internacionalmente”

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

David Garrett: el regreso del virtuoso del violín al Teatro Municipal de Santiago
Cultura y entretención

David Garrett: el regreso del virtuoso del violín al Teatro Municipal de Santiago

“Se vienen cosas pronto”, el homenaje de Vicente Cifuentes a la música chilena

Muere a los 42 años Allen Blickle, baterista fundador de la banda de metal Baroness

Israel ataca a altos dirigentes de Hamás en la capital de Qatar
Mundo

Israel ataca a altos dirigentes de Hamás en la capital de Qatar

Los influencers de Sinaloa también caen en la guerra entre narcos

Maduro vuelve a adelantar la Navidad al 1 de octubre para fomentar la economía “la alegría y la felicidad”

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad
Paula

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad

Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo: Paula celebra contigo

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer