Banco Central mantiene la tasa de interés, dice que aún hay riesgos inflacionarios y no menciona las cuentas de la luz

El Banco Central, en una decisión unánime, mantuvo la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 4,75%, en línea con las expectativas del mercado.

El Consejo del instituto emisor no hizo cambios por segunda reunión consecutiva en el tipo rector, y modifico levemente el mensaje que mostró en la reunión de septiembre.

El comunicado indica que la autoridad “evaluará los próximos movimientos de la TPM teniendo presente la evolución del escenario macroeconómico y sus implicancias para la convergencia inflacionaria. El escenario actual, si bien ha evolucionado en línea con lo esperado en el IPoM de septiembre, aún presenta riesgos para la trayectoria de la inflación futura, lo que amerita acumular más información antes de continuar el proceso de convergencia de la TPM a su rango de valores neutrales".

Este mensaje es parecido al que entregó en la reunión anterior, aunque esta vez destacó la frase intermedia de “ha evolucionado en línea con lo esperado en el IPoM de septiembre” y ya no habla de “el riesgo de una mayor persistencia de la inflación”.

En septiembre, destacó el BC, “la variación anual del IPC total y subyacente —sin volátiles— fue de 4,4 y 3,9%, respectivamente. Ambas cifras se ubicaron en línea con lo proyectado en el último IPoM".

Uno de los temas que se espera podría haber sido analizado en esta reunión y que no vino incorporado en el comunicado es los cambios a las tarifas eléctricas, tras la polémica al conocerse los malos cálculos de la autoridad al fijar las alzas y que le costó el puesto al ministro de Energía, Diego Pardow. Esto, en particular porque las cuentas de la luz ha sido uno de los principales impulsores de la inflación en el último tiempo, tanto de manera directa como por su efecto en otros productos.

Sin embargo, no hubo ninguna mención a la situación de las tarifas, ni su efecto hacia adelante, si hay bajas en las cuentas hacia adelante.

Esto, a pesar de que consultado al respecto el Banco Central, la autoridad respondió a Pulso hace dos semanas que “actualiza el escenario macroeconómico en cada Reunión de Política Monetaria (RPM) e Informe de Política Monetaria (Ipom)”. Por lo mismo, añadió que“este tema será material de análisis en la próxima Reunión de Política Monetaria”.

Escenario macro

El Consejo indicó en el comunicado que el escenario externo “ha evolucionado de acuerdo con lo previsto en el IPoM de septiembre. La Reserva Federal (Fed) recortó su tasa de interés, en un contexto marcado por señales de debilitamiento en el mercado laboral, una actividad económica algo más resiliente y la persistencia de ciertos factores que continuarían presionando al alza la inflación”.

El Central destacó que el precio del petróleo “ha tenido un comportamiento volátil, situándose actualmente en niveles algo por debajo a los de la Reunión anterior. En tanto, el precio del cobre ha registrado un alza relevante, impulsada en parte por restricciones de oferta a nivel global y factores geopolíticos”.

Sobre actividad y la demanda, el BC dice que “han evolucionado en línea con lo previsto en el IPoM de septiembre”.

Asimismo, “en cuanto al gasto, los indicadores de alta frecuencia sugieren un consumo privado en torno a lo esperado, mientras que la inversión se observa más dinámica, destacando el comportamiento de su componente de maquinaria y equipos. El mercado laboral sigue entregando señales mixtas, con una tasa de desempleo que muestra un leve descenso y una lenta creación de empleo. Los salarios han moderado sus tasas de crecimiento anual”.