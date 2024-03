Aprueban indicaciones para modificar Ley de Fraude con Tarjetas

En su totalidad se aprobaron este lunes, por parte de la Comisión de Hacienda del Senado, las indicaciones presentadas por el ejecutivo en el marco de la tramitación del proyecto de Ley de Sobreendeudamiento, en el cual el foco se ha centrado en las correcciones que se buscan hacer a la Ley de Fraude con Tarjetas.

Las indicaciones apuntan a que la CMF lleve un registro de sentencias en lo que haya habido fraude, permitiendo verificar la hipótesis de reincidencia y facilitar así la persecución penal por parte de los emisores; así como una modificación al artículo 5°, que establece los plazos para la restitución del dinero. Si bien el proyecto ya extendía los plazos de 5 a 10 días hábiles para la restitución de fondos, en esta indicación se extiende a 15 días hábiles en giros en cajeros automáticos o presenciales o canal físico.

Otras de las indicaciones apunta a que, tras comunicar al banco el desconocimiento de una transacción, el cliente debe presentar una denuncia ante carabineros o juzgados de policía local y luego mostrar dicha denuncia al banco.

En la sesión de este lunes, realizó una presentación la presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Solange Berstein, quien valoró las indicaciones presentadas. A su juicio, la denuncia en carabineros y la extensión de los plazos “son el tipo de cosas que van en la dirección correcta para que la persona se inhiba eventualmente de hacer un autofraude porque tiene un costo. Hoy no lo tiene”.

El juicio de Berstein fue tajante respecto de las medidas de seguridad existentes hoy y de la legislación en términos de prevenir el autofraude. “Cualquier sea la medida, nada está diseñado para prevenir el autofraude, nuestro marco legal ni normativo está diseñado para eso. Puedo poner todas las capas de seguridad que se me puedan ocurrir, pero si es la misma persona la que está generando un fraude, no hay medida de seguridad que vaya a permitir que eso no ocurra”, subrayó.

Para la presidenta de la CMF, a diferencia de la ley original, “este proyecto de ley creemos que avanza en la dirección correcta”. Además, destacó la complejidad de balancear la protección de los usuarios del sistema financiero y la responsabilidad de éstas instituciones.

A su juicio, es posible poner medidas adicionales para prevenir el autofraude, algo que en su momento presentó la CMF y el Banco Central, quienes identificaron la “experiencia internacional respecto de deducibles en otras jurisdicciones. Pero claramente generan un costo para el usuario, pero es una definición de política aceptar si uno quiere generar un costo para el usuario cuando efectivamente ha sido defraudado. Lo mismo que el tema de la responsabilidad y la culpa, significa que si cambio el estándar de responsabilidad, una mera negligencia o comportamiento no responsable pasa a ser responsabilidad del usuario y no de la entidad. En este balance, el proyecto de ley (actual) resguarda lo que se quería proteger en el proyecto original, pero avanza en la dirección de poner cota para evitar el autofraude en una medida que sólo vamos a saber por la experiencia”.

Tras la aprobación en la comisión, el proyecto será votado en la Sala del Senado, tras lo cual seguirá a segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados.