SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Barómetro de la economía al cierre de 2025: “Termina significativamente mejor que su punto de partida”

    "Pese a haber estado marcado por episodios de alta incertidumbre, el año finaliza con un conjunto amplio de variables en una situación significativamente más favorable", evalúa el Instituto de Políticas Públicas de la Unab.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega

    En la trayectoria de estabilización de la economía, noviembre fue un mes de moderación, pero diciembre mostró un repunte. Así lo muestra el Índice Económico IPP Unab, del Instituto de Políticas Públicas de dicha casa de estudios. El indicador aumentó de forma relevante, con un alza de 5,9 puntos a 27,7, “lo que permitió dar continuidad a la trayectoria positiva observada en los meses previos“, dice el sondeo.

    El índice económico IPP Unab pondera el desempeño de 24 variables económicas, posicionándolas en un plano dividido en cuatro cuadrantes que corresponden a distintos estados: “bien y mejorando”, “bien pero empeorando”, “mal pero mejorando”, y “mal y empeorando”. También están las categorías “bien y sin cambios” y “mal y sin cambios”.

    “Termina un año que, a la luz de los resultados del Barómetro y de las variables económicas analizadas, puede calificarse como positivo y significativamente mejor que su punto de partida”, evalúa el informe. Así, durante el último mes del 2025 la economía chilena se mantuvo en el cuadrante “bien y mejorando”. “Pese a haber estado marcado por episodios de alta incertidumbre, el año finaliza con un conjunto amplio de variables en una situación significativamente más favorable“, dice el informe.

    El subdirector del Instituto Unab de Políticas Públicas, Gonzalo Valdés, señaló que al cierre del 2025 “la economía evidencia señales claras de normalización macroeconómica, especialmente en las condiciones financieras y externas del país, pero es necesario recordar que la tarea no está finalizada: aún persisten desafíos significativos en la estabilización del mercado laboral y en la recuperación de la inversión. A pesar de ello, el país recibe el 2026 y al nuevo gobierno con una mayor fortaleza económica respecto a comienzos de año, y todos sus subcomponentes macroeconómicos, de consumidores y expectativos consolidados en terreno positivo”.

    La parte positiva del plano concentra 16 variables, equivalentes al 66,7% del total. “Bien y mejorando” consolidó 6 variables (25%): las remuneraciones reales, la tasa de crédito hipotecario, la confianza de los consumidores, el precio del cobre, el IPSA, y la tasa promedio del crédito de consumo.

    En la zona “bien, pero empeorando” se localizó el 12,5%, reuniendo a la incertidumbre económica, la creación de empleos y las exportaciones. El cuadrante “bien y sin cambios” concentró el 29,2% del total, encontrándose en él la inflación, la deuda neta del gobierno, lo deudores morosos, la participación laboral, el riesgo país, la participación laboral femenina y la tasa de informalidad.

    En contraparte, la parte negativa del plano concentró 8 variables, es decir, un 33,3%. De estas, el 8,3% se posicionaron en “mal y empeorando”: El Imacec y el saldo en cuentas corrientes y depósitos a plazo. En “mal, pero mejorando” se ubicaron el mismo número de factores, incluyendo el dólar y la inversión extranjera directa.

    Por último el 16,7% de los aspectos evaluados se concentró en “mal y sin cambios”: el desempleo, la confianza empresarial, la tasa de ocupación y el índice de avisos laborales de internet.

    Las variables que mejoran y empeoran

    De los tres subíndices que componen el índice (expectativas, situación de los consumidores y situación macroeconómica), todos mantuvieron su posición en el cuadrante “bien y mejorando”, aunque algunas de los factores que incorpora cada uno de estos sí hayan presentados cambios en el plano.

    Primero, en el subíndice de expectativas, ocurrieron dos cambios de cuadrantes: uno negativo y uno positivo. Mientras que la confianza de los consumidores pasó de “bien, pero empeorando” a “bien y mejorando”, la incertidumbre económica deterioró su desempeño iniciar el mes en “bien y sin cambios” y finalizarlo en “bien, pero empeorando”.

    El subíndice de situación de los consumidores tuvo tres variables que cambiaron de cuadrantes. Dos de esos movimientos fueron positivos y uno fue negativo. Este último corresponde al saldo de las cuentas corrientes y los depósitos a plazo que se desplazaron desde “mal, pero mejorando” hacia “mal y empeorando”.

    Las variables que mejoraron su posición fueron las remuneraciones reales que avanzaron desde “bien, pero empeorando” a “bien, pero mejorando”; y la tasa promedio de crédito de consumo, desde desde la zona “mal y empeorando” hasta “bien y mejorando”.

    Finalmente en el subíndice de situación macroeconómica hubo dos cambios negativos dentro de sus variables. El primero fue del Imacec que inició el mes en “bien y mejorando” y finalizó diciembre en “mal y empeorando”. Las exportaciones también empeoraron su desempeño al pasar de “bien y mejorando” a “bien, pero empeorando”.

