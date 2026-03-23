“Apurar el cierre de sumarios”: los ahorros de gastos que planea impulsar la ministra de Salud

Este lunes la ministra de Salud, May Chomali, confidenció las medidas en las que están trabajando para poder avanzar en línea con lo que les ha solicitado el Ministerio de Hacienda a todas las reparticiones públicas para hacer un ajuste del 3% del gasto.

En radio Agricultura, Chomali dijo que están mirando “los ahorros que podemos hacer hoy relacionados específicamente con la gestión, para no tocar la atención de los pacientes. En eso le pido tranquilidad a los pacientes, y a los profesionales, que no va a ser tocada la atención”.

Enfatizó que “la disminución del gasto está en mejorar la eficiencia” y explicó que la idea es apuntar a “eficiencia, gestión y ahorros en mejoría de la gestión”.

Asimismo, Chomali detalló que “hemos mirado mucho y hemos estado muy involucrados con un equipo del Ministerio de Hacienda, la Dipres, y hemos estado mirando línea por línea dónde podríamos ahorrar, más que hacer recortes. Es muy distinto. Y efectivamente, hemos encontrado muchas líneas que no afectan la atención de los pacientes”.

Lo ejemplificó con “los sumarios que no se han podido cerrar, o que no se han cerrado por a, b, c motivo, nos están generando un gasto extra, porque muchas de las personas que están en sumario están suspendidas, y esas suspensiones se han pedido que se reemplacen, por lo tanto, estamos pagando un sueldo de una persona que está suspendida en su casa recibiendo un sueldo, porque está sumariada”.

Es más, confesó que “tenemos casos de más de tres años recibiendo un sueldo, le estamos pagando vacaciones, y por otro lado, tenemos contratado una persona que los reemplaza. Ese es es un ahorro que podemos empezar a generar hoy, cerrando los sumarios. Que significa: o vuelve a trabajar y dejamos de reemplazar a la persona, o esa persona se va y le dejamos de pagar el sueldo. Ese es un ahorro hoy”.

Explicó que esto considera los sumarios por licencias médicas, pero también “otro tipo de sumarios de otras características”. De hecho, comentó que “el martes de la semana pasada ya tuvimos una reunión con los directores de servicio, donde se les pidió este levantamiento y apurar el cierre de sumarios de cualquier envergadura”.

Insistió en que “no se puede demorar tres años en cerrar un sumario”, porque es como estar “de vacaciones y con un sueldo pagado, o un año sabático, o tres años sabáticos”. Y señaló que “ese es un ahorro que podemos hacer hoy”.

Por otra parte, explicó que “otros ahorros que podemos hacer hoy, tienen que ver con el trabajo que ha estado realizando la Cenabast (Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud), con control del stock de los hospitales, porque la mayoría de las veces se perdía, porque ´es que no hay tiempo´, entonces el pedido que se hacía era el mismo del mes pasado, sin considerar que no se había ocupado ningún medicamento, y ahí empezaban a eliminar por obsolescencia".

Al respecto, añadió que “ya tenemos 65 hospitales integrados y le he pedido al director de Cenabast que apure la integración del resto de los hospitales, empezaron por los que tienen el mayor gasto, pero ahí también hay y un ahorro hoy”.