    “De este modo, el país recibe el nuevo año en un escenario económico más estable y favorable que el observado al inicio del período, con equilibrios macroeconómicos en gran medida restablecidos y condiciones financieras más holgadas. Sin embargo, tal como advierte el Banco Central, las proyecciones de crecimiento siguen siendo moderadas, lo que sitúa al empleo y a la reactivación del crecimiento como los principales desafíos económicos para el próximo gobierno. La consolidación de un mercado laboral más dinámico y la recuperación sostenida de la inversión serán claves para transformar la estabilidad alcanzada en un proceso de crecimiento más robusto e inclusivo“, concluye el informe.

    Más sobre:EconomíaBarómetro UnabMacroeconomíaConsumidoresEmpresas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    China rechaza “interferencia” extranjera en Irán tras las amenazas de intervención militar de Trump

    Javier García, presidente de CFA Society Chile: “Este es un buen momento para dar un impulso y recuperar el desarrollo del mercado”

    ¿Es este el fin de la era de Fidel Castro?

    Ucrania acusa a Rusia de lanzar más de 150 drones en una nueva oleada de ataques nocturnos

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    Lo más leído

    1.
    El chaqueteo chileno

    El chaqueteo chileno

    2.
    Superintendencia de Pensiones informa nuevos topes imponibles para 2026

    Superintendencia de Pensiones informa nuevos topes imponibles para 2026

    3.
    Ricardo Hausmann, economista venezolano de Harvard: “Sin democracia no habrá recuperación económica en Venezuela”

    Ricardo Hausmann, economista venezolano de Harvard: “Sin democracia no habrá recuperación económica en Venezuela”

    4.
    Reconstruir la economía de Venezuela: un trabajo de más de una década

    Reconstruir la economía de Venezuela: un trabajo de más de una década

    5.
    Aramark anuncia la compra de la reconocida compañía chilena de máquinas expendedoras Vendomática

    Aramark anuncia la compra de la reconocida compañía chilena de máquinas expendedoras Vendomática

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 12 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 12 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Hasta 36°C: emiten aviso por altas temperaturas en la zona central del país

    Hasta 36°C: emiten aviso por altas temperaturas en la zona central del país

    La Araucanía: declaran alerta roja en Cholchol por incendio forestal cercano a sectores habitados

    La Araucanía: declaran alerta roja en Cholchol por incendio forestal cercano a sectores habitados

    Caso Gustavo Gatica: una de las investigaciones más emblemáticas del estallido social llega a su fin
    Chile

    Caso Gustavo Gatica: una de las investigaciones más emblemáticas del estallido social llega a su fin

    La puesta en escena que prepara Kast para anunciar su gabinete

    Temblor hoy, lunes 12 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Barómetro de la economía al cierre de 2025: “Termina significativamente mejor que su punto de partida”
    Negocios

    Barómetro de la economía al cierre de 2025: “Termina significativamente mejor que su punto de partida”

    Javier García, presidente de CFA Society Chile: “Este es un buen momento para dar un impulso y recuperar el desarrollo del mercado”

    Casen 2024: Comunidades de Haití y Bolivia tienen las mayores tasas de pobreza, pero venezolanos lideran en número

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile
    Tendencias

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    ¿Es cierto que el vinagre de manzana puede ayudar a combatir problemas para la salud? Esto dice la ciencia

    Mala noticia para Manuel Pellegrini: el Betis pierde a su goleador por aproximadamente un mes
    El Deportivo

    Mala noticia para Manuel Pellegrini: el Betis pierde a su goleador por aproximadamente un mes

    La vuelta en U de Turboman: el inestable tránsito de Eduardo Vargas hasta retornar al CDA después de 15 años

    Las esquirlas de la guerra entre Rusia y Ucrania llegan al tenis femenino: el desaire de Kostyuk a Sabalenka

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Ahora Café Tacvba pide sacar sus canciones de Spotify: la creciente batalla entre los músicos y la plataforma digital
    Cultura y entretención

    Ahora Café Tacvba pide sacar sus canciones de Spotify: la creciente batalla entre los músicos y la plataforma digital

    Una Batalla Tras Otra y Adolescencia festejan en los Globos de Oro 2026

    Globos de Oro 2026: sigue el minuto a minuto de la premiación

    China rechaza “interferencia” extranjera en Irán tras las amenazas de intervención militar de Trump
    Mundo

    China rechaza “interferencia” extranjera en Irán tras las amenazas de intervención militar de Trump

    ¿Es este el fin de la era de Fidel Castro?

    Ucrania acusa a Rusia de lanzar más de 150 drones en una nueva oleada de ataques nocturnos

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños
    Paula

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil